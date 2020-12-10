Зеленський привітав іудеїв усього світу з Ханукою
Президент України Володимир Зеленський привітав усіх іудеїв з Ханукою.
Відповідне привітання президент опублікував у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Щасливої Хануки, свята світла та чудес! Найщиріші вітання євреям усього світу! Хай дух веселих свят супроводжує вас протягом усього наступного року та приносить мир і радість у кожен дім. Бажаю, щоб магія Хануки ніколи не закінчувалася, як і її дари", - йдеться в повідомленні.
Це юдейське свято відзначають вісім днів, починаючи з сьогоднішнього вечора і закінчуючи вечором 18 грудня.
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"17. Жиди в СССР є найвідданішою підпорою пануючого большевицького режиму та авангардом московського імперіялізму в Україні. Протижидівські настрої українських мас використовує московсько-большевицький уряд, щоб відвернути їхню увагу від дійсного спричинника лиха і щоб у час зриву спрямувати їх на погроми жидів.
Організація Українських Націоналістів поборює жидів як підпору московського большевицького режиму, освідомлюючи рівночасно народні маси, що Москва - це головний ворог."©
А заодно, по случаю Хануки, вспомнилось, что за Торквемаду поизвинялся Папа Римский, Холокост осудили в Нюренберге, а за Богдана Хмельницкого никто извиняться и не думает, тогда как на его булаве - минус 5% от тогдашнего всемирного стада жидов.