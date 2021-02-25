Президент України Володимир Зеленський привітав юдеїв зі святом Пурим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter глави держави

"Вітаю всіх юдеїв з найрадіснішим святом Пуримом! Бажаю благополуччя, злагоди і віри в диво! Хаг Пурим Самеах!", - написав президент України.

Зеленський позначив у твіті прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

В 2021 році юдеї святкують Пурим 25-26 лютого.