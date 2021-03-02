Канада замовила 2 млн доз виготовленої в Індії вакцини AstraZeneca
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я
Канада закупить 2 млн доз вакцини проти COVID-19, яка була розроблена компанією AstraZeneca та Оксфордським університетом і виготовлена інститутом Serum в Індії
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
У п’ятницю Канада сертифікувала дві версії вакцини AstraZeneca, включно з версією, зробленою на заводі в Індії. Реєстрація відбулася за рекордно швидкий строк - шість тижнів, згідно з інформацією Verity Pharmaceuticals. Канада звернулася до індійського виробника після того, як європейський завод AstraZeneca зіткнувся із проблемами в січні.
Перша партія із 500 тис. доз вакцини надійде в Канаду в середу.
Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запевнив, що кожен охочий канадець зможе зробити щеплення проти коронавірусу до вересня.
Будь ласка, зачекайте...
Хочу знати, чи правда і що у них там кажуть.
а как же зрада? неужто отменяется?
у твоей крайины нет прапора, твой аквафреш даже МОК запретил, вот ты
под VPN США и палишься только под разными никами.
А купівля Канадою легко пояснюється :В країні зросла кількість заражених-Модерна з Пфайзером приходять з великою затримкою-Уряд Трюдо шалено критикують-Трюдо вимушено домовляється з індусами,щоб закрити дефіцит).
Кроме того 2 млн доз - это ни о чем, слишком маленькая партия. Вполне возможно что ее прикупили для вакцинации малоимущих, а то и вообще домашних животных!!!
про фирмочку-прокладочку и "в хвосте" точно лахто-брехня.
и сразу сделалось светлее, и речь пошла не только про говно. (с)
.... бред.. зачем Канаде понадобился Индийский шмурдяк если у них США под боком и окуительные отношения с Бритами.. или может эта новость типа дымовая завеса для нелохов что мол - видите, не только мы и Стапанида идиоты а и Канада тоже..
Сертифіковані й замовлені:
AstraZeneca-20 млн (+ 2 млн Ковішилду)
Pfizer-76 млн
Moderna-44 млн
Очікують на сертифікацію і замовлені десятки мільйонів доз Sanofi and GlaxoSmithKline (72),Novavax (76),Medicago (76),Johnson & Johnson (38)
https://www.bbc.com/news/health-55302595
Я вже двічі про це сьогодні написала. Побачили, видно.
https://globalnews.ca/video/7665635/coronavirus-canada-secures-2m-doses-of-covishield-vaccine-to-arrive-in-weeks
Coronavirus: Canada secures 2M doses of CoviShield vaccine, to arrive in weeks
Prime Minister Justin Trudeau announced on Friday that Canada had secured two million doses of the CoviShield vaccine in addition to the 20 million doses it will receive from AstraZeneca, which was approved earlier in the day by Health Canada. Canada secured the CoviShield doses through an agreement with Verity Pharmaceuticals and the Serum Institute of India.
"Coronavirus: Canada secures 2M doses of CoviShield vaccine, to arrive in weeks
Prime Minister Justin Trudeau announced on Friday that Canada had secured two million doses of the CoviShield vaccine in addition to the 20 million doses it will receive from AstraZeneca, which was approved earlier in the day by Health Canada. Canada secured the CoviShield doses through an agreement with Verity Pharmaceuticals and the Serum Institute of India. The PM said the first shipment of a half million doses will arrive within weeks."
Есть такое понятие "фраза вырванная из контекста".
"AstraZeneca's COVID-19 vaccine not recommended for people in Canada over age 65: NACI"
https://globalnews.ca/news/7670304/coronavirus-vaccine-astrazeneca-seniors-over-65-canada-naci/
Рекомендую всем прочесть полностью, а не только заглавие.
Нормальні люди розуміють: написано третій комент, наведено посилання - хто хоче, читає все повідомлення, дописувач (у даному випадку - я) копіюю те, що вважаю за потрібне для свого коменту. В Канаді - багато старших людей. На даний момент в Квебеку щеплюють 85+.
Свої "рекомендації" залиште собі.
Но если конечно некоторых дебилов так колбасит, даю отредактированный вариант своей последней фразы. Рекомендую всем, кроме Vedana, прочесть полностью, а не только заглавие.
Але якщо для окремих це - відкриття, то хай читають з ранку до вечора, враховуючи дану =рекомендацію=.
Не знали ? Добре. Чудово, що це стало новою та корисною інформацією. Насправді про це давно говорять, тому я навіть не звернула увагу і не зрозуміла, чому ви так за то вчепилися.
Пропустили, буває - купа всього з різних сторін.
Если в 2019 году я чем то Вас обидел, то разрешите мне попросить у Вас прощения. Все мы люди разные, и у каждого бывают моменты, когда на эмоциях вспылишь и наговоришь глупостей. И читаю я Ваши комменты потому, что интересно, а не из за вредности. Хотя обманываю. Вредность у меня присутствует. Характер наверное такой. Не очень. Еще раз извините.
Вибачаю.
От вреднощі я якраз і відчула. Бо у мене нема. То треба мене сильно довести (або довго діставати), щоб я спробувала / почала бути вредною.
На все добре.
Трюдо не уточнил, куда прибудет первая партия пол миллиона доз, в Украину или Канаду? От этого зависит о какой решты идет речь.
Кстати скучыл за ночь, а не " скучил за день".
Понеділок поки що.
Бажаю гарного дня.
У когось постануть запитання, у когось - ні. У мене є. Але ті, хто хоче щеплюватися, нехай приймають кожен своє рішення.
Канада закупит 2 млн доз вакцины от COVID-19, которая была разработана компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом и произведена институтом Serum в Индии
В пятницу Канада сертифицировала две версии вакцины AstraZeneca, включая версии сделанной на заводе в Индии.
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75063a-eng.php
https://toronto.citynews.ca/2021/02/26/canada-india-astrazeneca-covid19-vaccine/
Health Canada's chief medical adviser Dr. Supriya Sharma said in a briefing Friday that the CoviShield and AstraZeneca products are "for all intents and purposes" the same vaccine.
The difference is in where they are manufactured, she said, using the analogy of the same recipe made in two different kitchens.
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55748124
Covaxin and Covishield: What we know about India's Covid vaccines
India's drug regulator has given the green light to Covishield (the local name for the Oxford-AstraZeneca vaccine developed in the UK) and Covaxin, locally-made by pharma company Bharat Biotech.
So what do we know about India's vaccines?
Serum Institute (SII), the Indian makers of the vaccine, say Covishield is "highly effective" and backed by phase III trial data from Brazil and United Kingdom. Clinical trials are a three-phased process to determine whether the vaccine induces good immune responses and whether it causes any unacceptable side-effects.
But patients' rights group, All India Drug Action Network, says its approval has been rushed because the manufacturer has not completed a "bridging study" of the vaccine on Indians.
The company has said it will try to conduct the bridging trial of the vaccine in India in February. Some experts say there is no reason to suspect that it won't work as well, given that the clinical trials already completed did include a range of ages and ethnicities.
Всі одразу подумали, що то буде допомога Україні.
Ну і деяких діаспорян нею щеплять, щоб перевірити
20 млн доз АстраЗенека
2 млн Ковішилду
44 млн Модерни
76-Пфайзер,і т. д.https://www.canada.ca/en/public-services-procurement/services/procuring-vaccines-covid19.html
Низькоефективний продукт AstraZeneca замовили,бо на неї малий попит серед розвинених країн (відповідно-дешевше,й оперативна доставка),щоб покрити тимчасовий дефіцит.