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Крым (26018) вещание (183) Донбасс (26945)

Телеканал "Дом" начал вещание на временно оккупированные РФ территории

Новости Цензор.НЕТ Общество

Государственный телеканал "Дом" начал транслироваться на временно оккупированных территориях. Сегодня "Дом" уже смотрят в Донецке, Макеевке, Горловке, Судаке, Евпатории, Симферополе и многих других городах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба телеканала.

"С сегодняшнего дня, 1 марта, мы начали вещание через спутник Astra, а также увеличили число передатчиков аналогового и цифрового сигнала вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Благодаря этому "Дом" видят практически все города оккупированных территорий. Нам поступают сообщения от жителей Донбасса и Крыма. Они отмечают, что спутниковый сигнал качественный, "картинка" на экранах отличная", - сообщил шеф-редактор телеканала "Дом" Алексей Мацука.

Он продемонстрировал фотографии из оккупированных городов, на которых жители запечатлели эфир телеканала "Дом" (см. ниже).

"Мы надеялись и верили. Но, честно признаться, не ожидали столь быстрой ответной реакции. Утром "запустились" — а днём уже получили массу положительных отзывов. Своими эмоциями наши соотечественники, которые сегодня находятся за линией соприкосновения на Донбассе, в оккупированном Крыму, делятся через сообщения в мессенджеры, телефонные звонки… Очень понравились слова мужчины из Донецка: "Сегодня "Дом" пришёл в мой дом. И таким гостям я всегда рад"", — поделилась генеральный директор ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" Юлия Островская.

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Она отметила, что благодаря спутниковому вещанию телеканал теперь доступен и на свободной территории Украины.

"Сегодняшний день — это настоящий прорыв в вещании телеканала "Дом". Это заслуга всей нашей многочисленной команды. Это заслуга и наших зрителей, у которых есть запрос на получение объективной информации об Украине, мире и жизни в оккупации. На информацию, которая подаётся языком мира, без агрессии, без навязывания каких-либо ярлыков", — заключил Алексей Мацука.

Базовые параметры спутникового вещания телеканала "Дом":

  • спутниковый ретранслятор — "ASTRA-4A";
  • орбитальная позиция — 5° в. д.;
  • частота приёма — 12130 МГц;
  • символьная скорость — 27500 Ксимв. / сек.;
  • коэффициент коррекции ошибок (FEC) — ¾;
  • поляризация — вертикальная;
  • стандарт вещания — DVB-S, MPEG-2;
  • условия распространения программ — в открытом виде.

Как сообщалось ранее, 1 марта 2021 года телеканал "Дом" значительно расширил своё вещание, выйдя на спутник Astra и включив 10 новых передатчиков. Теперь аналоговый сигнал на оккупированный Крым и оккупированную часть Донбасса подаётся по 18 передатчикам. Также с 1 марта онлайн-трансляция доступна на сайте телеканала. Как и ранее программы можно продолжать смотреть на площадках канала "Дом" в YouTube и в соцсетях.

Телеканал Дом начал вещание на временно оккупированные РФ территории 01
Телеканал Дом начал вещание на временно оккупированные РФ территории 02
Телеканал Дом начал вещание на временно оккупированные РФ территории 03
Телеканал Дом начал вещание на временно оккупированные РФ территории 04
Фото: сайт телеканала "Дом"
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Топ комментарии
+11
Дениса Казанского им запустите,тоже с Донбасса чувак,хоть правду вам расскажет,про МИавзхолейных баранов Путлера...
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02.03.2021 07:31
+6
Цей телеканал має стати лідером не тільки на окупованих теріторіях, а і в середині країни.
мало російськомовного лайна в телевізорі, хочеться більше?
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02.03.2021 08:40
+5
Цей канал полюбє потрібний, якщо навіть в тому ж Сімферополі його дивитимуться два піпла..
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02.03.2021 07:58
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Дениса Казанского им запустите,тоже с Донбасса чувак,хоть правду вам расскажет,про МИавзхолейных баранов Путлера...
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02.03.2021 07:31 Ответить
никогда о таком не слышал.. он хоть наш?))
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02.03.2021 07:36 Ответить
На УП была об этом канале информация. По-моему, это канал зенелейского. Вещает на русском, ледЯ рассказывает о своем нервном попугае...
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02.03.2021 08:45 Ответить
товарищ Маузер 2, чий саме "наш"? Питаєте москальською, тому контекст не зрозумілий.
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02.03.2021 08:59 Ответить
вибачте))) так сталось що мої опоненти (як правило москалики) не розуміють нічого крім вєлікага і магучего русссскага язика, тому запитую ще раз.. він хоч наш?))
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02.03.2021 10:34 Ответить
товарищ Маузер 2, він російською. Тому - ні. Звичайне загравання із пророс аудиторією.

