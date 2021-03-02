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Телеканал "Дом" розпочав мовлення на тимчасово окуповані РФ території

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Державний телеканал "Дом" почав транслюватися на тимчасово окупованих територіях. Сьогодні "Дом" вже дивляться в Донецьку, Макіївці, Горлівці, Судаку, Євпаторії, Сімферополі та багатьох інших містах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба телеканалу.

"Від сьогодні, 1 березня, ми почали мовлення через супутник Astra, а також збільшили кількість передавачів аналогового та цифрового сигналу вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Завдяки цьому "Дом" бачать майже всі міста тимчасово окупованих територій. Нам надходять повідомлення від жителів Донбасу і Криму. Вони зазначають, що супутниковий сигнал якісний, "картинка" на екранах чудова", - повідомив шефредактор телеканалу "Дом" Олексій Мацука.

Він продемонстрував фотографії з окупованих міст, на яких жителі показали ефір телеканалу "Дом".

"Ми сподівалися і вірили. Але, чесно зізнатися, не очікували настільки швидкої реакції. Вранці "запустилися" - а вдень вже отримали масу позитивних відгуків. Своїми емоціями наші земляки, які сьогодні перебувають за лінією зіткнення на Донбасі, в тимчасово окупованому Криму, діляться через повідомлення в месенджерах, телефонні дзвінки. Дуже сподобалися слова чоловіка з Донецька: "Сьогодні "Дом" прийшов у мій дім. І таким гостям я завжди радий", - зауважила генеральна директорка ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" Юлія Островська.

Вона зазначила, що завдяки супутниковому мовленню телеканал тепер доступний і на вільній території України.

"Сьогоднішній день - це справжній прорив у мовленні телеканалу "Дом". Це заслуга всієї нашої численної команди. Це заслуга і наших глядачів, у яких є запит на отримання об'єктивної інформації про Україну, світ і життя в окупації. На інформацію, яку подають мовою миру, без агресії", - зауважив Олексій Мацука.

Базові параметри супутникового мовлення телеканалу "Дом":

  • супутниковий ретранслятор — ASTRA-4A;
  • орбітальна позиція — 5° сх. д.;
  • частота прийому — 12130 МГц;
  • символьна швидкість — 27500 Ксимв./сек.;
  • коефіцієнт корекції помилок (FEC) —¾;
  • поляризація — вертикальна;
  • стандарт мовлення — DVB-S, MPEG-2;
  • умови розповсюдження програм – у відкритому вигляді.

Як повідомлялося раніше, 1 березня 2021 року телеканал "Дом" значно розширив своє мовлення, вийшовши на супутник Astra і увімкнувши 10 нових передавачів. Тепер аналоговий сигнал на окупований Крим і окуповану частину Донбасу подається через 18 передавачів. Також із 1 березня онлайн-трансляція доступна на сайті телеканалу. Як і раніше, програми можна продовжувати дивитися на майданчиках каналу "Дом" у YouTube і в соцмережах.

Телеканал Дом розпочав мовлення на тимчасово окуповані РФ території 01
Телеканал Дом розпочав мовлення на тимчасово окуповані РФ території 02
Телеканал Дом розпочав мовлення на тимчасово окуповані РФ території 03
Телеканал Дом розпочав мовлення на тимчасово окуповані РФ території 04
Фото: сайт телеканалу "Дом"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Дениса Казанского им запустите,тоже с Донбасса чувак,хоть правду вам расскажет,про МИавзхолейных баранов Путлера...
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02.03.2021 07:31
+6
Цей телеканал має стати лідером не тільки на окупованих теріторіях, а і в середині країни.
мало російськомовного лайна в телевізорі, хочеться більше?
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02.03.2021 08:40
+5
Цей канал полюбє потрібний, якщо навіть в тому ж Сімферополі його дивитимуться два піпла..
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02.03.2021 07:58
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Дениса Казанского им запустите,тоже с Донбасса чувак,хоть правду вам расскажет,про МИавзхолейных баранов Путлера...
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02.03.2021 07:31 Відповісти
никогда о таком не слышал.. он хоть наш?))
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02.03.2021 07:36 Відповісти
На УП была об этом канале информация. По-моему, это канал зенелейского. Вещает на русском, ледЯ рассказывает о своем нервном попугае...
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02.03.2021 08:45 Відповісти
товарищ Маузер 2, чий саме "наш"? Питаєте москальською, тому контекст не зрозумілий.
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02.03.2021 08:59 Відповісти
вибачте))) так сталось що мої опоненти (як правило москалики) не розуміють нічого крім вєлікага і магучего русссскага язика, тому запитую ще раз.. він хоч наш?))
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02.03.2021 10:34 Відповісти
товарищ Маузер 2, він російською. Тому - ні. Звичайне загравання із пророс аудиторією.

