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За перший день вакцинації проти COVID-19 вакцинували 90 столичних медпрацівників, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

За перший день вакцинації проти COVID-19 вакцинували 90 столичних медпрацівників, - Кличко

За перший день вакцинації в столиці вакцинували 90 медпрацівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

Він зазначив, що в столиці, як у всіх регіонах країни, стартувала вакцинація проти COVID-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Вакцину надало Міністерство охорони здоров’я.

"Столиця отримала 42 600 доз препарату. Першими вакцинують лікарів мобільних бригад з імунізації та медиків Олександрівської лікарні. В цьому медзакладі минулого року надали допомогу майже 7 тисячам пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19. У день старту кампанії вакцину отримали 90 медпрацівників. Сьогодні триває робота з імунізації столичних медиків", - повідомив Кличко.

Він нагадав, що місто підготувало 15 мобільних бригад з імунізації. Медики мобільних бригад пройшли відповідне навчання.

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"Також підготовлено 120 тимчасових пунктів вакцинації проти COVID-19 у закладах охорони здоров’я та інтернатах. Та 120 додаткових стаціонарних пунктів вакцинації на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста. Це зроблено для того, щоб не завантажувати кабінети щеплення, які роблять планову вакцинацію від інших хвороб", - зазначив Кличко.

Автор: Наталя Джума
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Все поголовно главврачи? За первый день вакцинации от COVID-19 привили 90 столичных медработников, - Кличко - Цензор.НЕТ 8007
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26.02.2021 12:23 Відповісти
не. кого удалось поймать.
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26.02.2021 12:48 Відповісти
Похоронні фірми - приготуватись! За перший день вакцинації проти COVID-19 вакцинували 90 столичних медпрацівників, - Кличко - Цензор.НЕТ 2417
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26.02.2021 12:30 Відповісти
Теперь поделите 42 600 на 90 - получим время когда закончится вакцина. 473 дня.
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26.02.2021 12:32 Відповісти
Тут дело не скорости, могли бы вакцинировать и больше. Просто медики массово отказываются вакцинироваться индийским шмурдяком, потому и так мало вакцинированных.
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26.02.2021 12:37 Відповісти
Так получается - 90 - это еще и много? Ну тогда этого циганского самогону хватит на два года.
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26.02.2021 12:40 Відповісти
внашій лікарні було 6 (шість) згод до того, як стало відомо чим будуть вакцинувати.. на сьогодні поступило 7 відмов.. якесь магічне співпадіння чисел..
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26.02.2021 13:49 Відповісти
як їх примусять це зробити?
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26.02.2021 12:41 Відповісти
 
 