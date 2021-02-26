За перший день вакцинації проти COVID-19 вакцинували 90 столичних медпрацівників, - Кличко

За перший день вакцинації в столиці вакцинували 90 медпрацівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

Він зазначив, що в столиці, як у всіх регіонах країни, стартувала вакцинація проти COVID-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Вакцину надало Міністерство охорони здоров’я.

"Столиця отримала 42 600 доз препарату. Першими вакцинують лікарів мобільних бригад з імунізації та медиків Олександрівської лікарні. В цьому медзакладі минулого року надали допомогу майже 7 тисячам пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19. У день старту кампанії вакцину отримали 90 медпрацівників. Сьогодні триває робота з імунізації столичних медиків", - повідомив Кличко.

Він нагадав, що місто підготувало 15 мобільних бригад з імунізації. Медики мобільних бригад пройшли відповідне навчання.

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"Також підготовлено 120 тимчасових пунктів вакцинації проти COVID-19 у закладах охорони здоров’я та інтернатах. Та 120 додаткових стаціонарних пунктів вакцинації на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста. Це зроблено для того, щоб не завантажувати кабінети щеплення, які роблять планову вакцинацію від інших хвороб", - зазначив Кличко.