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Две гражданки Украины пострадали в ДТП в Турции

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Две гражданки Украины пострадали в ДТП в Турции

В результате ДТП в районе турецкой Алании легковой автомобиль типа пикап с открытым багажником скатился в пропасть, пострадали две гражданки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В районе Алании, в провинции Анталия, вследствие скатывания автомобиля с кузовом в пропасть, пострадали 5 человек, из них 2 туриста", - информирует Akit.

Автомобиль съехал с дороги в сельской местности в районе Гюмюшкавак и скатился с 50-метровой скалы. Пострадал водитель и четыре других пассажира, в числе которых две гражданки Украины. Они были госпитализированы каретами скорой, которые прибыли на место инцидента. Их состояние оценивается как тяжелое.

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TRT Haber уточняет, что пострадавших зовут Людмила Лавренова и Елена Харченко.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Наташі?
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28.02.2021 21:09
+3
"легковой автомобиль типа пикап с открытым багажником" Две гражданки Украины пострадали в ДТП в Турции - Цензор.НЕТ 3978
Что вы говорите? Две гражданки Украины пострадали в ДТП в Турции - Цензор.НЕТ 6550
Надо же... Две гражданки Украины пострадали в ДТП в Турции - Цензор.НЕТ 1047
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28.02.2021 20:40
+3
Kavkaz Center
@newkc14
В Дагестане водитель водовозки ликвидировал двух членов банды МВД еще двоих ранил, удачно выехав на встречную полосу и врезавшись в их микроавтобус УАЗ
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28.02.2021 21:42
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"легковой автомобиль типа пикап с открытым багажником" Две гражданки Украины пострадали в ДТП в Турции - Цензор.НЕТ 3978
Что вы говорите? Две гражданки Украины пострадали в ДТП в Турции - Цензор.НЕТ 6550
Надо же... Две гражданки Украины пострадали в ДТП в Турции - Цензор.НЕТ 1047
показать весь комментарий
28.02.2021 20:40 Ответить
И шо они делали в том пикапе ? Может же отвлекали водителя ? Шо за турызм в сельской местности? Надо аккуратнее в чужих краях.
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28.02.2021 20:56 Ответить
украинки по дороге делали видимо обратный осмос Дві громадянки України постраждали в ДТП у Туреччині - Цензор.НЕТ 7052
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28.02.2021 21:21 Ответить
Так у Зеленского алиби - он всю неделю и дурака валял, типо "потерялася". Так что он вообще не при делах.
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28.02.2021 20:57 Ответить
Зе, за звичаєм, перебуває в простраці ,блукає десь серед сосен корабельних !!!)))
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28.02.2021 21:02 Ответить
Наташі?
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28.02.2021 21:09 Ответить
Схоже на те...
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28.02.2021 21:15 Ответить
..нех шастать...
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01.03.2021 02:48 Ответить
Коментар щодо одного, дуже примитивного, фейку проти Петра Порошенка!.https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=1658742034307729&id=1070618943120044
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28.02.2021 21:37 Ответить
ТА И ХЕР С НИМИ...
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28.02.2021 21:51 Ответить
Нехрен на евробляхах ездить! Вот ежели ехали на 20 летнем ланосе за теже деньги..... Дві громадянки України постраждали в ДТП у Туреччині - Цензор.НЕТ 793
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28.02.2021 22:55 Ответить
 
 