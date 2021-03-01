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Житомирскую область внесут в "красную" зону карантина, - глава ОГА Бунечко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Житомирскую область внесут в

Житомирскую область внесут в "красную" зону карантина. Такое решение должна принять сегодня, 1 марта, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко во время брифинга.

"Житомирская область войдет в "красную" зону с соответствующими ограничениями. За последнюю неделю мы провели почти 6000 ПЦР-тестов и получили 2716 заболевших COVID-19. За последние четыре недели динамика выросла от 900 почти до 2700 - втрое увеличилось количество заболевших", - заявил Бунечко.

По его словам, в "красную" зону попадут все районы области.

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Напомним, в Украине за прошедшие сутки выявили 4285 новых заражений коронавирусом. Больше всего случаев за сутки в Винницкой и Ивано-Франковской областях.

В настоящее время в "красной" зоне находятся Ивано-Франковская и Черновицкая области. При этом в зоне риска находятся еще семь областей, среди которых, в том числе, и Житомирская область.
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Житомирскую область внесут в "красную" зону карантина, - глава ОГА Бунечко - Цензор.НЕТ 1373 Житомирскую область внесут в "красную" зону карантина, - глава ОГА Бунечко - Цензор.НЕТ 8555
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01.03.2021 12:19 Ответить
А там и Киев рядом...
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01.03.2021 12:28 Ответить
пора вже зебидлоту наказувати за карантін при неіснуючій пандемії.
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01.03.2021 12:41 Ответить
Обычно сначала ковидиоты мычат про"неиснуючу эпидемию". А потом хряц и " ой божечки, а а какже это я заболел , люди добрые, памагите !"
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01.03.2021 12:48 Ответить
Такое впечатление что зелёный режим смертельно боится возможного майдана, если на него приедут десятки тысяч людей с запада страны.
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01.03.2021 12:54 Ответить
 
 