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На западе Украины возможны подтопления из-за повышения уровня воды в реках

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На западе Украины возможны подтопления из-за повышения уровня воды в реках

В связи с потеплением ожидается повышение уровня воды в реках Львовской, Волынской и Ривненской областей. В связи с этим возможны подтопления заводей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении украинского Гидрометцентра.

Так, 1-3 марта ожидается постепенный подъем уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями в реках бассейнов Западного Буга (Львовская и Волынская области) и Припяти. Местами возможны затопления:

  • на реке Рата возле села Междуречье (Львовская обл.) возможно достижение отметок начального затопления хозяйственных сооружений;
  • возможен выход воды на пойму в районе поста города Дубровица реки Горынь Ровенской области;
  • возможно последующее затопление пойменных территорий в Ратневском, Любешевском, Старовижовском районах Волынской области и Заричнянском районе Ривненской области;
  • достижение отметок затопления приусадебных участков (двор, хозяйственных построек) в приречных населенных пунктах Ратневского района Волынской области.

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Автор: Вадим Куц
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Лес рубят - .... щепки летят. На западе Украины возможны подтопления из-за повышения уровня воды в реках - Цензор.НЕТ 5223
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28.02.2021 15:46 Ответить
щепки плывут...
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28.02.2021 15:59 Ответить
Жителям Крыма надо было мечтать не о камнях с неба, а об наводнениях На заході України можливі підтоплення через підвищення рівня води в річках - Цензор.НЕТ 8280
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28.02.2021 17:15 Ответить
Вот щас крымским кацапам обидно стало.
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28.02.2021 15:58 Ответить
Пусть вспомнит теперь быдло про лес, который продаёт.
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28.02.2021 16:24 Ответить
Слизенькі пеньки дозволяють воді швиденько збігти до річки, навпростець, дворами і городами, а річка мріє стати морем щоб таки втопити лісорубів, їх начальників і кришунів з високих кабінетів. Щасти їй.
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28.02.2021 17:42 Ответить
 
 