Але риторика ніби проукраїнська.
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02.03.2021 14:08 Відповісти
товарищ Маузер 2, і ще. Канал фінансується Урядом України. Далі трактуйте самі
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02.03.2021 14:11 Відповісти
як показує час це абсолютно нічого не значить....але дай Боже щоб достукатись до скрєпоносців))
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03.03.2021 07:29 Відповісти
Алексей Мацука тоже журналист из Донбасса
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02.03.2021 07:38 Відповісти
И это прекрасно! 🇺🇦👍
Молодцы ребята!
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02.03.2021 07:39 Відповісти
Ольгу ********* смотрите,она вам правду расскажет о Крысах Путлера... Телеканал "Дом" начал вещание на временно оккупированные РФ территории - Цензор.НЕТ 9745
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02.03.2021 07:39 Відповісти
Кстати 1 марта 2014 года РАБссия объявила войну Украине,ДурьДума и Валя Полстакана проголосавали ЗА почти единагласно...против был только Илья Пономарев,сбежавший в Украину,а сегодня находится в США..видимо боится Новичка Путлерских дебилов...
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02.03.2021 07:42 Відповісти
коментів*
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02.03.2021 07:48 Відповісти
там после трэша и хардкора от соловьева кисилева и скабеевой местной вате этот канал покажется скучным а патриоты что остались и так знют что смотреть и не смотрят пропагандонские каналы
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02.03.2021 07:42 Відповісти
Тобто не потрібен цей канал?
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02.03.2021 07:49 Відповісти
Цей канал полюбє потрібний, якщо навіть в тому ж Сімферополі його дивитимуться два піпла..
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02.03.2021 07:58 Відповісти
Саме так!
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02.03.2021 07:59 Відповісти
Цей канал був потрібний ще сім років тому, але його треба зробити не пропагандою Зеленського, а більш живим, більш цікавим, більш демократичним, більш інформативним. Може навіть Шустера там транслювати. Цей телеканал має стати лідером не тільки на окупованих теріторіях, а і в середині країни. Справи окупованих теріторій мають там згадуватись не більше, ніж їх реальні теріторії і кількість населення. Бо в Україні люди в різних регіонах мають бути всі однакові за увагою до них, може тільки до людей з окупованих теріторій має бути особливе ставлення. Ну, як до того родича, який сім років десь бомжував
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02.03.2021 08:27 Відповісти
Цей телеканал має стати лідером не тільки на окупованих теріторіях, а і в середині країни.
мало російськомовного лайна в телевізорі, хочеться більше?
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02.03.2021 08:40 Відповісти
Доречі. Чому на цьому каналі ведеться мовлення російською? Хтось на Донбасі, чи в Криму не розуміє українську? Нема таких. Звісно гості, або дозвонювачі можуть спілкуватись будь якою мовою, але мова ведучіх має бути українська.
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02.03.2021 09:15 Відповісти
це питання не до мене, це питання до зеленських.
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02.03.2021 10:21 Відповісти
Ефективніше було б розхєрачити зброєю (ракетами) середнього радіусу дії телевежі на окупованих територіях, які транслюють москало-фашистську пропаганду. А чергове "укроп-ТВ", в розумінні колаборантів з дЫрЫ - посміховисько з рейтингом переглядів, що прямує до нуля. З таким успіхом можна транслювати в ближній космос сигнал азбукою Морзе із закликом дружби до позаземного життя. Якщо його хтось випадково і прийме, то в негуманоїдной логіці може бути відсутнє поняття "дружба"
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02.03.2021 08:01 Відповісти
А не краще одразу "Зірку Смерті" використати?
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02.03.2021 08:04 Відповісти
