Велику частину збитків у справі "ПриватБанку" буде відшкодовано, - Венедіктова

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розраховує на те, що збитки від незаконного привласнення коштів у справі "ПриватБанку" в перспективі будуть відшкодовані.

Про це вона сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Венедіктова повідомила, що бачить процесуально перспективу повернення незаконно привласнених коштів.

"Я бачу. Може, насправді це буде не так швидко, як нам усім цього хочеться, може це буде не вся сума, яку ми вказуємо - 5,5 млрд - але велика частина повернеться. Може, потім через компенсації в господарських та цивільних судах ми повернемо й інше, з компенсацією державою", - сказала Венедіктова.

Генпрокурорка зазначила, що процес іде і в площині кримінальної юстиції, і в господарських судах.

"Коли ми говорили з міністром юстиції, здається, він називав 400 проваджень, в яких держава захищає ці активи", - уточнила генпрокурорка.

Вона резюмувала: "Робота йде на всіх фронтах. І я реально сподіваюся, що це буде не тільки з цього конкретного кейсу (з підозрою), а в усіх напрямках".