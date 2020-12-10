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Зеленский поздравил иудеев всего мира с Ханукой

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский поздравил иудеев всего мира с Ханукой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех иудеев с Ханукой

Соответствующее поздравление президент опубликовал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Счастливой Хануки, праздником света и чудес! Искренние поздравления евреям всего мира! Пусть дух веселых праздников сопровождает вас в течение всего следующего года и приносит мир и радость в каждый дом. Желаю, чтобы магия Хануки никогда не заканчивалась, как и ее дары", - говорится в сообщении.

Это иудейский праздник отмечают восемь дней, начиная с сегодняшнего вечера и заканчивая вечером 18 декабря.

Читайте: Зеленский - украинским военным: На вас лежит наибольшее бремя ответственности за судьбу Украины и за ее защиту

Зеленский поздравил иудеев всего мира с Ханукой 01

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Топ комментарии
+32
Зеленский поздравил иудеев всего мира с Ханукой - Цензор.НЕТ 5814
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10.12.2020 15:36
+26
Ну зачем так сразу... Ханука - национальная порноактриса еврейского народа, которая самоудовлетворялась со всех сторон эбонитовыми палочками под минорные звуки миноры в исполнении сеньора холокоста...
Админ, надеюсь хватит порядочности не удалять. Я всё жду, когда эта мразь принесет извинения перед народом Украины за сеньора голодомора, эбонитовые палочки, порноактрису и термос.
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10.12.2020 15:57
+21
Пианино не поломал поздравлениями?
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10.12.2020 15:37
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Страница 2 из 2
а оманский скот хоть обрезан?
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10.12.2020 16:46 Ответить
Наразі Ленка питає про це Мендель.
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10.12.2020 17:05 Ответить
Зеленский поздравил иудеев всего мира/ Ещё надо было поообещать 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни еврейские руки.Чтобы мировой еврейский капитал уворованное у украинцев Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым, Мордехаем Корфом, Хаимом Шошетом, Уриэлем Цви Лейбергом компенсировал "помощью" под небольшие проценты.
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10.12.2020 16:50 Ответить
Зеля, полировать писькой клавиши пианины как то не кошерно...
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10.12.2020 17:01 Ответить
зеля кривбас, ему можна
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10.12.2020 19:50 Ответить
Який уважний син СВОГО народу!
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10.12.2020 17:04 Ответить
Дякую, Володимире Олександровичу! Вас, а також Петра Олексійовича, Юлію Володимирівну та решту - також зі святом!
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10.12.2020 17:15 Ответить
Коли Юля сиділа три роки в катівні, то ти, Сашко, її теж вітав зі святом?
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10.12.2020 18:25 Ответить
Авжеж. )
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10.12.2020 18:46 Ответить
Що пан Сашко зробив для України, що він ногу за ногу іронізує в мережах? Чим він пожертвував заради неї?
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10.12.2020 19:47 Ответить
Майже всім, за виключенням здорового глузду. )
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10.12.2020 20:17 Ответить
За кожне наше слово ми будемо нести відповідальність. Хтось за Україну життя не пожалів віддати, а хтось пустує в мережах у гонитві за марнославством.
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10.12.2020 20:42 Ответить
Ой, не надо за хануку.... ето ,таки ,праздник для главных украинцев ! Спросите Рабиновича, он серьезно подтвердит.
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10.12.2020 18:02 Ответить
укгаина вгоде изгаиля
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10.12.2020 19:53 Ответить
Это его самое главное достижение на посту президента...
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10.12.2020 20:50 Ответить
и я поздравляю всех евреев мира с Ханукой! хороший праздник... и в советские времена праздновали Хануку... не работали, праздновали... это на Пасху делали субботник, пилили и красили деревья, подметали улицы, а на Радуницу не делали выходного...
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11.12.2020 03:12 Ответить
В ознаменование светлого праздника Хануки вспомнилась цитата из постановления большого сбора ОУН под руководством Степана Бандеры в апреле 1941 года в Кракове:
"17. Жиди в СССР є найвідданішою підпорою пануючого большевицького режиму та авангардом московського імперіялізму в Україні. Протижидівські настрої українських мас використовує московсько-большевицький уряд, щоб відвернути їхню увагу від дійсного спричинника лиха і щоб у час зриву спрямувати їх на погроми жидів.
Організація Українських Націоналістів поборює жидів як підпору московського большевицького режиму, освідомлюючи рівночасно народні маси, що Москва - це головний ворог."©
А заодно, по случаю Хануки, вспомнилось, что за Торквемаду поизвинялся Папа Римский, Холокост осудили в Нюренберге, а за Богдана Хмельницкого никто извиняться и не думает, тогда как на его булаве - минус 5% от тогдашнего всемирного стада жидов.
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11.12.2020 04:48 Ответить
Ничего удивительного...Вверху- комменты сборища антисемитов. Израиль за 80 лет сделал передовое государство,на песках сделал зеленым и процветающим,в окружении врагов. Кстати,с участием репатриантов из Украины.Украина- за 25 лет сделала Януковича, растеряла всю мощь,не создала армии, потеряла Крым и Донбасс. Теперь взялись за Зеленского-плохой . Патаму что он еврей...А 73% ,выбравшие его ,господа антисемиты-что, идиоты? Порошенко тоже был плохим-потому что миллиардер. Предыдущие президенты-тоже плохие. Не лучше ль на себя, кума оборотиться?))) Идиоты,похоже,вы...
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11.12.2020 06:15 Ответить
В Украине антисемитизма нет, скорее здесь сильно процветает антиукраинизм. И не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы этого не видеть и не понимать. Если бы не американские евреи-миллиардеры, то государство Израиль вряд ли бы состоялось.
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11.12.2020 09:26 Ответить
Уровень антисемитизма в Украине самый низкий среди стран Центральной и Восточной Европы. 29 марта 2018.-Таки да.Даже в США, где живут 39 процентов всех евреев, никогда не было президента -еврея.
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11.12.2020 13:53 Ответить
Только один дурак в Киеве нашелся, который два раза рогами нападал. Второй раз хоть коммунальщики приварить додумались, да въехал рогами в памятник.
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14.12.2020 19:16 Ответить
Действительно самый низкий в Европе. Уровень ксенофобии.
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14.12.2020 19:17 Ответить
Скоро кружки в пивнухе будем на цепь привязывать, что-бы не воровали.
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14.12.2020 19:28 Ответить
В тот момент когда как раз иностранные бабы рассматривают украинцев как потенциальных женихов, узколобые гопники сделали свое тупое дело. Показали уровень патриотов.
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14.12.2020 19:55 Ответить
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