Але риторика ніби проукраїнська.
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02.03.2021 14:08 Ответить
товарищ Маузер 2, і ще. Канал фінансується Урядом України. Далі трактуйте самі
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02.03.2021 14:11 Ответить
як показує час це абсолютно нічого не значить....але дай Боже щоб достукатись до скрєпоносців))
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03.03.2021 07:29 Ответить
Алексей Мацука тоже журналист из Донбасса
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02.03.2021 07:38 Ответить
И это прекрасно! 🇺🇦👍
Молодцы ребята!
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02.03.2021 07:39 Ответить
Ольгу ********* смотрите,она вам правду расскажет о Крысах Путлера... Телеканал "Дом" начал вещание на временно оккупированные РФ территории - Цензор.НЕТ 9745
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02.03.2021 07:39 Ответить
Кстати 1 марта 2014 года РАБссия объявила войну Украине,ДурьДума и Валя Полстакана проголосавали ЗА почти единагласно...против был только Илья Пономарев,сбежавший в Украину,а сегодня находится в США..видимо боится Новичка Путлерских дебилов...
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02.03.2021 07:42 Ответить
коментів*
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02.03.2021 07:48 Ответить
там после трэша и хардкора от соловьева кисилева и скабеевой местной вате этот канал покажется скучным а патриоты что остались и так знют что смотреть и не смотрят пропагандонские каналы
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02.03.2021 07:42 Ответить
Тобто не потрібен цей канал?
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02.03.2021 07:49 Ответить
Цей канал полюбє потрібний, якщо навіть в тому ж Сімферополі його дивитимуться два піпла..
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02.03.2021 07:58 Ответить
Саме так!
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02.03.2021 07:59 Ответить
Цей канал був потрібний ще сім років тому, але його треба зробити не пропагандою Зеленського, а більш живим, більш цікавим, більш демократичним, більш інформативним. Може навіть Шустера там транслювати. Цей телеканал має стати лідером не тільки на окупованих теріторіях, а і в середині країни. Справи окупованих теріторій мають там згадуватись не більше, ніж їх реальні теріторії і кількість населення. Бо в Україні люди в різних регіонах мають бути всі однакові за увагою до них, може тільки до людей з окупованих теріторій має бути особливе ставлення. Ну, як до того родича, який сім років десь бомжував
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02.03.2021 08:27 Ответить
Цей телеканал має стати лідером не тільки на окупованих теріторіях, а і в середині країни.
мало російськомовного лайна в телевізорі, хочеться більше?
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02.03.2021 08:40 Ответить
Доречі. Чому на цьому каналі ведеться мовлення російською? Хтось на Донбасі, чи в Криму не розуміє українську? Нема таких. Звісно гості, або дозвонювачі можуть спілкуватись будь якою мовою, але мова ведучіх має бути українська.
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02.03.2021 09:15 Ответить
це питання не до мене, це питання до зеленських.
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02.03.2021 10:21 Ответить
Ефективніше було б розхєрачити зброєю (ракетами) середнього радіусу дії телевежі на окупованих територіях, які транслюють москало-фашистську пропаганду. А чергове "укроп-ТВ", в розумінні колаборантів з дЫрЫ - посміховисько з рейтингом переглядів, що прямує до нуля. З таким успіхом можна транслювати в ближній космос сигнал азбукою Морзе із закликом дружби до позаземного життя. Якщо його хтось випадково і прийме, то в негуманоїдной логіці може бути відсутнє поняття "дружба"
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02.03.2021 08:01 Ответить
А не краще одразу "Зірку Смерті" використати?
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02.03.2021 08:04 Ответить
