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Зеленський (17428) іудеї (23) привітання (703) юдаїзм (5)

Зеленський привітав юдеїв зі святом Пурим

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Зеленський привітав юдеїв зі святом Пурим

Президент України Володимир Зеленський привітав юдеїв зі святом Пурим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter глави держави

"Вітаю всіх юдеїв з найрадіснішим святом Пуримом! Бажаю благополуччя, злагоди і віри в диво! Хаг Пурим Самеах!", - написав президент України.

Зеленський позначив у твіті прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

В 2021 році юдеї святкують Пурим 25-26 лютого.

Зеленський привітав юдеїв зі святом Пурим 01
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Топ коментарі
+37
Поздравил Коломойского, Дубинского, Бужанского и остальных поляков
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25.02.2021 21:31
+30
Зеленский поздравил иудеев с праздником Пурим - Цензор.НЕТ 4766
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25.02.2021 21:41
+23
И румынов.
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25.02.2021 21:32
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Так Зелю вже не геть?
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26.02.2021 00:03 Відповісти
Який геть? Пєцю і Зєлю, як спільників, в одну камеру! На довічне з конфіскацією
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26.02.2021 00:52 Відповісти
Мазл тов!
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25.02.2021 23:11 Відповісти
а, это снова ты, копеечная лахта пассивная опущенная.
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26.02.2021 07:05 Відповісти
Раввин на проповеди: "Таки следует отдельно сказать за непревзойдённый экономический талант Вовасика Александровича, по наущению которого наша община возле синагоги делает гешефт на торговле кольцами вяленых кальмаров. Особенно, если учесть, шо то не кальмары"©.
👶👶👶🔪⭕️⭕️⭕️❌🦑
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26.02.2021 07:15 Відповісти
Опять, как и сто лет назад, Украиной правит еврейская мафия. Как показала история, для Украины это плохо.
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26.02.2021 10:04 Відповісти
Готовит себе запасной аэродромчик в Израиле.
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26.02.2021 10:10 Відповісти
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