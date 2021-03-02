УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14111 відвідувач онлайн
Новини За кордономЗдоров'я
5 776 64
вакцина (3528) Канада (1503)

Канада замовила 2 млн доз виготовленої в Індії вакцини AstraZeneca

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Канада замовила 2 млн доз виготовленої в Індії вакцини AstraZeneca

Канада закупить 2 млн доз вакцини проти COVID-19, яка була розроблена компанією AstraZeneca та Оксфордським університетом і виготовлена інститутом Serum в Індії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У п’ятницю Канада сертифікувала дві версії вакцини AstraZeneca, включно з версією, зробленою на заводі в Індії. Реєстрація відбулася за рекордно швидкий строк - шість тижнів, згідно з інформацією Verity Pharmaceuticals. Канада звернулася до індійського виробника після того, як європейський завод AstraZeneca зіткнувся із проблемами в січні.

Перша партія із 500 тис. доз вакцини надійде в Канаду в середу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В AstraZeneca анонсували розробку нового покоління вакцини: препарат буде ефективним проти мутованих штамів

Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запевнив, що кожен охочий канадець зможе зробити щеплення проти коронавірусу до вересня.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Деякі країни навіть спутнік купляють.
показати весь коментар
02.03.2021 01:52
+7
ай, ой, так это ж тот же "шмурдяк-шмурдяк", что и Украина купила.
а как же зрада? неужто отменяется?
показати весь коментар
02.03.2021 01:53
+6
на съезд фекалотерапевтов - пришёл уринотерапевт,
и сразу сделалось светлее, и речь пошла не только про говно. (с)

Канада заказала 2 млн доз произведенной в Индии вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 8566 .... бред.. зачем Канаде понадобился Индийский шмурдяк если у них США под боком и окуительные отношения с Бритами.. или может эта новость типа дымовая завеса для нелохов что мол - видите, не только мы и Стапанида идиоты а и Канада тоже..
показати весь коментар
02.03.2021 02:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Деякі країни навіть спутнік купляють.
показати весь коментар
02.03.2021 01:52 Відповісти
Написала пані Софії: москалі повідомили, що Словаччина купуватиме їхню бодягу.
Хочу знати, чи правда і що у них там кажуть.
показати весь коментар
02.03.2021 02:35 Відповісти
купує для Боснії
показати весь коментар
02.03.2021 17:01 Відповісти
ай, ой, так это ж тот же "шмурдяк-шмурдяк", что и Украина купила.
а как же зрада? неужто отменяется?
показати весь коментар
02.03.2021 01:53 Відповісти
Рюзьгє, чому ти тут під прапором моєї країни?
показати весь коментар
02.03.2021 02:59 Відповісти
Ты гражданин, или подъедаешся?
показати весь коментар
02.03.2021 07:09 Відповісти
Рюзьгє курва читати не вміє?
показати весь коментар
02.03.2021 03:00 Відповісти
не я, а ты рюзге курва, которое читати не вміє.
у твоей крайины нет прапора, твой аквафреш даже МОК запретил, вот ты
под VPN США и палишься только под разными никами.
показати весь коментар
02.03.2021 03:14 Відповісти
Навіщо кримінал зрадою називати ? Ми досі не знаємо,за якою ціною Стєпанов закупив через прокладку цей справді низькоефективний препарат.(Виробник продає уряду за 150 рупій,десь 2 дол.)
А купівля Канадою легко пояснюється :В країні зросла кількість заражених-Модерна з Пфайзером приходять з великою затримкою-Уряд Трюдо шалено критикують-Трюдо вимушено домовляється з індусами,щоб закрити дефіцит).
показати весь коментар
02.03.2021 08:04 Відповісти
каждое твоё слово - копеечная лахто-кацапо-брехня, не за рупии, а за рубли-копеечки работаешь.
показати весь коментар
02.03.2021 10:14 Відповісти
За Зєлєнского голосував ?
показати весь коментар
02.03.2021 10:31 Відповісти
За путіна-уйла голосував?
показати весь коментар
02.03.2021 10:35 Відповісти
Йди валєжнік збирай,фєдя.
показати весь коментар
02.03.2021 10:42 Відповісти
не я, а ты фєдя. покажи цвета своего флага, а потом йди валєжнік збирай,фєдя.
показати весь коментар
02.03.2021 10:45 Відповісти
Так и есть - Шмурдяк! И покупают они его исключительно потому, что другой купить не смогли и об этом есть в статье (на безрыбье, и рак рыба)
Кроме того 2 млн доз - это ни о чем, слишком маленькая партия. Вполне возможно что ее прикупили для вакцинации малоимущих, а то и вообще домашних животных!!!
показати весь коментар
02.03.2021 08:23 Відповісти
шмурдяк - то, что ты потребляешь по утрам, чтоб не трясло, малоимущий.
показати весь коментар
02.03.2021 10:15 Відповісти
все просто,индо вакцина для индоканадцев. Indo-Canadians, фр. Indo-Canadiens) - население Канады, берущее свои корни из Индии. Согласно статистике, на 2006 год в стране проживало 963 тысячи человек, определяющих себя как индоканадцы.
показати весь коментар
02.03.2021 11:02 Відповісти
Тухло ты из-под прокси зеленую копейку отрабатываешь. Вопрос об эффективности шмурдяка остается. А факт завышения цены в три раза, через фирмочку-прокладку, как и то , что Украина в вакцинации в хвосте даже отсталых африканских стран уже зафиксирован.
показати весь коментар
02.03.2021 09:07 Відповісти
не я, а ты тухло из под прокси зелёную канхфтную копеечку отрабатываешь. вопрос об эффективности шмурдяка, который ты употребляешь по утрам, чтоб не трясло остаётся.
про фирмочку-прокладочку и "в хвосте" точно лахто-брехня.
показати весь коментар
02.03.2021 10:18 Відповісти
на съезд фекалотерапевтов - пришёл уринотерапевт,
и сразу сделалось светлее, и речь пошла не только про говно. (с)

