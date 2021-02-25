Президент Украины Владимир Зеленский поздравил иудеев с праздником Пурим.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на на Twitter главы государства

"Поздравляю всех иудеев с самым радостным праздником Пуримом! Желаю благополучия, согласия и веры в чудо! Хаг Пурим Самеах!", — написал президент Украины.

Зеленский отметил в твите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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В 2021 году иудеи отмечают Пурим 25-26 февраля.