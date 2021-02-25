С июля переговоры на Минской площадке заблокированы, - Резников

Процесс переговоров на Минской площадке по ситуации на Донбассе с июля практически заблокирован.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью изданию "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.

"Переговоры продолжаются в Нормандской формате на уровне политических советников, были встречи в Берлине как оффлайн, так и онлайн. Однако с июля практически заблокирован мирный переговорный процесс на Минской площадке. Прекращены любые дискуссии, просто потасовка и странные требования. Вот, например – "Пусть парламент Украины примет постановление, которым признает Минские соглашения, а президент Зеленский его подпишет. Мы вам текст постановления напишем", - подчеркнул Резников.

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По его словам, на подобные заявления Украина отвечает, Минские соглашения не являются международным договором, не имеют обязательного характера, но это не значит, что Украина отказывается от принципов и основ, которые заложены в Минских договоренностях.

"Ведь там речь идет о выводе войск, техники, незаконных вооруженных формирований, боевиков и наемников с территории Украины. О разоружении, демилитаризации и прекращения огня. Уже дальше идет речь о необходимости проведения местных выборов, принятии законопроекта, который обеспечит особенности местного самоуправления. Но мы подчеркиваем: сначала идет составляющая по безопасности, а затем политическая.

Кроме того, Резников заявил, что заблокирован полностью и обмен удержанными лицами.

"Причем, мы еще в июле согласовали, по каким критериям будет происходить обмен списками. Проговорили и 19 новых участков для разминирования и 4 новых участка разведения сил и средств. Далее прогресса нет", - добавил он.