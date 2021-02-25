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Від липня переговори на Мінському майданчику заблоковано, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Від липня переговори на Мінському майданчику заблоковано, - Резніков

Процес переговорів на Мінському майданчику щодо ситуації на Донбасі з липня практично заблокований.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.

"Перемовини продовжуються в Нормандському форматі на рівні політичних радників, були зустрічі в Берліні як офлайн, так і онлайн. Проте, з липня практично заблокований мирний переговорний процес на Мінському майданчику. Припинені будь-які дискусії, є просто колотнеча та дивні вимоги. От наприклад - "Нехай парламент України прийме постанову, якою визнає Мінські угоди, а президент Зеленський його підпише. Ми вам текст постанови напишемо"", - розповів Резніков.

За його словами, на подібні заяви Україна відповідає, що Мінські угоди не є міжнародним договором, не мають обов'язкового характеру, але це не означає, що Україна відмовляється від принципів та засад, які закладені в Мінських угодах.

"Адже там мова йде про виведення військ, техніки, незаконних збройних формувань, бойовиків та найманців з території України. Про роззброєння, демілітаризацію та припинення вогню. Вже далі йде мова про необхідність проведення місцевих виборів, прийняття законопроекту, який забезпечить особливості місцевого самоврядування. Але ми наголошуємо: спочатку йде безпека складова, а потім політична".

Крім того, Резніков заявив, що заблоковано повністю і обмін утриманими особами.

"Причому, ми ще в липні погодили, за якими критеріями буде відбуватися обмін списками. Проговорили і 19 нових ділянок для розмінування і 4 нові ділянки розведення сил і засобів. Далі прогресу немає", - додав він.
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А про що ж тоді розводилися весь цей час блазні при владі??? С июля переговоры на Минской площадке заблокированы, - Резников - Цензор.НЕТ 5970
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25.02.2021 16:55 Відповісти
Вже фірмова фішка від Цензора -

Кроме того, Резникво заявил, что заблокирован полностью и обмен удержанными лицами. Источник: https://censor.net/ru/n3250117 С июля переговоры на Минской площадке заблокированы, - Резников - Цензор.НЕТ 6209
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25.02.2021 16:56 Відповісти
А Люся говорит, что, медленно, но куда-то она движется! Может уже прикрыть этот клоповник и забыть?
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25.02.2021 16:57 Відповісти
если все получают зарплату, то зачем закрывать?
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25.02.2021 17:12 Відповісти
Серп и молот отправляется в зенит,
Ранний луч в пустом мозгу наводит грусть,
Матюгальник на березе голосит,
Как узбеков-латышей сплотила Русь.
Восстает из пепла выпивший народ,
Неформал ******* от крови свой кистень,
А солдату на привале нет хлопот,
Лишь бы в баню запустили в женский день
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25.02.2021 18:50 Відповісти
Зато влада старається посадити патріотів і виголошує вироки на 23 фєвраля.
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25.02.2021 17:24 Відповісти
Та ви шо. Ви уважніше подивіться в око ху@лу, там мир і благодать. Ви що сліпі? То покличте Вальдемара, він вам покаже і розповість.А хто не слухається - розбомбить!
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25.02.2021 18:33 Відповісти
Значит зря операцию по вагнеровцам слили и заглядывали в глазки х-лу?

Значит война продолжается не потому что этого хочет Порох?
Извинения от зеблазня когда будут?!
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25.02.2021 22:38 Відповісти
 
 