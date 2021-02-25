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С июля переговоры на Минской площадке заблокированы, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

С июля переговоры на Минской площадке заблокированы, - Резников

Процесс переговоров на Минской площадке по ситуации на Донбассе с июля практически заблокирован.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью изданию "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.

"Переговоры продолжаются в Нормандской формате на уровне политических советников, были встречи в Берлине как оффлайн, так и онлайн. Однако с июля практически заблокирован мирный переговорный процесс на Минской площадке. Прекращены любые дискуссии, просто потасовка и странные требования. Вот, например – "Пусть парламент Украины примет постановление, которым признает Минские соглашения, а президент Зеленский его подпишет. Мы вам текст постановления напишем", - подчеркнул Резников.

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По его словам, на подобные заявления Украина отвечает, Минские соглашения не являются международным договором, не имеют обязательного характера, но это не значит, что Украина отказывается от принципов и основ, которые заложены в Минских договоренностях.

"Ведь там речь идет о выводе войск, техники, незаконных вооруженных формирований, боевиков и наемников с территории Украины. О разоружении, демилитаризации и прекращения огня. Уже дальше идет речь о необходимости проведения местных выборов, принятии законопроекта, который обеспечит особенности местного самоуправления. Но мы подчеркиваем: сначала идет составляющая по безопасности, а затем политическая.

Кроме того, Резников заявил, что заблокирован полностью и обмен удержанными лицами.

"Причем, мы еще в июле согласовали, по каким критериям будет происходить обмен списками. Проговорили и 19 новых участков для разминирования и 4 новых участка разведения сил и средств. Далее прогресса нет", - добавил он.
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А про що ж тоді розводилися весь цей час блазні при владі??? С июля переговоры на Минской площадке заблокированы, - Резников - Цензор.НЕТ 5970
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25.02.2021 16:55 Ответить
Вже фірмова фішка від Цензора -

Кроме того, Резникво заявил, что заблокирован полностью и обмен удержанными лицами. Источник: https://censor.net/ru/n3250117 С июля переговоры на Минской площадке заблокированы, - Резников - Цензор.НЕТ 6209
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25.02.2021 16:56 Ответить
А Люся говорит, что, медленно, но куда-то она движется! Может уже прикрыть этот клоповник и забыть?
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25.02.2021 16:57 Ответить
если все получают зарплату, то зачем закрывать?
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25.02.2021 17:12 Ответить
Серп и молот отправляется в зенит,
Ранний луч в пустом мозгу наводит грусть,
Матюгальник на березе голосит,
Как узбеков-латышей сплотила Русь.
Восстает из пепла выпивший народ,
Неформал ******* от крови свой кистень,
А солдату на привале нет хлопот,
Лишь бы в баню запустили в женский день
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25.02.2021 18:50 Ответить
Зато влада старається посадити патріотів і виголошує вироки на 23 фєвраля.
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25.02.2021 17:24 Ответить
Та ви шо. Ви уважніше подивіться в око ху@лу, там мир і благодать. Ви що сліпі? То покличте Вальдемара, він вам покаже і розповість.А хто не слухається - розбомбить!
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25.02.2021 18:33 Ответить
Значит зря операцию по вагнеровцам слили и заглядывали в глазки х-лу?

Значит война продолжается не потому что этого хочет Порох?
Извинения от зеблазня когда будут?!
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25.02.2021 22:38 Ответить
 
 