В оккупированном Крыму усилилась блокировка украинских FM-радиосигналов, - правозащитники

Ситуация с приемом украинских FM-радиосигналов в оккупированном Россией Крыму (на севере полуострова) в июне ухудшилась по сравнению с предыдущим мониторингом в марте.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

В июне сигнал украинских FM-радиостанций можно было слышать только в 5 из 19 населенных пунктов региона, говорится в сообщении. Еще в марте вещание украинских радиостанций с помощью трансляционных башен, расположенных в Чонгаре и Чаплинке, было слышно в 9 населенных пунктах.

При этом количество украинских радиостанций, которые можно слушать в Крыму, тоже существенно сократилась, обращают внимание правозащитники.

В Воинке можно услышать только одну украинскую радиостанцию, в Красноармейском и Источном - по две радиостанции, а в Предмостном и Новоалександровке - по три украинские FM-радиостанции. У КПВВ "Чонгар", на оккупированной территории полуострова, можно послушать программы пяти украинских FM-радио, четыре украинские радиостанции слышно со стороны Крыма у КПВВ "Чаплинка".

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В 14 населенных пунктах (Вишневка, Мартыновка, Завет-Ленинский, Соленое Озеро, Ермаково, Придорожное, Заречное, Джанкой, Овощное, Лобаново, Зеленая Нива, Красноперекопск, Армянск, Ишунь) на украинских радиочастотах транслируют свои программы российские FM-станции.

В марте 2020 году в населенных пунктах Вишневка, Ермаково, Придорожное и Зеленая Нива можно было услышать сигнал одной украинской радиостанции. В июне этот сигнал поймать не удалось.

При этом в 16 населенных пунктах из 19 на некоторых частотах зафиксировано одновременное вещание двух станций - украинской и российской. Это, считают правозащитники, свидетельствует о целенаправленной блокировке украинского FM-радиовещания российскими станциями.

Радио "Культура", "Луч", "Армия FM" и "Новая Каховка" слышно в двух населенных пунктах из всего списка, радио "НВ" - в трех, "Украинское радио" и радио "Крим.Реалии" - в одном из 19 проверенных.

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Таким образом, говорится в сообщении Крымской правозащитной группы, по сравнению с мартом 2020 году на севере Крыма существенно уменьшилось покрытие FM-вещания Радио Крым.Реалии, ранее было слышно в шести населенных пунктах из списка. Распространения сигнала радиостанции "Армия FM" сократилось с четырех населенных пунктов до двух.

Вещание украинских FM-станций с телерадиовышки, расположенной в Чаплинке, в северном Крыму заглушают такие российские радиостанции:

частоту радио "Культура" 95,3 - радио "Крым";

частоту "Перец FM" 96,4 - радио "Море";

частоту радио "Мейдан" 102,3 - "Спутник";

частоту радио "Хаят" 103,5 - "Маяк";

частоту радио "Проминь" 106,4 - "Ватан Седасы".

Вещание украинских FM-станций с телерадиовышки, расположенной в Чонгаре, в северном Крыму перекрывают такие российские станции:

частоту "Украинского радио" 100,7 - радио "Спутник";

частоту радио "Проминь" 102,6 - "Вести";

частоту "Армия FM" 103 - радио "Крым";

частоту Радио "НВ" 104,1 - радио "Море";

частоту Радио Крим.Реалии 105,9 - "Вести";

частоту радио "Херсон FM" 107,8 - "Ватан Седасы".

Мониторы КПГ с помощью автомагнитол проверили, какие украинские FM-радиостанции можно послушать в 19 населенных пунктах северного Крыма: городах Армянск, Красноперекопск, Джанкой, а также в населенных пунктах, расположенных вдоль основных автодорог, - Ишунь, Зеленая Нива, Вишневка, Красноармейское, Источное, Новоалександровка, Мартыновка, Соленое Озеро, Завет-Ленинский, Ермаково, Придорожное, Предмостное, Заречное, Овощное, Лобаново, Воинка.

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"Таким образом, оккупационные власти Крыма лишили граждан Украины доступа к информации независимых украинских радиостанций. При этом власти России полностью игнорирует тот факт, что глушение радиосигналов запрещено Международной конвенцией электросвязи в 1947 году и Генеральной ассамблеей ООН в 1950 году", - отмечают правозащитники.

По их словам, действия российских властей в Крыму приводят к уничтожению плюрализма мнений и фактической замене независимых СМИ источниками государственной российской пропаганды. С помощью этой практики крымчан лишают возможности получать информацию об Украине и нарушениях в области прав человека, которые регулярно происходят в Крыму. Подконтрольные Кремлю российские СМИ скрывают большинство таких фактов от жителей полуострова. Информационная изоляция оккупированного полуострова усиливается, грубо нарушает стандарты свободы слова, а также дает государству-оккупанту дополнительные возможности для дальнейшего нарушения прав и свобод человека в Крыму.

"Для предотвращения этого необходимо, чтобы демократические страны усилили давление на власти России с требованием прекратить цензуру, необоснованные блокировки и другие формы ограничения свободы независимых медиа на территории Крыма. Правоохранительным органам Украины необходимо тщательно расследовать факты незаконного блокирования медиа и захват радиочастот в Крыму в контексте международного вооруженного конфликта и привлечь виновных к ответственности ", - считают в Крымской правозащитной группе.

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