Біле Пальто чому потрібен, я мав на увазі що вату не переконати стати на український бік потрібна пропаганда з нашого боку не просто канал науково розважальний а по типу соловьева тільки з нашими аргументами проукраїнськими хай і на рос мові
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02.03.2021 08:03 Ответить
Ви скільки передач цього каналу вже подивилися, що назвали його "науково-розважальним"?
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02.03.2021 08:05 Ответить
Батя Сенатор умер в 71 год 17 сентября 2017 года,мне 51 год..Вопросы... Телеканал "Дом" розпочав мовлення на тимчасово окуповані РФ території - Цензор.НЕТ 5395
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02.03.2021 07:55 Ответить
Не пишите ничего под моими постами,буду банить Телеканал "Дом" розпочав мовлення на тимчасово окуповані РФ території - Цензор.НЕТ 8875
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02.03.2021 07:56 Ответить
Вже можна лякатися чи буде ще щось жахливіше?)))
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02.03.2021 08:00 Ответить
Смени пальто на Мавзолейный сюртук,я тебе уже писал..вали нах...одноклеточный Телеканал "Дом" розпочав мовлення на тимчасово окуповані РФ території - Цензор.НЕТ 7550
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02.03.2021 08:03 Ответить
Не матюкайся, малявка, не виростеш.
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02.03.2021 08:06 Ответить
він малахольний
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02.03.2021 09:16 Ответить
В журналистике я с 1993 года и вас тогда я ваще не видел на горизонте..ПОЦтриоты Мавзолейные,у вас лбу СЕРП молот торчит...как у Дважды не судимого Вити Индюковича,кого вы учите журналистике пацанва зачуханная.. Телеканал "Дом" розпочав мовлення на тимчасово окуповані РФ території - Цензор.НЕТ 1825 Телеканал "Дом" розпочав мовлення на тимчасово окуповані РФ території - Цензор.НЕТ 1825
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02.03.2021 08:11 Ответить
Транслируют какие-то мелодрамы.
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02.03.2021 08:32 Ответить
Подививсь цей канал - йому гостроти не вистачає. Якийсь він нудний. Цьому каналу треба скандальна тема, щоб його розпіарити. Наприклад тема про негайну відставку Зеленського і узгодження нормальної кандидатури на дострокові вибори.
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02.03.2021 08:32 Ответить
Ахахах)
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02.03.2021 14:18 Ответить
Цей сайт найбільш популярний в Україні і він російською. Хто тобі, кацапюра, щось забороняє? Йди бухни бояри і втопись у Волзі, всі будуть тількі раді
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02.03.2021 09:19 Ответить
Краще не кодували українські теле канали користі більше було б, чим від цього дому.
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02.03.2021 09:04 Ответить
Канал зовсім нецікавий, подивився 15 хвилин і знудило від кількості згадувань про Зеленського, матеріали нудні.
Клоуни, краще розкодуйте на супутнику UA Перший і дайте фінансування для ART, його в Криму дивляться не тільки татари, а й українці. Державні канали усіх країн навколо України на супутнику не закодовані, відкритих рашистських каналів безліч і тільки закодований єдиний державний український UA Перший. Агентура в офісі преЗЕдента виконує завдання кремлівського куратора.
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02.03.2021 11:13 Ответить
Чергове російськомовне лайно. Тільки шкодить.
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02.03.2021 11:16 Ответить
російськомовний канал за бюджетні кошти - хіба це не порушення закону? Про яку майбутню реінтеграцію йдеться, якщо держава сама не заохочує вчити Українську мову?
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02.03.2021 12:11 Ответить
Два года чухались, деньги бюджетные тратили, чтобы запустить это лайно со сватами??
А на крымские каналы денег нет??? Наш канал на Запад закрыли! ТВАРИ!
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02.03.2021 23:38 Ответить
 
 