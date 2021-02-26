Большая часть убытков в деле "ПриватБанка" будет возмещена, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассчитывает на то, что убытки от незаконного присвоения средств в деле "ПриватБанка" в перспективе будут возмещены.

Об этом она сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Венедиктова сообщила, что видит процессуально перспективу возвращения незаконно присвоенных средств.

"Я вижу. Может, на самом деле это будет не так быстро, как нам всем этого хочется, может это будет не вся сумма, которую мы указываем - 5,5 млрд - но большая часть вернётся. Может, потом через компенсации в хозяйственных и гражданских судах мы вернём и остальное, с компенсацией государством", - сказала Венедиктова.

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Генпрокурор отметила, что процесс идет и в плоскости уголовной юстиции, и в хозяйственных судах.

"Когда мы говорили с министром юстиции, кажется, он называл 400 производств, в которых государство защищает эти активы", - уточнила генпрокурор.

Она резюмировала: "Работа идёт на всех фронтах. И я реально надеюсь, что это будет не только по этому конкретному кейсу (с подозрением), а по всем направлениям".

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