Канада заказала 2 млн доз произведенной в Индии вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 8566 .... бред.. зачем Канаде понадобился Индийский шмурдяк если у них США под боком и окуительные отношения с Бритами.. или может эта новость типа дымовая завеса для нелохов что мол - видите, не только мы и Стапанида идиоты а и Канада тоже..
показати весь коментар
02.03.2021 02:04 Відповісти
Різко зросла захворюваність,а виробники Пфайзеру й Модерни зривають графіки поставок.Внаслідок критики,Трюдо змушений покрити дефіцит індійською.
Сертифіковані й замовлені:
AstraZeneca-20 млн (+ 2 млн Ковішилду)
Pfizer-76 млн

Moderna-44 млн

Очікують на сертифікацію і замовлені десятки мільйонів доз Sanofi and GlaxoSmithKline (72),Novavax (76),Medicago (76),Johnson & Johnson (38)
показати весь коментар
02.03.2021 08:30 Відповісти
Половина читателей, походу, слепые. Тут сказано, что произведено в Индии, ну так и че? Айфоны тоже произведены в Индии. Взяли бы и вбили в интернет, что это за вакцина... Это БРИТАНСКАЯ вакцина, которая производилась на европейских заводах и по их лицензии в Индии. Эффективность от 62% до 90%. Не Pfizer, конечно, с 96% эффективностью, но куда лучше, чем Спутник 5 или китайская.

https://www.bbc.com/news/health-55302595
показати весь коментар
02.03.2021 02:37 Відповісти
Я извиняюсь. Айфоны произведены в Китае. Думал об одном, а на автомате написал о другом. Но смысл в том, что это не их разработка, а просто производственные мощности по лицензии производителя.
показати весь коментар
02.03.2021 03:30 Відповісти
Вакцина з Індії. Що відомо про Covishield?Канада заказала 2 млн доз произведенной в Индии вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 1412 Канада заказала 2 млн доз произведенной в Индии вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 5539
показати весь коментар
02.03.2021 05:19 Відповісти
Зебил, не строчи здесь, а иди колоться шмурдяком от клоуна.
показати весь коментар
02.03.2021 09:08 Відповісти
Канада заказала 2 млн доз произведенной в Индии вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 3789 Редакція читає мої коменти ? Адмін - то ясно.

