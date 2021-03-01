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Житомирську область внесуть до "червоної" зони карантину, - голова ОДА Бунечко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Житомирську область внесуть до

Житомирську область внесуть до "червоної" зони карантину. Таке рішення має ухвалити сьогодні, 1 березня, державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко під час брифінгу.

"Житомирська область увійде до "червоної" зони з відповідними обмеженнями. За останній тиждень ми провели майже 6000 ПЛР-тестів і отримали 2716 хворих на COVID-19. За останні чотири тижні динаміка зросла від майже 900 до 2700 - втричі збільшилася кількість хворих", - заявив Бунечко.

За його словами, до "червоної" зони потраплять всі райони області.

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 4285 нових заражень коронавірусом. Найбільше випадків за добу у Вінницькій та Івано-Франківській областях.

Зараз в "червоній" зоні перебувають Івано-Франківська та Чернівецька області. При цьому в зоні ризику перебувають ще сім областей, серед яких, в тому числі, і Житомирська область.

Автор: Анастасія Потіха
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Житомирскую область внесут в "красную" зону карантина, - глава ОГА Бунечко - Цензор.НЕТ 1373 Житомирскую область внесут в "красную" зону карантина, - глава ОГА Бунечко - Цензор.НЕТ 8555
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01.03.2021 12:19 Відповісти
А там и Киев рядом...
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01.03.2021 12:28 Відповісти
пора вже зебидлоту наказувати за карантін при неіснуючій пандемії.
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01.03.2021 12:41 Відповісти
Обычно сначала ковидиоты мычат про"неиснуючу эпидемию". А потом хряц и " ой божечки, а а какже это я заболел , люди добрые, памагите !"
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01.03.2021 12:48 Відповісти
Такое впечатление что зелёный режим смертельно боится возможного майдана, если на него приедут десятки тысяч людей с запада страны.
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01.03.2021 12:54 Відповісти
 
 