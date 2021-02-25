УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11249 відвідувачів онлайн
Новини Події
9 929 42
Медведчук (1323) СБУ (10025) Сурков (201)

У СБУ вивчать оприлюднені Цензор.НЕТ записи розмови Медведчука і Суркова

Новини Цензор.НЕТ Події

У СБУ вивчать оприлюднені Цензор.НЕТ записи розмови Медведчука і Суркова

Записи розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і народного депутата Віктора Медведчука уважно вивчать у Службі безпеки України.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ці записи ретельно вивчаються слідчим і оперативним підрозділами СБУ щодо наявності в діях співрозмовників ознак кримінального правопорушення", - сказали в спецслужбі.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ оприлюднив запис розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали поставки електроенергії в окупований Крим і обмін полоненими на Донбасі.

Слухайте на Цензор.НЕТ: "Зробімо вже і будемо рухатися, бл#", - Сурков і Медведчук у 2014 році обговорюють поставки електроенергії до Криму та обмін полоненими на Донбасі. АУДIО

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+29
у цензора записи есть, а в СБУ нет? Может поменяем местами службу и издание. Толку будет больше.
показати весь коментар
25.02.2021 16:27
+17
А що по справі вагнерівців? Єрмака за вим'я не бажає СБУ пощупати?
показати весь коментар
25.02.2021 16:35
+4
Ну началось, под Пепо роют. Похоже Кривой пора на другого переписывать.
показати весь коментар
25.02.2021 16:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у цензора записи есть, а в СБУ нет? Может поменяем местами службу и издание. Толку будет больше.
показати весь коментар
25.02.2021 16:27 Відповісти
Звітування та обговорення "державних" питань цивільної і тоді ще не уповноваженої особи представнику головнокомандуючого ворожої держави - це ніщо інше як державна зрада. Але таке відчуття, що медведчук потроху підтягує до статті і Пороха, якщо останній таки не хотів "щиро" допомогти і визволити полонених. Послухайте, який звіриний оскал цього зрадника подонка на проблеми України і тепер воно в українському парламенті. Воно представляє Україну в міжпарламентських делегаціях в Європарламенті, очолює делегацію до Путіна ? Агов Боканов, чому зрадник України не в СІЗО, а тільки українські патріоти. військові, волонтери? Лук"янівка і її апарат просто плаче. За місяць там половину камер Молюска за кошти путлера-мертвечука відремонтував би.
показати весь коментар
25.02.2021 18:10 Відповісти
А що по справі вагнерівців? Єрмака за вим'я не бажає СБУ пощупати?
показати весь коментар
25.02.2021 16:35 Відповісти
А что ему предьявишь, ну ошибся вместо добро пожаловать сказал сваливайте, заметут, с кем не бывает.
показати весь коментар
25.02.2021 16:37 Відповісти
Ачіпятка вийшла...
показати весь коментар
25.02.2021 18:32 Відповісти
Это все вода никто и никогда не докажет подлинность записи, спросите Мельниченко.
показати весь коментар
25.02.2021 16:35 Відповісти
а что на ней такого особенного?
показати весь коментар
25.02.2021 17:15 Відповісти
Два бухаря обсуждают планы на выходные.
показати весь коментар
25.02.2021 17:32 Відповісти
А в зРаді вже ТСК створити хочуть Гуде дєрєвня!
показати весь коментар
25.02.2021 16:45 Відповісти
У "Цензора" записи есть, а у СБУ нет...
Мне это напоминает конец 90-х, когда мы поехали в столицу забирать свои первые иномарки, а нам все говорили, что по дороге нас выставят...
Поехали в свою милицию, попросили сопровождение, а они говорят: - Иентов дадим, но без оружия!
А мы: - Та не переживайте, мы свое дадим !
Так и ехали менты с нашим оружием в своих кобурах....
показати весь коментар
25.02.2021 16:54 Відповісти
Лжелейтенант Баканов жжот!
показати весь коментар
25.02.2021 16:56 Відповісти
Ну началось, под Пепо роют. Похоже Кривой пора на другого переписывать.
показати весь коментар
25.02.2021 16:57 Відповісти
сколько вам русишвайнам объяснять. в Украине понятия не имеют про "Пепо", это только на засРашке в телевизоре.
показати весь коментар
25.02.2021 17:17 Відповісти
Ну как это не имеют, ты же имеешь?!
Или ты из засРашки???
показати весь коментар
25.02.2021 17:25 Відповісти
у лоха какого то уточнил пару лет назад, такую же кликуху написал, и клеймил нещадно. пояснил, что на засРахе спецом раздувают, называется обесчеловечивание. но не пошло дальше их телевизора, и наших дебилов типа тебя.
показати весь коментар
25.02.2021 20:13 Відповісти
Как это "обесчеловечивание", ПЕтр ПОрошенко, очень даже конкретно, причем общепринятое сокращение по имени и фамилии.
показати весь коментар
25.02.2021 21:01 Відповісти
Треба ще викласти записи бакланова, нехай сам про себе послухаэ , с б у.Взяли на такi вiдповiдальнi посади самих зрадникiв.
показати весь коментар
25.02.2021 17:07 Відповісти
У СБУ вивчать оприлюднені Цензор.НЕТ записи розмови Медведчука і Суркова - Цензор.НЕТ 1457 У СБУ вивчать оприлюднені Цензор.НЕТ записи розмови Медведчука і Суркова - Цензор.НЕТ 1427
показати весь коментар
25.02.2021 17:14 Відповісти
..ага.. - ещё курсы откройте по изучению трудов сурка-мертвечука.. в последнее время вся мощная энергия слабовиков уходит в свисток и в пердячий пар
показати весь коментар
25.02.2021 17:15 Відповісти
Где ждолжен быть командир?
У СБУ вивчать оприлюднені Цензор.НЕТ записи розмови Медведчука і Суркова - Цензор.НЕТ 8481
показати весь коментар
25.02.2021 18:09 Відповісти
СБУ-прокуратура-підозра-☺-"суд"= пшик! Здогадайтесь,яку ланку треба реформувати негайно, і чому цю реформу влада так боїться і максимально затягує?
показати весь коментар
25.02.2021 18:28 Відповісти
Цієї реформи не хоче жодна влада, незалежно від кольору!
показати весь коментар
25.02.2021 18:48 Відповісти
атлічна! ПОП, через Медведчука просто рубає бабло та льє сльози на публіку, а в цей час хлопці гинуть в ДАПі.
Поп попросив Медведчука зайнятися полоненими, а це вже реальний зашквар. Порошенко має бути посажений за зраду інересів України разом з його подельніком Медведчуком.
показати весь коментар
25.02.2021 18:44 Відповісти
А то что Медведчук занимался пленными и это было требованием Меркель вы Зебизяны сегодня только узнали? Сенсация, пора убитого брата и мальдивы доставать
показати весь коментар
25.02.2021 19:39 Відповісти
ха ха У СБУ вивчать оприлюднені Цензор.НЕТ записи розмови Медведчука і Суркова - Цензор.НЕТ 1302 .. А в записі Медведчук каже що Порошенко йому запропонував стати перемовником... і яким боком тут Меркель взагалі? хіба вона разом з Медведчуком СДПУ(о) керували? ці двоє усе політичне життя разом крокують...
показати весь коментар
25.02.2021 19:57 Відповісти
А ты думал Меркель позвонит представителю другой страны минуя презедента или как? Так история известная, в чем сенсация? О свежачек пошел СДПУ, а что Вова на каналах и корпоративах Медведчука скакал и за Яныка агитировал и в Горловке сепаров развлекал в 2014г тебя смотрю не волнует?))) А тут мега сенсация, срочно😂
показати весь коментар
25.02.2021 20:03 Відповісти
Ой,щось не чути порохоботів,альо,гараж,розкажіть яка вона на смак,"божа роса"сивочолого бариги)))
показати весь коментар
25.02.2021 18:45 Відповісти
У СБУ вивчать оприлюднені Цензор.НЕТ записи розмови Медведчука і Суркова - Цензор.НЕТ 419

