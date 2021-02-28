На западе Украины возможны подтопления из-за повышения уровня воды в реках

В связи с потеплением ожидается повышение уровня воды в реках Львовской, Волынской и Ривненской областей. В связи с этим возможны подтопления заводей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении украинского Гидрометцентра.

Так, 1-3 марта ожидается постепенный подъем уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями в реках бассейнов Западного Буга (Львовская и Волынская области) и Припяти. Местами возможны затопления:

на реке Рата возле села Междуречье (Львовская обл.) возможно достижение отметок начального затопления хозяйственных сооружений;

возможен выход воды на пойму в районе поста города Дубровица реки Горынь Ровенской области;

возможно последующее затопление пойменных территорий в Ратневском, Любешевском, Старовижовском районах Волынской области и Заричнянском районе Ривненской области;

достижение отметок затопления приусадебных участков (двор, хозяйственных построек) в приречных населенных пунктах Ратневского района Волынской области.

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