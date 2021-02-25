РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11097 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
6 451 113
Зеленский (16530) иудеи (30) поздравление (1029) иудаизм (9)

Зеленский поздравил иудеев с праздником Пурим

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Зеленский поздравил иудеев с праздником Пурим

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил иудеев с праздником Пурим.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на на Twitter  главы государства

"Поздравляю всех иудеев с самым радостным праздником Пуримом! Желаю благополучия, согласия и веры в чудо! Хаг Пурим Самеах!", — написал президент Украины.

Зеленский отметил в твите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил иудеев всего мира с Ханукой

В 2021 году иудеи отмечают Пурим 25-26 февраля.

Зеленский поздравил иудеев с праздником Пурим 01

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+37
Поздравил Коломойского, Дубинского, Бужанского и остальных поляков
показать весь комментарий
25.02.2021 21:31
+30
Зеленский поздравил иудеев с праздником Пурим - Цензор.НЕТ 4766
показать весь комментарий
25.02.2021 21:41
+23
И румынов.
показать весь комментарий
25.02.2021 21:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Так Зелю вже не геть?
показать весь комментарий
26.02.2021 00:03 Ответить
Який геть? Пєцю і Зєлю, як спільників, в одну камеру! На довічне з конфіскацією
показать весь комментарий
26.02.2021 00:52 Ответить
Мазл тов!
показать весь комментарий
25.02.2021 23:11 Ответить
а, это снова ты, копеечная лахта пассивная опущенная.
показать весь комментарий
26.02.2021 07:05 Ответить
Раввин на проповеди: "Таки следует отдельно сказать за непревзойдённый экономический талант Вовасика Александровича, по наущению которого наша община возле синагоги делает гешефт на торговле кольцами вяленых кальмаров. Особенно, если учесть, шо то не кальмары"©.
👶👶👶🔪⭕️⭕️⭕️❌🦑
показать весь комментарий
26.02.2021 07:15 Ответить
Опять, как и сто лет назад, Украиной правит еврейская мафия. Как показала история, для Украины это плохо.
показать весь комментарий
26.02.2021 10:04 Ответить
Готовит себе запасной аэродромчик в Израиле.
показать весь комментарий
26.02.2021 10:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 