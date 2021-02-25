Від липня переговори на Мінському майданчику заблоковано, - Резніков

Процес переговорів на Мінському майданчику щодо ситуації на Донбасі з липня практично заблокований.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.

"Перемовини продовжуються в Нормандському форматі на рівні політичних радників, були зустрічі в Берліні як офлайн, так і онлайн. Проте, з липня практично заблокований мирний переговорний процес на Мінському майданчику. Припинені будь-які дискусії, є просто колотнеча та дивні вимоги. От наприклад - "Нехай парламент України прийме постанову, якою визнає Мінські угоди, а президент Зеленський його підпише. Ми вам текст постанови напишемо"", - розповів Резніков.

За його словами, на подібні заяви Україна відповідає, що Мінські угоди не є міжнародним договором, не мають обов'язкового характеру, але це не означає, що Україна відмовляється від принципів та засад, які закладені в Мінських угодах.

"Адже там мова йде про виведення військ, техніки, незаконних збройних формувань, бойовиків та найманців з території України. Про роззброєння, демілітаризацію та припинення вогню. Вже далі йде мова про необхідність проведення місцевих виборів, прийняття законопроекту, який забезпечить особливості місцевого самоврядування. Але ми наголошуємо: спочатку йде безпека складова, а потім політична".

Крім того, Резніков заявив, що заблоковано повністю і обмін утриманими особами.

"Причому, ми ще в липні погодили, за якими критеріями буде відбуватися обмін списками. Проговорили і 19 нових ділянок для розмінування і 4 нові ділянки розведення сил і засобів. Далі прогресу немає", - додав він.