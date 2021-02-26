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Західні країни потребують висококваліфікованих фахівців, тому поїхати працювати легально надзвичайно складно, - експертка

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Західні країни потребують висококваліфікованих фахівців, тому поїхати працювати легально надзвичайно складно, - експертка

Українські заробітчани обирають країни материкової Європи, а не Америку, яку звикли вважати країною великих можливостей.

Про це в коментарі УНІАН повідомила генеральна директорка рекрутингової компанії "Перша Віза" Руслана Бровчук.

Посилаючись на дані Міжнародної організації праці, вона розповіла, що епідемія завдала значного удару по світовій економіці, що призвело до зростання безробіття.

"Особливо від безробіття постраждали такі регіони, як Латинська Америка, країни Карибського басейну, Південна Європа і Південна Азія. Однак ці країни українські трудові мігранти рідко вибирають. Адже в пріоритеті залишаються Америка і Євросоюз", - сказала вона.

Експертка зазначила, що коронавірус сильно вдарив по США, де рівень безробіття перевищив 14% у квітні 2020 року і залишався вище 10% ще три місяці. Станом на грудень цей показник був 6,7%. Що стосується країн Євросоюзу, то, наприклад, Німеччина в 2020 році з 44,8 млн робочих місць втратила 477 тисяч. При цьому рівень безробіття зупинився на позначці в 4%.

За словами Бровчук, в одній з улюблених країн українських заробітчан - Польщі - в умовах пандемії рівень безробіття також зріс до 6,1%, але залишився нижче прогнозованого раніше рівня.

Експертка зазначила, що зараз українці вибирають країни материкової Європи, а не Америку, яку звикли вважати країною великих можливостей. І в цьому головну роль відіграють бюрократичні моменти. Адже отримати американську візу для пересічних українців завжди було чимось на межі фантастики.

"Потрібно чітко розуміти, що в Сполучених Штатах вимагають висококваліфікованих фахівців, таких як програмісти, медики, інженери вищої категорії. Ще з 2017 року в країні впроваджується програма RAISE, що в перекладі означає піднесення - вона спрямована на зниження припливу низькокваліфікованих осіб з-за кордону, які, на думку політиків, живуть на соціальні допомоги. Тому поїхати працювати в Америку легально надзвичайно складно", - вважає експертка.

Як повідомляв УНІАН, Європа внаслідок зростання внутрішнього безробіття посилила контроль на кордоні, що призвело до збільшення кількості депортацій українців, які нелегально працюють.

Експерти застерігають українців від спроби виїхати за кордон на нелегальну роботу, оскільки існує ризик несплати або неповної оплати за виконану роботу. Також можливий варіант невиконання приймаючою стороною обіцяних умов проживання заробітчанина. Також у нелегала можуть забрати паспорт, нібито на реєстрацію та оформлення, і не повернути його, тоді людина стає фактично прикутою до цієї роботи.

