Две гражданки Украины пострадали в ДТП в Турции

В результате ДТП в районе турецкой Алании легковой автомобиль типа пикап с открытым багажником скатился в пропасть, пострадали две гражданки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В районе Алании, в провинции Анталия, вследствие скатывания автомобиля с кузовом в пропасть, пострадали 5 человек, из них 2 туриста", - информирует Akit.

Автомобиль съехал с дороги в сельской местности в районе Гюмюшкавак и скатился с 50-метровой скалы. Пострадал водитель и четыре других пассажира, в числе которых две гражданки Украины. Они были госпитализированы каретами скорой, которые прибыли на место инцидента. Их состояние оценивается как тяжелое.

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TRT Haber уточняет, что пострадавших зовут Людмила Лавренова и Елена Харченко.