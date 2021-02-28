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Гідрометцентр (156) паводок (225)

На заході України можливі підтоплення через підвищення рівня води в річках

Новини Цензор.НЕТ Події

На заході України можливі підтоплення через підвищення рівня води в річках

Через потепління очікується підвищення рівня води в річках Львівської, Волинської та Рiвненської областей. У зв'язку з цим можливі підтоплення заплав.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні "Укргідрометцентру".

Зокрема, 1-3 березня очікується поступовий підйом рівнів води на 0,1-0,5 м над рівнями в річках басейнів Західного Бугу (Львівська та Волинська області) і Прип'яті. Місцями можливі затоплення:

  • на річці Рата біля села Межиріччя (Львівська обл.) можливе досягнення відміток початкового затоплення господарських споруд;
  • можливий вихід води на заплаву в районі поста міста Дубровиця річки Горинь Рівненської області;
  • можливе подальше затоплення заплавних територій у Ратнівському, Любешівському, Старовижiвському районах Волинської області та Зарiчнянському районі Рівненської області;
  • досягнення відміток затоплення присадибних ділянок (подвiр'їв, господарських будівель) у прирічкових населених пунктах Ратнiвського району Волинської області.

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Лес рубят - .... щепки летят. На западе Украины возможны подтопления из-за повышения уровня воды в реках - Цензор.НЕТ 5223
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28.02.2021 15:46 Відповісти
щепки плывут...
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28.02.2021 15:59 Відповісти
Жителям Крыма надо было мечтать не о камнях с неба, а об наводнениях На заході України можливі підтоплення через підвищення рівня води в річках - Цензор.НЕТ 8280
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28.02.2021 17:15 Відповісти
Вот щас крымским кацапам обидно стало.
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28.02.2021 15:58 Відповісти
Пусть вспомнит теперь быдло про лес, который продаёт.
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28.02.2021 16:24 Відповісти
Слизенькі пеньки дозволяють воді швиденько збігти до річки, навпростець, дворами і городами, а річка мріє стати морем щоб таки втопити лісорубів, їх начальників і кришунів з високих кабінетів. Щасти їй.
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28.02.2021 17:42 Відповісти
 
 