показати весь коментар
25.02.2021 18:56 Відповісти
Та вы уже алени пленки Деркача обсасывали, Дубинский до сих пор в шоке
показати весь коментар
25.02.2021 19:40 Відповісти
ето діпфейк! ето фсе ніправда! петро лексеічь на такое неспособен! ето все амеріка!
показати весь коментар
25.02.2021 19:03 Відповісти
У СБУ вивчать оприлюднені Цензор.НЕТ записи розмови Медведчука і Суркова - Цензор.НЕТ 696
показати весь коментар
25.02.2021 19:36 Відповісти
дожились: какой-то чучмек разговаривает с украинским мультимиллионером, как со сраным русским ванькой!
показати весь коментар
25.02.2021 20:02 Відповісти
Ой, СБУ не в курсе! А кто же это опубликовал смонтированные пленки? И ОТКУДА они их взяли?

Близкий к руководству Офиса президента Украины телеграм-канал «Тайный депутат» обнародовал инсайдерскую публикацию аудиозаписей в открытом доступе.

Узеленского испугались протестов против несправедливости преследования патриотов: Стерненко, Федины, Звиробий, Антоненко. Поэтому сделали очередной выброс пленок, которые якобы должны скомпрометировать Порошенко и друзей Украины на Западе.Вся эта веселая братия уже попалась на массовом распространении московской лжи от Деркача, Шария и Дубинского «Обнимаю - жму руку». Тогда речь шла о якобы «записях Порошенко, Байдена и Путина» - Минюст США квалифицировал их как фейки, созданные в пользу Москвы для вмешательства в американские выборы.
Зеленое дурачье ничему не учится!
показати весь коментар
25.02.2021 22:54 Відповісти
У СБУ вивчать оприлюднені Цензор.НЕТ записи розмови Медведчука і Суркова - Цензор.НЕТ 5137
показати весь коментар
26.02.2021 09:40 Відповісти
Смешное это СБУ))) Сперва тихонько слили записи, потом сами забрали их на изучение)
показати весь коментар
26.02.2021 14:46 Відповісти
Пусть изучат. Может поумнеют. Надо ж бакланам такого молодого (каких-то 45 годков), а уже лейтенанта Баканова, где-то ума-разума набираться.
показати весь коментар
26.02.2021 14:50 Відповісти
....тухляк....
показати весь коментар
27.02.2021 01:46 Відповісти
Коментар щодо одного, дуже примітивного, фейку.
показати весь коментар
28.02.2021 14:16 Відповісти
 
 