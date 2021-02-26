Украина подаст в Гаагу новое сообщение относительно оккупированного Крыма

Прокуратура Крыма с 1 марта начинает готовить новое сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге относительно ситуации на оккупированном Россией полуострове.

Об этом сообщил прокурор АРК Игорь Поночовный на форуме ко Дню сопротивления оккупации Крыма 26 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"С понедельника мы начинаем готовить новое информационное сообщение о притеснениях лиц, отбывавших наказание на момент оккупации Крыма. Надеюсь, что в ближайшее время еще одно информационное сообщение будет направлено в Офис прокурора МУС", - отметил прокурор.

Накануне прокуратура АРК направила в суд в Гааге десятое информационное сообщение о преступлениях в Крыму, которое касается деятельности журналистов на полуострове после его оккупации Россией. В 2020 году направили три таких сообщения.

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