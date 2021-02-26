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Україна подасть до Гааги нове повідомлення щодо окупованого Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Україна подасть до Гааги нове повідомлення щодо окупованого Криму

Прокуратура Криму з 1 березня починає готувати нове повідомлення в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо ситуації на окупованому Росією півострові.

Про це повідомив прокурор АРК Ігор Поночовний на форумі до Дня опору окупації Криму 26 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"З понеділка ми починаємо готувати нове інформаційне повідомлення про утиски осіб, які відбували покарання на момент окупації Криму. Сподіваюся, що найближчим часом ще одне інформаційне повідомлення буде направлено до Офісу прокурора МКС", – зазначив прокурор.

Напередодні прокуратура АРК направила до суду в Гаазі десяте інформаційне повідомлення про злочини в Криму, яке стосується діяльності журналістів на півострові після його окупації Росією. У 2020 році направили три такі повідомлення.

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Автор: Наталя Джума
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Сама то ГААГА в курсе, вона вже обеспокоїлась ?
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26.02.2021 15:46 Відповісти
Україна подасть до Гааги нове повідомлення щодо окупованого Криму - Цензор.НЕТ 7682
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26.02.2021 16:45 Відповісти
тока ГААГА поднимет расею с колен и поставит на четвереньки !
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26.02.2021 17:04 Відповісти
 
 