Україна подасть до Гааги нове повідомлення щодо окупованого Криму

Прокуратура Криму з 1 березня починає готувати нове повідомлення в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо ситуації на окупованому Росією півострові.

Про це повідомив прокурор АРК Ігор Поночовний на форумі до Дня опору окупації Криму 26 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"З понеділка ми починаємо готувати нове інформаційне повідомлення про утиски осіб, які відбували покарання на момент окупації Криму. Сподіваюся, що найближчим часом ще одне інформаційне повідомлення буде направлено до Офісу прокурора МКС", – зазначив прокурор.

Напередодні прокуратура АРК направила до суду в Гаазі десяте інформаційне повідомлення про злочини в Криму, яке стосується діяльності журналістів на півострові після його окупації Росією. У 2020 році направили три такі повідомлення.

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