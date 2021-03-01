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Із 3 березня на Житомирщині встановлюється "червоний" рівень епіднебезпеки, - рішення держкомісії ТЕБ та НС

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Із 3 березня на Житомирщині встановлюється

Із 3 березня 2021 року в Житомирській області встановлюється "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки встановлюється з 00.00 3 березня 2021 року на території області. Він передбачає встановлення обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для високого рівня епідемічної небезпеки.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на главу Житомирської обласної державної адміністрації Віталія Бунечка писав, що Житомирську область внесуть в "червону" зону карантину.

Також дивіться: Підприємці пікетують Чернівецьку ОДА, виступаючи проти запровадження карантину "червоної" зони. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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+ праздники закончились, пора прививаться неожиданно наступила - поэтому и утаивать более/менее объективную картину с количеством заболевших уже не имеет никакого смысла
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01.03.2021 13:20 Відповісти
Із 3 березня на Житомирщині встановлюється "червоний" рівень епіднебезпеки, - рішення держкомісії ТЕБ та НС - Цензор.НЕТ 2132
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01.03.2021 13:42 Відповісти
Вот и съездил зеленский на буковель...
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01.03.2021 13:18 Відповісти
Дебилы сказали, чтоб стадо сидело тихо в намордниках
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01.03.2021 13:45 Відповісти
Коростень! Житомирскя! Полный беспредел...Считанные единицы в масках... Абсолютно никакого соблюдения простейших противовирусных мер. В супермаркете Сильпо полнейший бардак.... О магазинах поменьше никто даже не заморачивается о масках... Болеют сотни, даже не обращаясь в медучреждения и даже больными бродят по магазинам..аптеках . На вопрос ..Почему... тупой ответ... А..отстань..((( Люди просто деградированно плюют на себя и на окружающих. И о какой красной зоне речь? Там необходим комендантский час круглосуточно.
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01.03.2021 13:49 Відповісти
Не дивно, що Житомирська область потрапила до червоної зони. Адже ніхто не контролює дотримання карантинних заходів. Досить звернути увагу на маршрутки в місті Житомирі, які в години пік переповнені. Невже щоденні смерті людей від коронавіруса байдужі чиновникам міста та області!
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01.03.2021 13:53 Відповісти
..щоденні смерті байдужі самим мешканцям... Поки свого не поховають, навіть не ворухнуться... Та навіть і поховають... ((( А чиновники, поліція що може зробити? Силою заставити дотримуватися карантинних заходів? На зауваження тієї ж поліції як починають вити навколо про порушення прав та свободи?!!
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01.03.2021 14:17 Відповісти
Будуть ставити блок пости і брати мзду. Феодалізм
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01.03.2021 16:50 Відповісти
 
 