Біле Пальто чому потрібен, я мав на увазі що вату не переконати стати на український бік потрібна пропаганда з нашого боку не просто канал науково розважальний а по типу соловьева тільки з нашими аргументами проукраїнськими хай і на рос мові
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02.03.2021 08:03 Відповісти
Ви скільки передач цього каналу вже подивилися, що назвали його "науково-розважальним"?
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02.03.2021 08:05 Відповісти
Батя Сенатор умер в 71 год 17 сентября 2017 года,мне 51 год..Вопросы... Телеканал "Дом" розпочав мовлення на тимчасово окуповані РФ території - Цензор.НЕТ 5395
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02.03.2021 07:55 Відповісти
Не пишите ничего под моими постами,буду банить Телеканал "Дом" розпочав мовлення на тимчасово окуповані РФ території - Цензор.НЕТ 8875
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02.03.2021 07:56 Відповісти
Вже можна лякатися чи буде ще щось жахливіше?)))
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02.03.2021 08:00 Відповісти
Смени пальто на Мавзолейный сюртук,я тебе уже писал..вали нах...одноклеточный Телеканал "Дом" розпочав мовлення на тимчасово окуповані РФ території - Цензор.НЕТ 7550
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02.03.2021 08:03 Відповісти
Не матюкайся, малявка, не виростеш.
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02.03.2021 08:06 Відповісти
він малахольний
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02.03.2021 09:16 Відповісти
В журналистике я с 1993 года и вас тогда я ваще не видел на горизонте..ПОЦтриоты Мавзолейные,у вас лбу СЕРП молот торчит...как у Дважды не судимого Вити Индюковича,кого вы учите журналистике пацанва зачуханная.. Телеканал "Дом" розпочав мовлення на тимчасово окуповані РФ території - Цензор.НЕТ 1825 Телеканал "Дом" розпочав мовлення на тимчасово окуповані РФ території - Цензор.НЕТ 1825
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02.03.2021 08:11 Відповісти
Транслируют какие-то мелодрамы.
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02.03.2021 08:32 Відповісти
Подививсь цей канал - йому гостроти не вистачає. Якийсь він нудний. Цьому каналу треба скандальна тема, щоб його розпіарити. Наприклад тема про негайну відставку Зеленського і узгодження нормальної кандидатури на дострокові вибори.
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02.03.2021 08:32 Відповісти
Ахахах)
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02.03.2021 14:18 Відповісти
Цей сайт найбільш популярний в Україні і він російською. Хто тобі, кацапюра, щось забороняє? Йди бухни бояри і втопись у Волзі, всі будуть тількі раді
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02.03.2021 09:19 Відповісти
Краще не кодували українські теле канали користі більше було б, чим від цього дому.
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02.03.2021 09:04 Відповісти
Канал зовсім нецікавий, подивився 15 хвилин і знудило від кількості згадувань про Зеленського, матеріали нудні.
Клоуни, краще розкодуйте на супутнику UA Перший і дайте фінансування для ART, його в Криму дивляться не тільки татари, а й українці. Державні канали усіх країн навколо України на супутнику не закодовані, відкритих рашистських каналів безліч і тільки закодований єдиний державний український UA Перший. Агентура в офісі преЗЕдента виконує завдання кремлівського куратора.
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02.03.2021 11:13 Відповісти
Чергове російськомовне лайно. Тільки шкодить.
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02.03.2021 11:16 Відповісти
російськомовний канал за бюджетні кошти - хіба це не порушення закону? Про яку майбутню реінтеграцію йдеться, якщо держава сама не заохочує вчити Українську мову?
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02.03.2021 12:11 Відповісти
Два года чухались, деньги бюджетные тратили, чтобы запустить это лайно со сватами??
А на крымские каналы денег нет??? Наш канал на Запад закрыли! ТВАРИ!
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02.03.2021 23:38 Відповісти
 
 