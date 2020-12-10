Зеленский поздравил иудеев всего мира с Ханукой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех иудеев с Ханукой

Соответствующее поздравление президент опубликовал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Счастливой Хануки, праздником света и чудес! Искренние поздравления евреям всего мира! Пусть дух веселых праздников сопровождает вас в течение всего следующего года и приносит мир и радость в каждый дом. Желаю, чтобы магия Хануки никогда не заканчивалась, как и ее дары", - говорится в сообщении.

Это иудейский праздник отмечают восемь дней, начиная с сегодняшнего вечера и заканчивая вечером 18 декабря.

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