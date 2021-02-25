Від липня переговори на Мінському майданчику заблоковано, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Процес переговорів на Мінському майданчику щодо ситуації на Донбасі з липня практично заблокований.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.
"Перемовини продовжуються в Нормандському форматі на рівні політичних радників, були зустрічі в Берліні як офлайн, так і онлайн. Проте, з липня практично заблокований мирний переговорний процес на Мінському майданчику. Припинені будь-які дискусії, є просто колотнеча та дивні вимоги. От наприклад - "Нехай парламент України прийме постанову, якою визнає Мінські угоди, а президент Зеленський його підпише. Ми вам текст постанови напишемо"", - розповів Резніков.
За його словами, на подібні заяви Україна відповідає, що Мінські угоди не є міжнародним договором, не мають обов'язкового характеру, але це не означає, що Україна відмовляється від принципів та засад, які закладені в Мінських угодах.
"Адже там мова йде про виведення військ, техніки, незаконних збройних формувань, бойовиків та найманців з території України. Про роззброєння, демілітаризацію та припинення вогню. Вже далі йде мова про необхідність проведення місцевих виборів, прийняття законопроекту, який забезпечить особливості місцевого самоврядування. Але ми наголошуємо: спочатку йде безпека складова, а потім політична".
Крім того, Резніков заявив, що заблоковано повністю і обмін утриманими особами.
"Причому, ми ще в липні погодили, за якими критеріями буде відбуватися обмін списками. Проговорили і 19 нових ділянок для розмінування і 4 нові ділянки розведення сил і засобів. Далі прогресу немає", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Кроме того, Резникво заявил, что заблокирован полностью и обмен удержанными лицами. Источник: https://censor.net/ru/n3250117
Ранний луч в пустом мозгу наводит грусть,
Матюгальник на березе голосит,
Как узбеков-латышей сплотила Русь.
Восстает из пепла выпивший народ,
Неформал ******* от крови свой кистень,
А солдату на привале нет хлопот,
Лишь бы в баню запустили в женский день
Значит война продолжается не потому что этого хочет Порох?
Извинения от зеблазня когда будут?!