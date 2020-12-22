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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26005) радио (292) вещание (185)

Оккупанты усилили блокирование украинского FM-вещания на севере Крыма, - правозащитники

Оккупанты усилили блокирование украинского FM-вещания на севере Крыма, - правозащитники

В северной части оккупированного Крыма усилилось блокирование украинского FM-радиовещания.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

Правозащитники отмечают, что в декабое 2020 года по сравнению с сентябрем ситуация с распространением украинского сигнала в оккупированном Крыму ухудшилась. В декабре сигнал украинских FM радиостанций зафиксирован только в 7 из 19 населенных пунктов. В сентябре этого года украинское вещание было доступно в 12 населенных пунктах из того же списка.

В частности, заглушен доступный ранее сигнал украинских радиостанций в Армянске, Красноармейском, Завете Ленинском, Соленом озере, Ермаково, Лобаново, Мартыновке. По-прежнему невозможно услышать украинские станции в населенных пунктах Вишневка, Овощное, Зеленая Нива, Красноперекопск, Ишунь. Во всех этих населенных пунктах на украинских радиочастотах транслируют свои программы российские FM-станции.

В Заречном, Джанкое, Придорожном, Воинке можно услышать только одну украинскую радиостанцию. В Новоалександровке и Источном — по 2 радиостанции, а в Предмостном — 6 украинских FM радиостанций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские пропагандисты подделали "Армія FM" в Google Play Store, - Минобороны

Возле КПВВ "Чонгар", на оккупированной территории полуострова, можно послушать программы 4 украинских FM радио, и 2 украинские радиостанции слышно со стороны Крыма возле КПВВ "Чаплынка".

При этом в 13 из 19 населенных пунктах на некоторых частотах зафиксировано одновременное вещание двух станций — украинской и российской. По причине таких помех прослушивание передач на этих частотах становится невозможным. Это говорит о целенаправленном блокировании украинского FM радиовещания российскими оккупантами.

Напомним, в сентябре Крымская правозащитная группа сообщала, что рядом с КПВВ "Чаплынка" на оккупированной территории Крыма установлена новая телерадиовышка. Резкое ухудшение ситуации с распространением украинского радиосигнала в этом районе может свидетельствовать о том, что новая конструкция начала применяться, в том числе, и для блокирования украинского вещания на полуострове.

Также читайте: В оккупированном Крыму усилилась блокировка украинских FM-радиосигналов, - правозащитники

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Топ комментарии
+2
Нехай кримська вата слухає ********************!
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22.12.2020 17:56
+2
Оккупанты усилили блокирование украинского FM-вещания на севере Крыма, - правозащитники - Цензор.НЕТ 3343
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22.12.2020 17:57
+1
зато мозгопомоям мертвечука у нас зеленая улица !! .. а вооб щето , если бы во главе государства стояли не путлеровские пятиколонники , а патриоты своей страны , то думаю без особого труда и затрат можно возобновить средневолновый диапазон и запустить гдето в Николаеве или Херсоне пару конкурентоспособных радиостанций с хорошим контентом ... только никто в этом не заинтересован ..
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22.12.2020 18:09
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Нехай кримська вата слухає ********************!
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22.12.2020 17:56 Ответить
йшов 6-й рік війни ...- гібридної...

Великий український аутсорсер SoftServe працює в Криму і РФ - спеціальне розслідування

https://informnapalm.org/ua/softserve-krym/
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22.12.2020 17:57 Ответить
Ганьба, найкраще економічний бойкот.
Не платить за продукт кацапськомовний, дивиться хто бенифіцарій, де юридично прописаний, чиї інтереси захищає! Бойкот всій кацапів!
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22.12.2020 18:02 Ответить
та пофуй їм ганьба- вони бабло рублять...
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22.12.2020 18:29 Ответить
Рублять!?
У валютну засуху і "капуста" перестає рости.
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22.12.2020 18:33 Ответить
воно то так- але продукти айтішніків завжди в ціні - і сьогодні попит тільки збільшуеться
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22.12.2020 18:42 Ответить
Оккупанты усилили блокирование украинского FM-вещания на севере Крыма, - правозащитники - Цензор.НЕТ 3343
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22.12.2020 17:57 Ответить
Вони чекають про ковбасу послухати, а ***** їм заважає...
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22.12.2020 18:09 Ответить
И ВЫ УСИЛЬТЕ!!!! ИЛИ перемирие?
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22.12.2020 18:09 Ответить
зато мозгопомоям мертвечука у нас зеленая улица !! .. а вооб щето , если бы во главе государства стояли не путлеровские пятиколонники , а патриоты своей страны , то думаю без особого труда и затрат можно возобновить средневолновый диапазон и запустить гдето в Николаеве или Херсоне пару конкурентоспособных радиостанций с хорошим контентом ... только никто в этом не заинтересован ..
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22.12.2020 18:09 Ответить
да полно еще по домам , и китайский ширпотреб идет ФМ и СВ .
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22.12.2020 19:34 Ответить
А сенс?
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22.12.2020 18:19 Ответить
Сделайте онлайн радиостанции - их никто не заглушит
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22.12.2020 18:25 Ответить
На то,чтобы нагадить,деньги есть,а на другое денег нет,но вы держитесь!
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22.12.2020 18:35 Ответить
Зато у нас есть в каждом городе русское радио, шансон и прочий шлак, акакаяразница😁😁😁
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22.12.2020 18:53 Ответить
Для запуска р/станций на СВ для власти, все равно,что высадиться на ЛУНУ!!
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22.12.2020 18:59 Ответить
Окупанти посилили блокування українського FM-мовлення на півночі Криму, - правозахисники - Цензор.НЕТ 3026
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22.12.2020 19:15 Ответить
Заблокировали радио, которое никто не слушает - трагедия какая! Когда в союзе блокировали "Голос Америки" - в этом был смысл, чтоб люди не знали о том, что в США не проблема для рабочего купить авто и поехать отдыхать на побережье. А что расскажет украинское радио в Крыму? У НАС ЕСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСПЕХИ? Нет. А рассказывать о том, что мы оказались неподготовленными к пандемии...
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22.12.2020 23:38 Ответить
 
 