Я вже двічі про це сьогодні написала. Побачили, видно. Канада заказала 2 млн доз произведенной в Индии вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 5292

https://globalnews.ca/video/7665635/coronavirus-canada-secures-2m-doses-of-covishield-vaccine-to-arrive-in-weeks

Coronavirus: Canada secures 2M doses of CoviShield vaccine, to arrive in weeks

Prime Minister Justin Trudeau announced on Friday that Canada had secured two million doses of the CoviShield vaccine in addition to the 20 million doses it will receive from AstraZeneca, which was approved earlier in the day by Health Canada. Canada secured the CoviShield doses through an agreement with Verity Pharmaceuticals and the Serum Institute of India.
показати весь коментар
02.03.2021 02:41 Відповісти
Щось мені здається, що Трюдо для нас купив ті additional два мільйони...
показати весь коментар
02.03.2021 06:31 Відповісти
Не хочете ?
показати весь коментар
02.03.2021 07:05 Відповісти
Навпаки
показати весь коментар
02.03.2021 09:00 Відповісти
Не полная цитатка. Вот полный вариант..

"Coronavirus: Canada secures 2M doses of CoviShield vaccine, to arrive in weeks

Prime Minister Justin Trudeau announced on Friday that Canada had secured two million doses of the CoviShield vaccine in addition to the 20 million doses it will receive from AstraZeneca, which was approved earlier in the day by Health Canada. Canada secured the CoviShield doses through an agreement with Verity Pharmaceuticals and the Serum Institute of India. The PM said the first shipment of a half million doses will arrive within weeks."
Есть такое понятие "фраза вырванная из контекста". Канада заказала 2 млн доз произведенной в Индии вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 6798
показати весь коментар
02.03.2021 07:25 Відповісти
Спасибо за сайт. Нашел в нем более интересную информацию.
"AstraZeneca's COVID-19 vaccine not recommended for people in Canada over age 65: NACI"
https://globalnews.ca/news/7670304/coronavirus-vaccine-astrazeneca-seniors-over-65-canada-naci/

Рекомендую всем прочесть полностью, а не только заглавие.
показати весь коментар
02.03.2021 07:40 Відповісти
Мене дратує відповідати дебілам, особливо тим, які корчать з себе щось.
Нормальні люди розуміють: написано третій комент, наведено посилання - хто хоче, читає все повідомлення, дописувач (у даному випадку - я) копіюю те, що вважаю за потрібне для свого коменту. В Канаді - багато старших людей. На даний момент в Квебеку щеплюють 85+.

Свої "рекомендації" залиште собі.

показати весь коментар
02.03.2021 07:44 Відповісти
За то мэнэ нэ дратуе, колы дэбилы, особливо ти, які корчать з себе щось, мэни видповидають.
Но если конечно некоторых дебилов так колбасит, даю отредактированный вариант своей последней фразы. Рекомендую всем, кроме Vedana, прочесть полностью, а не только заглавие.
показати весь коментар
02.03.2021 07:58 Відповісти
Цей факт давно відомий і про нього сто разів писали, включаючи ЦН.
Але якщо для окремих це - відкриття, то хай читають з ранку до вечора, враховуючи дану =рекомендацію=.
показати весь коментар
02.03.2021 08:05 Відповісти
Вы об этом знали, а я вот нет. Поэтому и поблагодарил. Для меня личная не приязнь не довод скатываться на оскорбления и хамить. К тому же я кинул ссылку на статью, которая вышла первого марта, и там есть много новой полезной информации. Если Вас задело слово "рекомендую", то уточняю, что это слово к Вам не относится, это для остальных участников форума. Для "окрэмых" зробымо выключення.
показати весь коментар
02.03.2021 08:15 Відповісти
Давайте ви не будете прикидатися невинним ягнятком, ок ? Ви до мене не слабо кидалися у 2019.

