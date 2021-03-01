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Зеленский (16563) суд (24703) судебная реформа (1535) диджитализация (181)

У нас будут суды в смартфоне, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Технологии

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание услуги "Суд в смартфоне", которая поможет ускорить судебный процесс и минимизировать коррупцию.

Об этом Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30: развитие правосудия", информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, нехватка честных и независимых судей принадлежит к группе проблем судебной системы. 

"Еще один вызов - это устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности суда. Считаю, что действенным шагом на этом пути могут стать IT-решения. По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем "Суд в смартфоне". Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Советник Зеленского Устенко: Как только ВР поддержит инициативы президента, мы выполним необходимое для получения транша от МВФ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+32
Зеленский анонсировал создание "Суда в смартфоне": "Это ускорит судебный процесс и минимизирует коррупцию" - Цензор.НЕТ 1861
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01.03.2021 10:25
+31
Бред какой-то!
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01.03.2021 10:22
+27
Знову передозування?
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01.03.2021 10:24
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Та він вже там. Грає роль вумного.
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01.03.2021 17:12 Ответить
Хочу побачити як суддю Вовка будуть запихати в смартфон.
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01.03.2021 16:30 Ответить
самый справедливый суд, суд Линча - продолжает принимать иски по всей стране, невзирая на то есть у вас смартфон или нет...
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01.03.2021 16:34 Ответить
А також кольт який урівняв шанси
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01.03.2021 18:39 Ответить
А суд Линча справедливый где - во Львове в 13-м или в Донецке в 14-м? Там тоже толпа по суду Линча привязала к дереву и издевалась над Васей Лютым за его проукраинскую позицию.
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01.03.2021 18:39 Ответить
Истинный долбодятел.
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01.03.2021 16:34 Ответить
кто-то ещё не понял?
Зеленский - предатель и враг
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01.03.2021 16:35 Ответить
Те кто еще не понял, даже не догадываются, что сейчас ЗЕ "укореняется". Закрепив все эти нормы законодательно, он обеспечит себя влиянием на будущее. Сделают все через смартфон и не нужно будет даже вбросов и фальсификаций. Все будет програмно накручиваться.
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01.03.2021 17:50 Ответить
Суды в смартфоне - это фигня!
Вот "судак в смартфоне" - пальчики оближешь!
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01.03.2021 16:37 Ответить
У нас будуть суди у смартфоні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2579
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01.03.2021 17:06 Ответить
А як суддю засунути в смартфон , смартфон маленький ,а суддя великий.
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01.03.2021 17:11 Ответить
нужно или увеличить смартфон, или уменьшить судью
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01.03.2021 17:47 Ответить
А я предлагаю президента в смартфоне. Нахрена нам этот недоделок на которого мы тратим миллионы наших кровных?
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01.03.2021 17:14 Ответить
а на вид вроде умный, а на фоне Квартала так вообще вундеркинд, возникает вопрос о уровне развития 95 квартала)))
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01.03.2021 17:15 Ответить
І так дурень був, а тут взагалі з глузду з'їхав.
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01.03.2021 17:18 Ответить
Президентов тоже в смартфон надо чтобы минимизировать коррупцию.
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01.03.2021 17:29 Ответить
А когда будут тюрьмы в смартфоне? Желаю чтобы и зеленский был только в смартфоне.
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01.03.2021 17:31 Ответить
Пустая, неконкретная, напыщенная речь Зеленского - без указания путей решения проблемы реформирования судейской системы, без ничего. А нужна политическая воля, глубокие знания, умение, абсолютная честность. Ничего этого у Зеленского нет.
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01.03.2021 17:37 Ответить
Нужны жосткие судебные решения по коруммпированым судьям.Посадить процентов 10-20. Остальные успокоятся . Других решений не вижу. Зеленский самый не ворующий президент Украины.
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01.03.2021 19:29 Ответить
"Самый не ворующий" - извините, это просто смешно!
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15.03.2021 12:57 Ответить
вот тут-то и порадуемся, что у него нету ядерной кнопки. Кравчук и Кучма - мудрые президенты...
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01.03.2021 17:43 Ответить
це вже за гранню
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01.03.2021 18:19 Ответить
весь мир затаил дыхание
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01.03.2021 18:27 Ответить
такое может поддержать только больной на голову виртуальный задрот
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01.03.2021 18:27 Ответить
Ну давай уже и туалеты в смартфоне. Прикольно, ****.
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01.03.2021 18:32 Ответить
Это конечно перебор. Без явки в суд такие вопросы не решаются, а вот здесь то и зарыта собака и не одна. В США если обжалуешь судье решение о наложении штрафа, сумма штрафа снижается независимо от степени виновности. И всё это решается в течении 20 минут. Задействован словесный и документальный контакт, а как это можно по телефону я не могу понять. Мы уже лекарей в белых балахонах сделали "семейными" в телефоне, а получили куклусклан. Вот я и говорю как бы чего не вышло боком всему под опытному стаду, то ведь скотобойню рознесут рогами от безнадёги.
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01.03.2021 18:36 Ответить
Еще предлагаю, создать на базе искусственного интеллекта, СБУ и верховную раду в смартфоне. Разницы, никто не заметит, зато экономия бюджета, колоссальная.
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01.03.2021 18:40 Ответить
А судовий збір біткойнами ! У нас будуть суди у смартфоні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3803
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01.03.2021 18:43 Ответить
В нас вже є президент у відосику
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01.03.2021 18:47 Ответить
От придурок!
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01.03.2021 18:52 Ответить
Сам такий! Нах на засрашу!
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01.03.2021 22:08 Ответить
Не могу уже неделю поговорить нормально с народом в Украине. Связь говнее некуда. Походу зебилы и интернет уже просрали. О чем оно вообще бредит?
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01.03.2021 20:46 Ответить
У нас будуть суди у смартфоні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4103
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01.03.2021 23:56 Ответить
У нас будуть суди у смартфоні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 268
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01.03.2021 23:57 Ответить
Так суды сейчас и так "в смартфоне" - все решается по телефону нужными людьми !
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02.03.2021 06:31 Ответить
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