Оккупанты усилили блокирование украинского FM-вещания на севере Крыма, - правозащитники

В северной части оккупированного Крыма усилилось блокирование украинского FM-радиовещания.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

Правозащитники отмечают, что в декабое 2020 года по сравнению с сентябрем ситуация с распространением украинского сигнала в оккупированном Крыму ухудшилась. В декабре сигнал украинских FM радиостанций зафиксирован только в 7 из 19 населенных пунктов. В сентябре этого года украинское вещание было доступно в 12 населенных пунктах из того же списка.

В частности, заглушен доступный ранее сигнал украинских радиостанций в Армянске, Красноармейском, Завете Ленинском, Соленом озере, Ермаково, Лобаново, Мартыновке. По-прежнему невозможно услышать украинские станции в населенных пунктах Вишневка, Овощное, Зеленая Нива, Красноперекопск, Ишунь. Во всех этих населенных пунктах на украинских радиочастотах транслируют свои программы российские FM-станции.

В Заречном, Джанкое, Придорожном, Воинке можно услышать только одну украинскую радиостанцию. В Новоалександровке и Источном — по 2 радиостанции, а в Предмостном — 6 украинских FM радиостанций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские пропагандисты подделали "Армія FM" в Google Play Store, - Минобороны

Возле КПВВ "Чонгар", на оккупированной территории полуострова, можно послушать программы 4 украинских FM радио, и 2 украинские радиостанции слышно со стороны Крыма возле КПВВ "Чаплынка".

При этом в 13 из 19 населенных пунктах на некоторых частотах зафиксировано одновременное вещание двух станций — украинской и российской. По причине таких помех прослушивание передач на этих частотах становится невозможным. Это говорит о целенаправленном блокировании украинского FM радиовещания российскими оккупантами.

Напомним, в сентябре Крымская правозащитная группа сообщала, что рядом с КПВВ "Чаплынка" на оккупированной территории Крыма установлена новая телерадиовышка. Резкое ухудшение ситуации с распространением украинского радиосигнала в этом районе может свидетельствовать о том, что новая конструкция начала применяться, в том числе, и для блокирования украинского вещания на полуострове.

Также читайте: В оккупированном Крыму усилилась блокировка украинских FM-радиосигналов, - правозащитники