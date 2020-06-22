В окупованому Криму посилилося блокування українських FM-радіосигналів, - правозахисники

Ситуація з прийомом українських FM-радіосигналів в окупованому Росією Криму (на півночі півострова) в червні погіршилася порівняно з попереднім моніторингом у березні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє Кримська правозахисна група.

У червні сигнал українських FM-радіостанцій чути тільки в 5 з 19 населених пунктів регіону, мовиться в повідомленні. Ще в березні мовлення українських радіостанцій за допомогою трансляційних веж, розташованих у Чонгарі і Чаплинці, було чутно в 9 населених пунктах.

При цьому кількість українських радіостанцій, які можна слухати в Криму, теж істотно скоротилася, звертають увагу правозахисники.

У Воїнці можна почути тільки одну українську радіостанцію, в Червоноармійському й Істочному – по дві радіостанції, а в Передмістному і Новоолександрівці – по три українські FM-радіостанції. Біля КПВВ "Чонгар", на окупованій території півострова, можна послухати програми п’яти українських FM-радіо, чотири українські радіостанції чутно з боку Криму біля КПВВ "Чаплинка".

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У 14 населених пунктах (Вишнівка, Мартинівка, Завіт-Ленінський, Солоне Озеро, Єрмакове, Придорожнє, Зарічне, Джанкой, Овочеве, Лобанове, Зелена Нива, Красноперекопськ, Армянськ, Ішунь) на українських радіочастотах транслюють свої програми російські FM-станції.

У березні 2020 року в населених пунктах Вишнівка, Єрмакове, Придорожнє і Зелена Нива можна було почути сигнал однієї української радіостанції. У червні цей сигнал зловити не вдалося.

При цьому в 16 населених пунктах із 19 на деяких частотах зафіксовано одночасне мовлення двох станцій – української і російської. Це, вважають правозахисники, свідчить про цілеспрямоване блокування українського FM-радіомовлення російськими станціями.

Радіо "Культура", "Промінь", "Армія FM" і "Нова Каховка" чутно в двох населених пунктах із усього списку, Радіо "НВ" – в трьох, "Українське радіо" і Радіо Крим.Реалії – в одному з 19 перевірених.

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Таким чином, мовиться в повідомленні Кримської правозахисної групи, в порівнянні з березнем 2020 року на півночі Криму суттєво зменшилася покриття FM-мовлення Радіо Крим.Реалії, яке раніше було чутно в шести населених пунктах зі списку. Поширення сигналу радіостанції "Армія FM" скоротилося з чотирьох населених пунктів до двох.

Мовлення українських FM-станцій із телерадіовежі, розташованої в Чаплинці, в північному Криму заглушують такі російські радіостанції:

частоту радіо "Культура" 95,3 – радіо "Крим";

частоту "Перець FM" 96,4 – радіо "Море";

частоту радіо "Мейдан" 102,3 – "Спутнік";

частоту радіо "Хаят" 103,5 – "Маяк";

частоту радіо "Промінь" 106,4 – "Ватан Седаси".

Мовлення українських FM-станцій із телерадіовежі, розташованої в Чонгарі, в північному Криму перекривають такі російські станції:

частоту "Українського радіо" 100,7 – радіо "Спутнік";

частоту радіо "Промінь" 102,6 – "Весті";

частоту "Армія FM" 103 – радіо "Крим";

частоту Радіо "НВ" 104,1 – радіо "Море";

частоту Радіо Крим.Реалії 105,9 – "Весті";

частоту радіо "Херсон FM" 107,8 -–"Ватан Седаси".

Монітори КПГ за допомогою автомагнітол перевірили, які українські FM-радіостанції можна послухати в 19 населених пунктах північного Криму: містах Армянськ, Красноперекопськ, Джанкой, а також у населених пунктах, що розташовані вздовж основних автодоріг, – Ішунь, Зелена Нива, Вишнівка, Червоноармійське, Істочне, Новоолександрівка, Мартинівка, Солоне Озеро, Завіт-Ленінський, Єрмакове, Придорожнє, Передмістне, Зарічне, Овочеве, Лобанове, Воїнка.

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"Таким чином, окупаційна влада Криму позбавила громадян України доступу до інформації незалежних українських радіостанцій. При цьому влада Росії повністю ігнорує той факт, що глушіння радіосигналів заборонено Міжнародною конвенцією електрозв’язку в 1947 році і Генеральною асамблеєю ООН у 1950 році", – наголошують правозахисники.

За їхніми словами, дії російської влади в Криму призводять до знищення плюралізму думок і фактичної заміни незалежних ЗМІ джерелами державної російської пропаганди. За допомогою цієї практики кримчан позбавляють можливості отримувати інформацію про Україну і порушення у сфері прав людини, які регулярно відбуваються в Криму. Підконтрольні Кремлю російські ЗМІ приховують більшість таких фактів від жителів півострова. Інформаційна ізоляція окупованого півострова посилюється, що грубо порушує стандарти свободи слова, а також дає державі-окупантові додаткові можливості для подальшого порушення прав і свобод людини в Криму.

"Для запобігання цьому необхідно, щоб демократичні країни посилили тиск на владу Росії з вимогою припинити цензуру, необґрунтовані блокування й інші форми обмеження свободи незалежних медіа на території Криму. Правоохоронним органам України необхідно ретельно розслідувати факти незаконного блокування медіа і захоплення радіочастот у Криму в контексті міжнародного збройного конфлікту і притягати винних до відповідальності", – вважають у Кримській правозахисній групі.

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