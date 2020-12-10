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Зеленский поздравил иудеев всего мира с Ханукой
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех иудеев с Ханукой
Соответствующее поздравление президент опубликовал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Счастливой Хануки, праздником света и чудес! Искренние поздравления евреям всего мира! Пусть дух веселых праздников сопровождает вас в течение всего следующего года и приносит мир и радость в каждый дом. Желаю, чтобы магия Хануки никогда не заканчивалась, как и ее дары", - говорится в сообщении.
Это иудейский праздник отмечают восемь дней, начиная с сегодняшнего вечера и заканчивая вечером 18 декабря.
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"17. Жиди в СССР є найвідданішою підпорою пануючого большевицького режиму та авангардом московського імперіялізму в Україні. Протижидівські настрої українських мас використовує московсько-большевицький уряд, щоб відвернути їхню увагу від дійсного спричинника лиха і щоб у час зриву спрямувати їх на погроми жидів.
Організація Українських Націоналістів поборює жидів як підпору московського большевицького режиму, освідомлюючи рівночасно народні маси, що Москва - це головний ворог."©
А заодно, по случаю Хануки, вспомнилось, что за Торквемаду поизвинялся Папа Римский, Холокост осудили в Нюренберге, а за Богдана Хмельницкого никто извиняться и не думает, тогда как на его булаве - минус 5% от тогдашнего всемирного стада жидов.