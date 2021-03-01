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У нас будуть суди у смартфоні, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Технології

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення послуги "Суд у смартфоні", яка допоможе прискорити судовий процес і мінімізувати корупцію.

Про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 30: розвиток правосуддя", інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, брак чесних і незалежних суддів належить до групи проблем судової системи.

"Ще один виклик - це усунення зловживань та забезпечення прозорості суду. Вважаю, що дієвим кроком на цьому шляху можуть стати IT-рішення. За аналогією з державними послугами в смартфоні ми прагнемо і обов'язково зробимо "Суд у смартфоні". Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, мінімізує корупцію і можливості для зловживань", - підкреслив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радник Зеленського Устенко: Як тільки ВР підтримає ініціативи президента, ми виконаємо необхідне для отримання траншу від МВФ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
Зеленский анонсировал создание "Суда в смартфоне": "Это ускорит судебный процесс и минимизирует коррупцию" - Цензор.НЕТ 1861
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01.03.2021 10:25
+31
Бред какой-то!
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01.03.2021 10:22
+27
Знову передозування?
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01.03.2021 10:24
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Та він вже там. Грає роль вумного.
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01.03.2021 17:12 Відповісти
Хочу побачити як суддю Вовка будуть запихати в смартфон.
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01.03.2021 16:30 Відповісти
самый справедливый суд, суд Линча - продолжает принимать иски по всей стране, невзирая на то есть у вас смартфон или нет...
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01.03.2021 16:34 Відповісти
А також кольт який урівняв шанси
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01.03.2021 18:39 Відповісти
А суд Линча справедливый где - во Львове в 13-м или в Донецке в 14-м? Там тоже толпа по суду Линча привязала к дереву и издевалась над Васей Лютым за его проукраинскую позицию.
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01.03.2021 18:39 Відповісти
Истинный долбодятел.
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01.03.2021 16:34 Відповісти
кто-то ещё не понял?
Зеленский - предатель и враг
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01.03.2021 16:35 Відповісти
Те кто еще не понял, даже не догадываются, что сейчас ЗЕ "укореняется". Закрепив все эти нормы законодательно, он обеспечит себя влиянием на будущее. Сделают все через смартфон и не нужно будет даже вбросов и фальсификаций. Все будет програмно накручиваться.
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01.03.2021 17:50 Відповісти
Суды в смартфоне - это фигня!
Вот "судак в смартфоне" - пальчики оближешь!
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01.03.2021 16:37 Відповісти
У нас будуть суди у смартфоні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2579
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01.03.2021 17:06 Відповісти
А як суддю засунути в смартфон , смартфон маленький ,а суддя великий.
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01.03.2021 17:11 Відповісти
нужно или увеличить смартфон, или уменьшить судью
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01.03.2021 17:47 Відповісти
А я предлагаю президента в смартфоне. Нахрена нам этот недоделок на которого мы тратим миллионы наших кровных?
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01.03.2021 17:14 Відповісти
а на вид вроде умный, а на фоне Квартала так вообще вундеркинд, возникает вопрос о уровне развития 95 квартала)))
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01.03.2021 17:15 Відповісти
І так дурень був, а тут взагалі з глузду з'їхав.
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01.03.2021 17:18 Відповісти
Президентов тоже в смартфон надо чтобы минимизировать коррупцию.
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01.03.2021 17:29 Відповісти
А когда будут тюрьмы в смартфоне? Желаю чтобы и зеленский был только в смартфоне.
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01.03.2021 17:31 Відповісти
Пустая, неконкретная, напыщенная речь Зеленского - без указания путей решения проблемы реформирования судейской системы, без ничего. А нужна политическая воля, глубокие знания, умение, абсолютная честность. Ничего этого у Зеленского нет.
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01.03.2021 17:37 Відповісти
Нужны жосткие судебные решения по коруммпированым судьям.Посадить процентов 10-20. Остальные успокоятся . Других решений не вижу. Зеленский самый не ворующий президент Украины.
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01.03.2021 19:29 Відповісти
"Самый не ворующий" - извините, это просто смешно!
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15.03.2021 12:57 Відповісти
вот тут-то и порадуемся, что у него нету ядерной кнопки. Кравчук и Кучма - мудрые президенты...
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01.03.2021 17:43 Відповісти
це вже за гранню
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01.03.2021 18:19 Відповісти
весь мир затаил дыхание
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01.03.2021 18:27 Відповісти
такое может поддержать только больной на голову виртуальный задрот
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01.03.2021 18:27 Відповісти
Ну давай уже и туалеты в смартфоне. Прикольно, ****.
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01.03.2021 18:32 Відповісти
Это конечно перебор. Без явки в суд такие вопросы не решаются, а вот здесь то и зарыта собака и не одна. В США если обжалуешь судье решение о наложении штрафа, сумма штрафа снижается независимо от степени виновности. И всё это решается в течении 20 минут. Задействован словесный и документальный контакт, а как это можно по телефону я не могу понять. Мы уже лекарей в белых балахонах сделали "семейными" в телефоне, а получили куклусклан. Вот я и говорю как бы чего не вышло боком всему под опытному стаду, то ведь скотобойню рознесут рогами от безнадёги.
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01.03.2021 18:36 Відповісти
Еще предлагаю, создать на базе искусственного интеллекта, СБУ и верховную раду в смартфоне. Разницы, никто не заметит, зато экономия бюджета, колоссальная.
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01.03.2021 18:40 Відповісти
А судовий збір біткойнами ! У нас будуть суди у смартфоні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3803
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01.03.2021 18:43 Відповісти
В нас вже є президент у відосику
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01.03.2021 18:47 Відповісти
От придурок!
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01.03.2021 18:52 Відповісти
Сам такий! Нах на засрашу!
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01.03.2021 22:08 Відповісти
Не могу уже неделю поговорить нормально с народом в Украине. Связь говнее некуда. Походу зебилы и интернет уже просрали. О чем оно вообще бредит?
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01.03.2021 20:46 Відповісти
У нас будуть суди у смартфоні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4103
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01.03.2021 23:56 Відповісти
У нас будуть суди у смартфоні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 268
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01.03.2021 23:57 Відповісти
Так суды сейчас и так "в смартфоне" - все решается по телефону нужными людьми !
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02.03.2021 06:31 Відповісти
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