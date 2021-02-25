Зеленський привітав юдеїв зі святом Пурим
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Президент України Володимир Зеленський привітав юдеїв зі святом Пурим.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter глави держави
"Вітаю всіх юдеїв з найрадіснішим святом Пуримом! Бажаю благополуччя, злагоди і віри в диво! Хаг Пурим Самеах!", - написав президент України.
Зеленський позначив у твіті прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.
В 2021 році юдеї святкують Пурим 25-26 лютого.
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