На заході України можливі підтоплення через підвищення рівня води в річках
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Через потепління очікується підвищення рівня води в річках Львівської, Волинської та Рiвненської областей. У зв'язку з цим можливі підтоплення заплав.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні "Укргідрометцентру".
Зокрема, 1-3 березня очікується поступовий підйом рівнів води на 0,1-0,5 м над рівнями в річках басейнів Західного Бугу (Львівська та Волинська області) і Прип'яті. Місцями можливі затоплення:
- на річці Рата біля села Межиріччя (Львівська обл.) можливе досягнення відміток початкового затоплення господарських споруд;
- можливий вихід води на заплаву в районі поста міста Дубровиця річки Горинь Рівненської області;
- можливе подальше затоплення заплавних територій у Ратнівському, Любешівському, Старовижiвському районах Волинської області та Зарiчнянському районі Рівненської області;
- досягнення відміток затоплення присадибних ділянок (подвiр'їв, господарських будівель) у прирічкових населених пунктах Ратнiвського району Волинської області.
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