Україна посилить співпрацю із трастовим фондом НАТО з медичної реабілітації військовослужбовців, поранених в районі АТО/ООС

Україна планує посилити співпрацю із трастовим фондом НАТО з медичної реабілітації військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

"1 березня 2021 року під головуванням заступника Міністра соціальної політики Віталія Музиченка відбулося чергове засідання Координаційної ради Трастового Фонду НАТО з фізичної реабілітації (протезування) військовослужбовців, поранених в антитерористичній операції", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, завданням проєкту є реабілітація важкопоранених чинних військовослужбовців, учасників бойових дій у зоні АТО/ООС з метою забезпечення можливості їм продовжувати військову службу.

Зазначається, що члени КРТФ НАТО підтримали зазначену ініціативу та ухвалили рішення щодо підготовки попередніх списків військовослужбовців, які потребують реабілітації, для оцінки нідерландськими спеціалістами.

Також повідомляється, що на засіданні обговорювалися перспективи реалізації нових ініціатив цього проєкту на період 2021-2022 р.

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Зокрема, було підтримано 10 нових ініціатив від Мінсоцполітики, Мінветеранів, Міноборони, МВС, Нацгвардії, МОЗ, МОН та Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій, а саме:

- подовження терміну реалізації проєкту ,,Професійна підготовка і навчання фахівців з протезування / ортезування в Україні’’, в результаті якого буде підготовлено фахівців на базі Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності Харківського національного університету радіоелектроніки в співпраці з німецькою освітньою школою P&O Human Study відповідно до міжнародно визнаних стандартів ISPO Категорії ІІ, які зможуть виготовляти протезні вироби за новітніми технологіями;

- закупівлі медичного обладнання для закладів з лікування (реабілітації) ветеранів, підвідомчих Міноборони, МВС, Мінветеранів, МОЗ;

- професійної підготовки (підвищення кваліфікації) та обміну досвідом медичного персоналу.