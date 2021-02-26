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Новини Політика України
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Велику частину збитків у справі "ПриватБанку" буде відшкодовано, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Велику частину збитків у справі

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розраховує на те, що збитки від незаконного привласнення коштів у справі "ПриватБанку" в перспективі будуть відшкодовані.

Про це вона сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Венедіктова повідомила, що бачить процесуально перспективу повернення незаконно привласнених коштів.

"Я бачу. Може, насправді це буде не так швидко, як нам усім цього хочеться, може це буде не вся сума, яку ми вказуємо - 5,5 млрд - але велика частина повернеться. Може, потім через компенсації в господарських та цивільних судах ми повернемо й інше, з компенсацією державою", - сказала Венедіктова.

Генпрокурорка зазначила, що процес іде і в площині кримінальної юстиції, і в господарських судах.

"Коли ми говорили з міністром юстиції, здається, він називав 400 проваджень, в яких держава захищає ці активи", - уточнила генпрокурорка.

Вона резюмувала: "Робота йде на всіх фронтах. І я реально сподіваюся, що це буде не тільки з цього конкретного кейсу (з підозрою), а в усіх напрямках".
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Топ коментарі
+7
"Я віжу. Мнє кажєтся" - - не прокурор, а якась гадалка з циганського табору.
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26.02.2021 23:42
+7
Бєня поверне 5,5 млрд баксів???
А за грабунок центренерго теж відповість???
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26.02.2021 23:50
+6
дарю бесплaтно зеленкам лозунг:
"Брехня - наше всьо, а значит и ваше всьо!
Ваша зеко *****."
благодарностей не нужно....
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27.02.2021 00:07
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Хех! Тепер дожени та вдарь. Большая часть убытков в деле "ПриватБанка" будет возмещена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4715
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26.02.2021 23:29 Відповісти
Данилов челом бьёт, чтобы завтра никто никуда не выходил.
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26.02.2021 23:31 Відповісти
Полиция не будет противодействовать мирным митингующим. Большая часть убытков в деле "ПриватБанка" будет возмещена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 468
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26.02.2021 23:41 Відповісти
"Я віжу. Мнє кажєтся" - - не прокурор, а якась гадалка з циганського табору.
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26.02.2021 23:42 Відповісти
бакланов, разберись уже с етой чертихой - всю новостную ленту испоганила...
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26.02.2021 23:45 Відповісти
У шустера даже чат отключили. Большая часть убытков в деле "ПриватБанка" будет возмещена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7331
Дизлайков 50%.
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26.02.2021 23:47 Відповісти
Бєня поверне 5,5 млрд баксів???
А за грабунок центренерго теж відповість???
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26.02.2021 23:50 Відповісти
Возмещена коломойскому?
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27.02.2021 00:04 Відповісти
дарю бесплaтно зеленкам лозунг:
"Брехня - наше всьо, а значит и ваше всьо!
Ваша зеко *****."
благодарностей не нужно....
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27.02.2021 00:07 Відповісти
Да беня уже за два зеленых года накрал в несколько раз больше! Что вы там вернете, убогие!
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27.02.2021 00:07 Відповісти
кем возмещена? снова население за всё заплатит? Велику частину збитків у справі "ПриватБанку" буде відшкодовано, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6478
и 5,5 миллиардов ЧЕГО? если гривен, то это хорошо, конечно, но как насчет остальных 120 (или какая там точная цифра была выше 100 миллиардов гривен)?
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27.02.2021 00:11 Відповісти
Тётка себе вообще не представляет размер этой суммы Велику частину збитків у справі "ПриватБанку" буде відшкодовано, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5858 Там никаких бениных активов в Украине не хватит ее перекрыть Велику частину збитків у справі "ПриватБанку" буде відшкодовано, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 9720
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27.02.2021 00:21 Відповісти
А как так получилось что наши американские друзья продали активы Бени и пустили Деньги себе в бюджет? Почему не вернуть их народу у Которого эти Деньги украли и народу который они так поддерживают?
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27.02.2021 01:37 Відповісти
Ці тупорилі бариги і корупціонери вкрали в українців 1.0 трильйон доларів за 30 років, і вивели в США і Європу, щоб ті шикували, а тепер бігають по судам і по допитам і трясуться за свою шкуру, злодії і шахраї погано закінчать.
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27.02.2021 08:48 Відповісти
кто поверит мусорилле ? тоьько лох ...
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27.02.2021 08:37 Відповісти
Что и зелено бабло ,незаконно выведенное из привата ,то же?
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27.02.2021 09:00 Відповісти
а кому возмещена..
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27.02.2021 09:44 Відповісти
Де гроші Зін? А стрижена коли поверне 240млрд??
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27.02.2021 11:02 Відповісти
Что бы отобрать деньги "одним из 400 методов честного отъёма" надо предварительно украсть у государства раз в 10 больше.
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27.02.2021 13:00 Відповісти
.

если у гонтаревой ничего не отберешь - это будет неинтересно
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27.02.2021 13:40 Відповісти
Я якщо не буде повернута,то чи готова компенсувати свої слова в українській валюті,а можна і в доларах?
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27.02.2021 16:32 Відповісти
чому не все???
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27.02.2021 18:22 Відповісти
 
 