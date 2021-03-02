Телеканал "Дом" розпочав мовлення на тимчасово окуповані РФ території

Державний телеканал "Дом" почав транслюватися на тимчасово окупованих територіях. Сьогодні "Дом" вже дивляться в Донецьку, Макіївці, Горлівці, Судаку, Євпаторії, Сімферополі та багатьох інших містах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба телеканалу.

"Від сьогодні, 1 березня, ми почали мовлення через супутник Astra, а також збільшили кількість передавачів аналогового та цифрового сигналу вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Завдяки цьому "Дом" бачать майже всі міста тимчасово окупованих територій. Нам надходять повідомлення від жителів Донбасу і Криму. Вони зазначають, що супутниковий сигнал якісний, "картинка" на екранах чудова", - повідомив шефредактор телеканалу "Дом" Олексій Мацука.

Він продемонстрував фотографії з окупованих міст, на яких жителі показали ефір телеканалу "Дом".

"Ми сподівалися і вірили. Але, чесно зізнатися, не очікували настільки швидкої реакції. Вранці "запустилися" - а вдень вже отримали масу позитивних відгуків. Своїми емоціями наші земляки, які сьогодні перебувають за лінією зіткнення на Донбасі, в тимчасово окупованому Криму, діляться через повідомлення в месенджерах, телефонні дзвінки. Дуже сподобалися слова чоловіка з Донецька: "Сьогодні "Дом" прийшов у мій дім. І таким гостям я завжди радий", - зауважила генеральна директорка ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" Юлія Островська.

Вона зазначила, що завдяки супутниковому мовленню телеканал тепер доступний і на вільній території України.

"Сьогоднішній день - це справжній прорив у мовленні телеканалу "Дом". Це заслуга всієї нашої численної команди. Це заслуга і наших глядачів, у яких є запит на отримання об'єктивної інформації про Україну, світ і життя в окупації. На інформацію, яку подають мовою миру, без агресії", - зауважив Олексій Мацука.

Базові параметри супутникового мовлення телеканалу "Дом":

супутниковий ретранслятор — ASTRA-4A;

орбітальна позиція — 5° сх. д.;

частота прийому — 12130 МГц;

символьна швидкість — 27500 Ксимв./сек.;

коефіцієнт корекції помилок (FEC) —¾;

поляризація — вертикальна;

стандарт мовлення — DVB-S, MPEG-2;

умови розповсюдження програм – у відкритому вигляді.

Як повідомлялося раніше, 1 березня 2021 року телеканал "Дом" значно розширив своє мовлення, вийшовши на супутник Astra і увімкнувши 10 нових передавачів. Тепер аналоговий сигнал на окупований Крим і окуповану частину Донбасу подається через 18 передавачів. Також із 1 березня онлайн-трансляція доступна на сайті телеканалу. Як і раніше, програми можна продовжувати дивитися на майданчиках каналу "Дом" у YouTube і в соцмережах.









Фото: сайт телеканалу "Дом"