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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (14082) радіо (227) мовлення (142)

Окупанти посилили блокування українського FM-мовлення на півночі Криму, - правозахисники

Окупанти посилили блокування українського FM-мовлення на півночі Криму, - правозахисники

У північній частині окупованого Криму посилилося блокування українського FM-радіомовлення.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Кримську правозахисну групу.

Правозахисники зауважують, що в грудні 2020 року порівняно з вереснем ситуація з поширенням українського сигналу погіршилася. В грудні сигнал українських FM-радіостанцій зафіксовано лише в 7 з 19 населених пунктів. У вересні цього року українське мовлення було доступно в 12 населених пунктах з того самого переліку.

Зокрема, вже не чутно доступний раніше сигнал українських радіостанцій в Армянську, Красноармійському, Завіті Ленінському, Солоному озері, Ермаковому, Лобановому, Мартинівці. Як і раніше, неможливо почути українські радіостанції в населених пунктах Вишнівка, Овочеве, Зелена Нива, Красноперекопськ, Ішунь. У всіх цих населених пунктах на українських радіочастотах транслюють свої програми російські FM-станції.

У Зарічному, Джанкої, Придорожньому, Воїнці можна послухати лише одну українську радіостанцію. У Новоолександрівці та Істочному – по 2 радіостанції, а в Передмістному – 6 українських FM-радіостанцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські пропагандисти підробили "Армія FM" в Google Play Store, - Міноборони

Поблизу КПВВ "Чонгар", на окупованій території півострова, можна послухати програми 4 українських FM-радіо, й 2 українські радіостанції чутно з боку Криму біля КПВВ "Чаплинка".

Водночас у 13 населених пунктах з 19 на деяких частотах зафіксовано одночасне мовлення двох станцій – української та російської. Через такі перешкоди прослуховування передач на цих частотах унеможливлюється. Це свідчить про цілеспрямоване блокування українського FM-радіомовлення російськими окупантами.

Нагадаємо, у вересні Кримська правозахисна група повідомляла, що поруч з КПВВ "Чаплинка" на окупованій території Криму облаштовано нову телерадіовежу. Різке погіршення ситуації з поширенням українського радіосигналу в цьому районі може засвідчувати, що нова конструкція стала застосовуватися, зокрема, й для блокування українського мовлення на півострові.

Читайте також: Найманці РФ запустили на частотах "Армія FM" своє радіо
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Топ коментарі
+2
Нехай кримська вата слухає ********************!
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22.12.2020 17:56
+2
Оккупанты усилили блокирование украинского FM-вещания на севере Крыма, - правозащитники - Цензор.НЕТ 3343
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22.12.2020 17:57
+1
зато мозгопомоям мертвечука у нас зеленая улица !! .. а вооб щето , если бы во главе государства стояли не путлеровские пятиколонники , а патриоты своей страны , то думаю без особого труда и затрат можно возобновить средневолновый диапазон и запустить гдето в Николаеве или Херсоне пару конкурентоспособных радиостанций с хорошим контентом ... только никто в этом не заинтересован ..
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22.12.2020 18:09
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Нехай кримська вата слухає ********************!
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22.12.2020 17:56 Відповісти
йшов 6-й рік війни ...- гібридної...

Великий український аутсорсер SoftServe працює в Криму і РФ - спеціальне розслідування

https://informnapalm.org/ua/softserve-krym/
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22.12.2020 17:57 Відповісти
Ганьба, найкраще економічний бойкот.
Не платить за продукт кацапськомовний, дивиться хто бенифіцарій, де юридично прописаний, чиї інтереси захищає! Бойкот всій кацапів!
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22.12.2020 18:02 Відповісти
та пофуй їм ганьба- вони бабло рублять...
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22.12.2020 18:29 Відповісти
Рублять!?
У валютну засуху і "капуста" перестає рости.
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22.12.2020 18:33 Відповісти
воно то так- але продукти айтішніків завжди в ціні - і сьогодні попит тільки збільшуеться
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22.12.2020 18:42 Відповісти
Оккупанты усилили блокирование украинского FM-вещания на севере Крыма, - правозащитники - Цензор.НЕТ 3343
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22.12.2020 17:57 Відповісти
Вони чекають про ковбасу послухати, а ***** їм заважає...
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22.12.2020 18:09 Відповісти
И ВЫ УСИЛЬТЕ!!!! ИЛИ перемирие?
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22.12.2020 18:09 Відповісти
зато мозгопомоям мертвечука у нас зеленая улица !! .. а вооб щето , если бы во главе государства стояли не путлеровские пятиколонники , а патриоты своей страны , то думаю без особого труда и затрат можно возобновить средневолновый диапазон и запустить гдето в Николаеве или Херсоне пару конкурентоспособных радиостанций с хорошим контентом ... только никто в этом не заинтересован ..
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22.12.2020 18:09 Відповісти
да полно еще по домам , и китайский ширпотреб идет ФМ и СВ .
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22.12.2020 19:34 Відповісти
А сенс?
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22.12.2020 18:19 Відповісти
Сделайте онлайн радиостанции - их никто не заглушит
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22.12.2020 18:25 Відповісти
На то,чтобы нагадить,деньги есть,а на другое денег нет,но вы держитесь!
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22.12.2020 18:35 Відповісти
Зато у нас есть в каждом городе русское радио, шансон и прочий шлак, акакаяразница😁😁😁
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22.12.2020 18:53 Відповісти
Для запуска р/станций на СВ для власти, все равно,что высадиться на ЛУНУ!!
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22.12.2020 18:59 Відповісти
Окупанти посилили блокування українського FM-мовлення на півночі Криму, - правозахисники - Цензор.НЕТ 3026
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22.12.2020 19:15 Відповісти
Заблокировали радио, которое никто не слушает - трагедия какая! Когда в союзе блокировали "Голос Америки" - в этом был смысл, чтоб люди не знали о том, что в США не проблема для рабочего купить авто и поехать отдыхать на побережье. А что расскажет украинское радио в Крыму? У НАС ЕСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСПЕХИ? Нет. А рассказывать о том, что мы оказались неподготовленными к пандемии...
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22.12.2020 23:38 Відповісти
 
 