Не знали ? Добре. Чудово, що це стало новою та корисною інформацією. Насправді про це давно говорять, тому я навіть не звернула увагу і не зрозуміла, чому ви так за то вчепилися.
Пропустили, буває - купа всього з різних сторін.
показати весь коментар
02.03.2021 08:20 Відповісти
А вот это уже искренне и по человечески. Отвечу Вам так.
Если в 2019 году я чем то Вас обидел, то разрешите мне попросить у Вас прощения. Все мы люди разные, и у каждого бывают моменты, когда на эмоциях вспылишь и наговоришь глупостей. И читаю я Ваши комменты потому, что интересно, а не из за вредности. Хотя обманываю. Вредность у меня присутствует. Характер наверное такой. Не очень. Еще раз извините.
показати весь коментар
02.03.2021 08:39 Відповісти
Я завжди за нормальне спілкування і стосунки. З іншого боку, давала шанс тут кільком людям, але верталося на те саме. Тому відтепер ставлюся стримано.
Вибачаю.
От вреднощі я якраз і відчула. Канада замовила 2 млн доз виготовленої в Індії вакцини AstraZeneca - Цензор.НЕТ 9313 Бо у мене нема. То треба мене сильно довести (або довго діставати), щоб я спробувала / почала бути вредною.
На все добре.
показати весь коментар
02.03.2021 09:06 Відповісти
Спасибо за понимание. Будьте здоровi. Здоров*я перш за все.
показати весь коментар
02.03.2021 12:31 Відповісти
А для решти - роблять запас.
показати весь коментар
02.03.2021 07:57 Відповісти
"The PM said the first shipment of a half million doses will arrive within weeks."-"Премьер-министр сказал, что первая партия из полумиллиона доз прибудет в течение нескольких недель."
Трюдо не уточнил, куда прибудет первая партия пол миллиона доз, в Украину или Канаду? От этого зависит о какой решты идет речь. Канада заказала 2 млн доз произведенной в Индии вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 719
показати весь коментар
02.03.2021 08:06 Відповісти
Извините конечно, что приношу Вам такие мучительные страдания, но не смог пройти мимо Ваших ссылок. А тут глядь, фраза ПМ Трюдо не полная. Последнего предложения то и не хватает. Решил помочь, исправить так сказать такое упущение.
Кстати скучыл за ночь, а не " скучил за день". Канада замовила 2 млн доз виготовленої в Індії вакцини AstraZeneca - Цензор.НЕТ 4117
показати весь коментар
02.03.2021 08:29 Відповісти
А я ще не лягала. То для мене - день. Канада замовила 2 млн доз виготовленої в Індії вакцини AstraZeneca - Цензор.НЕТ 1467
Понеділок поки що.
показати весь коментар
02.03.2021 08:30 Відповісти
Да понятно. Это я так, съязвил. Не обращайте внимания.
показати весь коментар
02.03.2021 08:43 Відповісти
А решта - то до 65. Прикиньте.
показати весь коментар
02.03.2021 08:14 Відповісти
Видаляю комент.
Бажаю гарного дня.
показати весь коментар
02.03.2021 08:21 Відповісти
Тим часом кацапи своїм Спутніком бояться колотись))

Канада заказала 2 млн доз произведенной в Индии вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 4115
показати весь коментар
02.03.2021 03:09 Відповісти
Кацапские боты сейчас подтянутся😁😁😁😁
показати весь коментар
02.03.2021 06:00 Відповісти
канадці скажіть це добре чи ні
показати весь коментар
02.03.2021 06:27 Відповісти
Крім мене поки нікого нема. Канада заказала 2 млн доз произведенной в Индии вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 2473 Без добре чи ні. Факти: цитати з джерел.
У когось постануть запитання, у когось - ні. У мене є. Але ті, хто хоче щеплюватися, нехай приймають кожен своє рішення.
Канада закупит 2 млн доз вакцины от COVID-19, которая была разработана компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом и произведена институтом Serum в Индии

В пятницу Канада сертифицировала две версии вакцины AstraZeneca, включая версии сделанной на заводе в Индии.

https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75063a-eng.php

https://toronto.citynews.ca/2021/02/26/canada-india-astrazeneca-covid19-vaccine/

Health Canada's chief medical adviser Dr. Supriya Sharma said in a briefing Friday that the CoviShield and AstraZeneca products are "for all intents and purposes" the same vaccine.