Раніше польські ЗМІ повідомили про те, що в польському місті Отвоцьк громадянина України не пустили в квартиру, яку він винаймав ще з кількома особами, коли дізналися, що він заразився коронавірусом.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Западные страны нуждаются в высококвалифицированных специалистах, поэтому поехать работать легально чрезвычайно сложно, - эксперт - Цензор.НЕТ 5544
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26.02.2021 10:45
+5
Про забрать паспорт мне отето всегда нравилось.
Типа - забрали паспорт - и ты рабом стал. Паспорта ж нет - значит надо быть рабом.
Если человек стал рабом, когда у него забрали паспорт - то он дебил тупорылый, и быть рабом - прямое его предназначение, он, собственно, для этого и появился на свет.
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26.02.2021 10:50
+2
Така вже дурня...Там в цих європах-америках якраз всі високваліфіковані спеціалісти всі приїжджі,а решту роботи для них виконують місцеві якщо слухати цих експертів.
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26.02.2021 10:56
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Звісно якщо потрібні висококваліфіковані спеціалісти а у нас 73% голосувало за Нелоха то для Українців це майже "місія нездійсненна".
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26.02.2021 10:45 Відповісти
Западные страны нуждаются в высококвалифицированных специалистах, поэтому поехать работать легально чрезвычайно сложно, - эксперт - Цензор.НЕТ 5544
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26.02.2021 10:45 Відповісти
Принеси-подай-почухай там не потрібні.
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26.02.2021 10:45 Відповісти
Нужны, но для работы "по-черному" за 5 копеек.
это 90% наших заробитчан в Польше.
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26.02.2021 12:13 Відповісти
Про забрать паспорт мне отето всегда нравилось.
Типа - забрали паспорт - и ты рабом стал. Паспорта ж нет - значит надо быть рабом.
Если человек стал рабом, когда у него забрали паспорт - то он дебил тупорылый, и быть рабом - прямое его предназначение, он, собственно, для этого и появился на свет.
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26.02.2021 10:50 Відповісти
Не звизди , просто нужен язык ,и желание работать чуть дешевле ,чем местные , да и если спец классный ,могут взять минимальным языком .У меня есть знакомый делает авторские ремонты по гипсу ,язык минимальный , но зарабатывает прилично к нему очередь стоит 😊
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26.02.2021 10:54 Відповісти
В Германии, Франции, Бельгии "быть готовым работать чуть дешевле" не катит - тебе не могут платить меньше чем средняя зп таким же работникам в данной земле. Это сделано специально чтобы у работодателей не было соблазна брать гастарбайтеров готовых работать "чуть дешевле".
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26.02.2021 12:17 Відповісти
Така вже дурня...Там в цих європах-америках якраз всі високваліфіковані спеціалісти всі приїжджі,а решту роботи для них виконують місцеві якщо слухати цих експертів.
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26.02.2021 10:56 Відповісти
Ефіопія відкрила ринок столових яєць для України

Компетентні органи України та Ефіопії погодили сертифікат здоров'я на експорт столових яєць, що дозволить українським виробникам експортувати цю продукцію до Ефіопії.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Укрінформ.
«Україна та Ефіопія погодили форму сертифіката здоров'я на експорт столових яєць, призначених для споживання людиною… Це означає, що українські виробники столових яєць отримали можливість експортувати свою продукцію до Ефіопії», - йдеться у повідомленні пресслужби Державної служби України з питань безпечності харчової продукції та захисту споживачів..
Зазначається, що Держпродспоживслужба також працює над відкриттям ринків інших африканських країн для експорту столових яєць та яєчної продукції. У цьому списку: Гана, Марокко, Алжир, Ангола та Південно-Африканська республіка.
«Завдяки спільним зусиллям держави та бізнесу ми розширюємо географію експорту продукції нашої держави, і зі свого боку робимо все можливе для підтримки іміджу нашої країни як надійного торговельного партнера», - заявила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.
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26.02.2021 10:56 Відповісти
Эфиоп твою мать! Мы на уровне Эфиопии
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26.02.2021 15:50 Відповісти
В США,как и влюбой стране востребованы все професии .Нелегальный труд- тоже имеет место в США ,и о нем знает правительство .За счет нелегального труда,который не требует работодателями выполнения к нелегальным работникам ,высоких социальных стандартов, работодатели имеют возможность дополнительного зароботка,который добавляют легальным рабочим и естественно кое-что оставляют для себя.
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26.02.2021 11:01 Відповісти
За паспорт сколько уже говорено ,но да согласен ,если человек дебил ,то может и отдать ,ну таких и в Украине могут обуть 🤔
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26.02.2021 11:01 Відповісти
та ладно....бачили там висококваліфікованих спеціалістів з Зімбабви, Анголи, Афганістану, Пакистану......
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26.02.2021 11:06 Відповісти
Вчера я уже читал на ЦН текст песни "маленькие дети, ни за что на свете, не идите в Африку гулять" от эксперта. Полагаю, их усилия в итоге будут тщетны.
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26.02.2021 11:27 Відповісти
Единственным условием уменьшения миграции рабочей силы из Украины является предоставление работы в Украине, повышение зарплат в абсолютном исчислении с параллельным доведением цен до среднеевропейского уровня. Тогда работа в ЕС потеряет смысл.
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26.02.2021 15:46 Відповісти
 
 