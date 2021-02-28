Две гражданки Украины пострадали в ДТП в Турции
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В результате ДТП в районе турецкой Алании легковой автомобиль типа пикап с открытым багажником скатился в пропасть, пострадали две гражданки Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В районе Алании, в провинции Анталия, вследствие скатывания автомобиля с кузовом в пропасть, пострадали 5 человек, из них 2 туриста", - информирует Akit.
Автомобиль съехал с дороги в сельской местности в районе Гюмюшкавак и скатился с 50-метровой скалы. Пострадал водитель и четыре других пассажира, в числе которых две гражданки Украины. Они были госпитализированы каретами скорой, которые прибыли на место инцидента. Их состояние оценивается как тяжелое.
TRT Haber уточняет, что пострадавших зовут Людмила Лавренова и Елена Харченко.
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