The difference is in where they are manufactured, she said, using the analogy of the same recipe made in two different kitchens.

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55748124

Covaxin and Covishield: What we know about India's Covid vaccines

India's drug regulator has given the green light to Covishield (the local name for the Oxford-AstraZeneca vaccine developed in the UK) and Covaxin, locally-made by pharma company Bharat Biotech.

So what do we know about India's vaccines?

Serum Institute (SII), the Indian makers of the vaccine, say Covishield is "highly effective" and backed by phase III trial data from Brazil and United Kingdom. Clinical trials are a three-phased process to determine whether the vaccine induces good immune responses and whether it causes any unacceptable side-effects.

But patients' rights group, All India Drug Action Network, says its approval has been rushed because the manufacturer has not completed a "bridging study" of the vaccine on Indians.

The company has said it will try to conduct the bridging trial of the vaccine in India in February. Some experts say there is no reason to suspect that it won't work as well, given that the clinical trials already completed did include a range of ages and ethnicities.
показати весь коментар
02.03.2021 07:35 Відповісти
Netu raznici mezdu indujskoj i Golandiji gde delajet astra zeneca.
показати весь коментар
02.03.2021 07:51 Відповісти
Канада заказала 2 млн доз произведенной в Индии вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 5411
показати весь коментар
02.03.2021 07:25 Відповісти
Astra zaneca netu ploxaja vakcina.Konecno jesli bil vybor pfizer ili astra zeneca vybyrali pfizer,no tut ne magazin stob pokupal sto xoces,.U nas astra zeneca kololis sportsmeni olimpijci tem samim pokazali sto nenado ejio bojatsia drugim.Prezident skazal sto on soglasen na prilivki s astra zeneca.
показати весь коментар
02.03.2021 07:27 Відповісти
Индийская зубная паста Поморин и Фтородент времен были круче Канада заказала 2 млн доз произведенной в Индии вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 5547
показати весь коментар
02.03.2021 07:28 Відповісти
а как же Covishit - лучшая вакцина в мире?..
показати весь коментар
02.03.2021 09:45 Відповісти
Якби Міністром національної оборони Канади був не індус, то й не було б цієї новини! У кожного народу свої степанови... 😒
показати весь коментар
02.03.2021 09:55 Відповісти
То Канада купила AstraZeneca , чи CoviShield , який купив степанов?
показати весь коментар
02.03.2021 10:03 Відповісти
CoviShield закупили.

Всі одразу подумали, що то буде допомога Україні.
Ну і деяких діаспорян нею щеплять, щоб перевірити Канада замовила 2 млн доз виготовленої в Індії вакцини AstraZeneca - Цензор.НЕТ 2941
показати весь коментар
02.03.2021 10:13 Відповісти
Замовлено:
20 млн доз АстраЗенека
2 млн Ковішилду
44 млн Модерни
76-Пфайзер,і т. д.https://www.canada.ca/en/public-services-procurement/services/procuring-vaccines-covid19.html
Низькоефективний продукт AstraZeneca замовили,бо на неї малий попит серед розвинених країн (відповідно-дешевше,й оперативна доставка),щоб покрити тимчасовий дефіцит.
показати весь коментар
02.03.2021 10:41 Відповісти
"Канада заказала 2 млн доз произведенной в Индии вакцины AstraZeneca" - будут домашних собак и котов вакцинировать.
показати весь коментар
02.03.2021 10:07 Відповісти
Многовато в Канаде бомжей на которых решили сэкономить.
показати весь коментар
02.03.2021 12:29 Відповісти
Для Канады подходит. Не подходит только Украине. Сюда что не завези - все будет обосрано... То ли страна такая, то ли народ...
показати весь коментар
02.03.2021 13:25 Відповісти
 
 