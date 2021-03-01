У нас будут суды в смартфоне, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание услуги "Суд в смартфоне", которая поможет ускорить судебный процесс и минимизировать коррупцию.

Об этом Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30: развитие правосудия", информирует Цензор.НЕТ.

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По словам президента, нехватка честных и независимых судей принадлежит к группе проблем судебной системы.

"Еще один вызов - это устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности суда. Считаю, что действенным шагом на этом пути могут стать IT-решения. По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем "Суд в смартфоне". Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений", - подчеркнул Зеленский.

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