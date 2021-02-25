У СБУ вивчать оприлюднені Цензор.НЕТ записи розмови Медведчука і Суркова
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Записи розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і народного депутата Віктора Медведчука уважно вивчать у Службі безпеки України.
Про це повідомили в пресцентрі СБУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ці записи ретельно вивчаються слідчим і оперативним підрозділами СБУ щодо наявності в діях співрозмовників ознак кримінального правопорушення", - сказали в спецслужбі.
Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ оприлюднив запис розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали поставки електроенергії в окупований Крим і обмін полоненими на Донбасі.
Топ коментарі
+29 jklpqrs
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Будь ласка, зачекайте...
Мне это напоминает конец 90-х, когда мы поехали в столицу забирать свои первые иномарки, а нам все говорили, что по дороге нас выставят...
Поехали в свою милицию, попросили сопровождение, а они говорят: - Иентов дадим, но без оружия!
А мы: - Та не переживайте, мы свое дадим !
Так и ехали менты с нашим оружием в своих кобурах....
Или ты из засРашки???
Поп попросив Медведчука зайнятися полоненими, а це вже реальний зашквар. Порошенко має бути посажений за зраду інересів України разом з його подельніком Медведчуком.
Близкий к руководству Офиса президента Украины телеграм-канал «Тайный депутат» обнародовал инсайдерскую публикацию аудиозаписей в открытом доступе.
Узеленского испугались протестов против несправедливости преследования патриотов: Стерненко, Федины, Звиробий, Антоненко. Поэтому сделали очередной выброс пленок, которые якобы должны скомпрометировать Порошенко и друзей Украины на Западе.Вся эта веселая братия уже попалась на массовом распространении московской лжи от Деркача, Шария и Дубинского «Обнимаю - жму руку». Тогда речь шла о якобы «записях Порошенко, Байдена и Путина» - Минюст США квалифицировал их как фейки, созданные в пользу Москвы для вмешательства в американские выборы.
Зеленое дурачье ничему не учится!