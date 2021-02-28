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Дві громадянки України постраждали в ДТП у Туреччині

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Дві громадянки України постраждали в ДТП у Туреччині

У результаті ДТП в районі турецької Аланії легковий автомобіль типу пікап з відкритим багажником скотився у прірву, постраждали дві громадянки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У районі Аланії, в провінції Анталія, внаслідок скочування автомобіля з кузовом у прірву, постраждали 5 людей, з них 2 туристи", - це повідомляє видання Akit.

Автомобіль з'їхав з дороги в сільській місцевості в районі Гюмюшкавак і скотився з 50-метрової скелі. Постраждав водій та четверо інших пасажирів, серед яких дві громадянки України. Вони були шпиталізовані каретами швидкої, які прибули на місце інциденту. Їхній стан оцінюється як тяжкий.

Також читайте: П'яний водій на Рівненщині врізався у бетонну огорожу: на місці загинули двоє його пасажирів. ФОТОрепортаж

TRT Haber уточнює, що постраждалих звуть Людмила Лавренова і Олена Харченко.
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Топ коментарі
+6
Наташі?
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28.02.2021 21:09
+3
"легковой автомобиль типа пикап с открытым багажником" Две гражданки Украины пострадали в ДТП в Турции - Цензор.НЕТ 3978
Что вы говорите? Две гражданки Украины пострадали в ДТП в Турции - Цензор.НЕТ 6550
Надо же... Две гражданки Украины пострадали в ДТП в Турции - Цензор.НЕТ 1047
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28.02.2021 20:40
+3
Kavkaz Center
@newkc14
В Дагестане водитель водовозки ликвидировал двух членов банды МВД еще двоих ранил, удачно выехав на встречную полосу и врезавшись в их микроавтобус УАЗ
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28.02.2021 21:42
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"легковой автомобиль типа пикап с открытым багажником" Две гражданки Украины пострадали в ДТП в Турции - Цензор.НЕТ 3978
Что вы говорите? Две гражданки Украины пострадали в ДТП в Турции - Цензор.НЕТ 6550
Надо же... Две гражданки Украины пострадали в ДТП в Турции - Цензор.НЕТ 1047
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28.02.2021 20:40 Відповісти
И шо они делали в том пикапе ? Может же отвлекали водителя ? Шо за турызм в сельской местности? Надо аккуратнее в чужих краях.
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28.02.2021 20:56 Відповісти
украинки по дороге делали видимо обратный осмос Дві громадянки України постраждали в ДТП у Туреччині - Цензор.НЕТ 7052
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28.02.2021 21:21 Відповісти
Так у Зеленского алиби - он всю неделю и дурака валял, типо "потерялася". Так что он вообще не при делах.
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28.02.2021 20:57 Відповісти
Зе, за звичаєм, перебуває в простраці ,блукає десь серед сосен корабельних !!!)))
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28.02.2021 21:02 Відповісти
Наташі?
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28.02.2021 21:09 Відповісти
Схоже на те...
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28.02.2021 21:15 Відповісти
..нех шастать...
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01.03.2021 02:48 Відповісти
Коментар щодо одного, дуже примитивного, фейку проти Петра Порошенка!.https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=1658742034307729&id=1070618943120044
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28.02.2021 21:37 Відповісти
ТА И ХЕР С НИМИ...
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28.02.2021 21:51 Відповісти
Нехрен на евробляхах ездить! Вот ежели ехали на 20 летнем ланосе за теже деньги..... Дві громадянки України постраждали в ДТП у Туреччині - Цензор.НЕТ 793
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28.02.2021 22:55 Відповісти
 
 