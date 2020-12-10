Зеленський привітав іудеїв усього світу з Ханукою

Президент України Володимир Зеленський привітав усіх іудеїв з Ханукою.

Відповідне привітання президент опублікував у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Щасливої Хануки, свята світла та чудес! Найщиріші вітання євреям усього світу! Хай дух веселих свят супроводжує вас протягом усього наступного року та приносить мир і радість у кожен дім. Бажаю, щоб магія Хануки ніколи не закінчувалася, як і її дари", - йдеться в повідомленні.

Це юдейське свято відзначають вісім днів, починаючи з сьогоднішнього вечора і закінчуючи вечором 18 грудня.

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