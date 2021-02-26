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Новости Политика Украины
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Большая часть убытков в деле "ПриватБанка" будет возмещена, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Большая часть убытков в деле

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассчитывает на то, что убытки от незаконного присвоения средств в деле "ПриватБанка" в перспективе будут возмещены.

Об этом она сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Венедиктова сообщила, что видит процессуально перспективу возвращения незаконно присвоенных средств.

"Я вижу. Может, на самом деле это будет не так быстро, как нам всем этого хочется, может это будет не вся сумма, которую мы указываем - 5,5 млрд - но большая часть вернётся. Может, потом через компенсации в хозяйственных и гражданских судах мы вернём и остальное, с компенсацией государством", - сказала Венедиктова.

Читайте на Цензор.НЕТ: Венедиктова о подозрении Коломойскому: Будут основания, будет достаточно доказательств собрано - мы это сделаем

Генпрокурор отметила, что процесс идет и в плоскости уголовной юстиции, и в хозяйственных судах.

"Когда мы говорили с министром юстиции, кажется, он называл 400 производств, в которых государство защищает эти активы", - уточнила генпрокурор.

Она резюмировала: "Работа идёт на всех фронтах. И я реально надеюсь, что это будет не только по этому конкретному кейсу (с подозрением), а по всем направлениям".

Также на Цензор.НЕТ: Других подозрений по делам "ПриватБанка" в Офисе генпрокурора сейчас нет, - Венедиктова

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
"Я віжу. Мнє кажєтся" - - не прокурор, а якась гадалка з циганського табору.
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26.02.2021 23:42
+7
Бєня поверне 5,5 млрд баксів???
А за грабунок центренерго теж відповість???
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26.02.2021 23:50
+6
дарю бесплaтно зеленкам лозунг:
"Брехня - наше всьо, а значит и ваше всьо!
Ваша зеко *****."
благодарностей не нужно....
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27.02.2021 00:07
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Хех! Тепер дожени та вдарь. Большая часть убытков в деле "ПриватБанка" будет возмещена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4715
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26.02.2021 23:29 Ответить
Данилов челом бьёт, чтобы завтра никто никуда не выходил.
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26.02.2021 23:31 Ответить
Полиция не будет противодействовать мирным митингующим. Большая часть убытков в деле "ПриватБанка" будет возмещена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 468
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26.02.2021 23:41 Ответить
"Я віжу. Мнє кажєтся" - - не прокурор, а якась гадалка з циганського табору.
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26.02.2021 23:42 Ответить
бакланов, разберись уже с етой чертихой - всю новостную ленту испоганила...
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26.02.2021 23:45 Ответить
У шустера даже чат отключили. Большая часть убытков в деле "ПриватБанка" будет возмещена, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7331
Дизлайков 50%.
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26.02.2021 23:47 Ответить
Бєня поверне 5,5 млрд баксів???
А за грабунок центренерго теж відповість???
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26.02.2021 23:50 Ответить
Возмещена коломойскому?
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27.02.2021 00:04 Ответить
дарю бесплaтно зеленкам лозунг:
"Брехня - наше всьо, а значит и ваше всьо!
Ваша зеко *****."
благодарностей не нужно....
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27.02.2021 00:07 Ответить
Да беня уже за два зеленых года накрал в несколько раз больше! Что вы там вернете, убогие!
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27.02.2021 00:07 Ответить
кем возмещена? снова население за всё заплатит? Велику частину збитків у справі "ПриватБанку" буде відшкодовано, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6478
и 5,5 миллиардов ЧЕГО? если гривен, то это хорошо, конечно, но как насчет остальных 120 (или какая там точная цифра была выше 100 миллиардов гривен)?
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27.02.2021 00:11 Ответить
Тётка себе вообще не представляет размер этой суммы Велику частину збитків у справі "ПриватБанку" буде відшкодовано, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5858 Там никаких бениных активов в Украине не хватит ее перекрыть Велику частину збитків у справі "ПриватБанку" буде відшкодовано, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 9720
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27.02.2021 00:21 Ответить
А как так получилось что наши американские друзья продали активы Бени и пустили Деньги себе в бюджет? Почему не вернуть их народу у Которого эти Деньги украли и народу который они так поддерживают?
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27.02.2021 01:37 Ответить
Ці тупорилі бариги і корупціонери вкрали в українців 1.0 трильйон доларів за 30 років, і вивели в США і Європу, щоб ті шикували, а тепер бігають по судам і по допитам і трясуться за свою шкуру, злодії і шахраї погано закінчать.
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27.02.2021 08:48 Ответить
кто поверит мусорилле ? тоьько лох ...
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27.02.2021 08:37 Ответить
Что и зелено бабло ,незаконно выведенное из привата ,то же?
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27.02.2021 09:00 Ответить
а кому возмещена..
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27.02.2021 09:44 Ответить
Де гроші Зін? А стрижена коли поверне 240млрд??
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27.02.2021 11:02 Ответить
Что бы отобрать деньги "одним из 400 методов честного отъёма" надо предварительно украсть у государства раз в 10 больше.
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27.02.2021 13:00 Ответить
.

если у гонтаревой ничего не отберешь - это будет неинтересно
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27.02.2021 13:40 Ответить
Я якщо не буде повернута,то чи готова компенсувати свої слова в українській валюті,а можна і в доларах?
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27.02.2021 16:32 Ответить
чому не все???
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27.02.2021 18:22 Ответить
 
 