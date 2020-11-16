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Найманці РФ запустили на частотах "Армія FM" своє радіо

Найманці РФ запустили на частотах

Бойовики запустили на частотах українського "Армія FM" власне "КомбатФМ".

Про це повідомила в Фейсбуці шеф-редактор "Армія FM" Ірина Сампан, інформує Цензор.НЕТ.

"Вирішили злизати у нас формат військового радіо і заглушити "Армія FM". У районі Щастя на наших частотах запустили еленерівське "військове" радіо і обіцяють піднімати бойовий дух всім, у кого він впав", - написала Сампан.

Шеф-редактор радіостанції пов'язує таке захоплення частот із тим, що "Армія FM" ефективно впливала на місцеве населення.

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"Якби "Армія FM" там ніхто не слухав, і воно не мало впливу, його ніхто не чіпав би. Але ні. Тому що ми намагаємося впливати. І почали бути впливовими, вибачте за скромність. Українською піснею, правильним роком, якісним звучанням і так далі", - написала вона.

Підконтрольні найманцям РФ ЗМІ повідомляють, що "КомбатФМ" мовить для жителів Луганська і частини Слов'яносербського району, та обіцяють, що воно незабаром стане доступним для жителів інших районів Луганщини.

Найманці РФ запустили на частотах Армія FM своє радіо 01

Найманці РФ запустили на частотах Армія FM своє радіо 02

Автор: 

радіо (227) щастя (22) Сампан Ірина (36) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+27
Вчора бл###ський прокацапський інтер показував докуфільм на смерть Джигарханяна з перекладом на рюзьге ізик... Фільм було знято ще у 2009 році, і мова оригіналу - українська!!!!!!!!!!!!!!!!! Я вважаю, це зще один привід звернутися до Нацради щодо перевірки цього помийного каналу на дотримання закону про мову. АрміяFM - тримайтеся!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.11.2020 17:07
+16
Байрактар на взлет. Через полчаса только "АрмияFM" в эфире.
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16.11.2020 16:51
+15
в ссср быдлонаселение свято верило что в Афгане солдаты выполняли "интернациональный долг"! им даже и в голову не пришло что на самом деле советские солдаты пришли на чужую землю убивать чужой народ
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16.11.2020 17:42
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Наемники РФ запустили на частотах "Армія FM" свое радио - Цензор.НЕТ 9757
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16.11.2020 16:44 Відповісти
підараси
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16.11.2020 18:26 Відповісти
Это шедевр
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16.11.2020 16:47 Відповісти
Єта.Очінь ізісккана прє думалє.
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16.11.2020 22:23 Відповісти
Байрактар на взлет. Через полчаса только "АрмияFM" в эфире.
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16.11.2020 16:51 Відповісти
прошло 8 часов. твои байрактары взлететь не смогли...
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17.11.2020 00:13 Відповісти
Сейчас послушай зеленый. Что, не слышно? То то же))
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17.11.2020 11:14 Відповісти
не слышно, действительно. а в чем причина? байрактар сломан или за пультами ссыкло?
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17.11.2020 18:10 Відповісти
"Пока обычный совковый россиянин не сообразит, что это ЕГО деньги тратятся на агрессию против Украины, Грузии, Молдовы, Сирии, Ливии и ХЗ еще против кого, толку не будет. Россия обречена быть нищей". И не только россия, но и жители захваченных ею территорий…
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16.11.2020 17:05 Відповісти
В СССР афганская война простым людям была на фиг не нужна, но массовых протестов не было.
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16.11.2020 17:09 Відповісти
в ссср быдлонаселение свято верило что в Афгане солдаты выполняли "интернациональный долг"! им даже и в голову не пришло что на самом деле советские солдаты пришли на чужую землю убивать чужой народ
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16.11.2020 17:42 Відповісти
В СССР не было источников информации кроме государственных. И была очень жесткая цензура. Но как только появилась правдивая информация СССР рухнул.
Нынче есть интернет... И только в Северной Корее интернет закрыт. При СССР правды взять было не откуда. Нынче совки не хотят знать правду...
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16.11.2020 17:58 Відповісти
Мало того, тогда устраивали сьіночкам пьішньіе проводьі, а потом получало тело в цинке.
Я проводов армию не устраивал, когда пришел с сов.армии , то форму торжественно спалил.
А когда шел,а там отдельная история,то твердо знал куда меня определили,и что єто не Афган и не морфлот, с его 3 годами
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16.11.2020 18:46 Відповісти
Мне в райвоенкомате сказали, что определяют типа в операторы РЛС (по гражданской специальности "Радиотехника"), а на ДВРЗ из-за зрения на правом глазе 0.5 (на левом 1) в ВСЧ отправили.
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16.11.2020 20:58 Відповісти
надо учесть что в Украине много совкодрочеров русского происхождения (впрочем наверно также как и в Эстонии )
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17.11.2020 15:54 Відповісти
а сколько патриотов протестовало против? или патриотам тоже в голову не пришло?
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17.11.2020 18:12 Відповісти
https://censor.net/ru/user/478156,судя по тому,как ты защищаешь совок-ты наверно сам совкодрочер?

так почему ты так мучаешься в ЕС и не уедешь в милую твоему сердцу *********?
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17.11.2020 22:02 Відповісти
Вчора бл###ський прокацапський інтер показував докуфільм на смерть Джигарханяна з перекладом на рюзьге ізик... Фільм було знято ще у 2009 році, і мова оригіналу - українська!!!!!!!!!!!!!!!!! Я вважаю, це зще один привід звернутися до Нацради щодо перевірки цього помийного каналу на дотримання закону про мову. АрміяFM - тримайтеся!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.11.2020 17:07 Відповісти
а Герасемьюк по-прежнему молчит - она не МОООЖЕТ ничего сделать!
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16.11.2020 17:50 Відповісти
А тут чому "наші патріотики" їзьєккомь окупанта "КАКАЬають"?
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16.11.2020 22:25 Відповісти
как же кацапо-фашисткая падаль боится всего украинского!
выжигать их под корень!и только так
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16.11.2020 17:10 Відповісти
Ви,русккєй,теж?
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16.11.2020 22:26 Відповісти
А хто і що вам заважає глушити те сепарсько-терористичне ФМ?
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16.11.2020 17:21 Відповісти
Вы что-нибудь знаете о распространении КВ и УКВ, на котором идет вещание ФМ? Вы хоть знаете, что такое "глушить"? Вы думаете, Украина будет, в отличии от раши, нарушать международное право?
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16.11.2020 18:48 Відповісти
Глушить могут народные мстители, партизаны с "той стороны" к которым мы не имеем отношения, просто какая-то неизвестная несущая мощностью несколько киловатт
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16.11.2020 20:08 Відповісти
Попри те, що росіяни мають набагато потужніше обладнання ми перебили ворожу радіостанцію і закрили місто Щастя.
Тепер у місті Щастя знову грає https://www.facebook.com/armyuaFM/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBgJJalTX3jzfrndRrRwP8gD3w6UHYNqJd2Hj1_RElqbPLUkBBTNTOtnrWk7s3keUfbzFaurw7e8N9DX_9jP5oI89EBB-WnHDe3fl1IlkBJiPmrC2QnFZt4pbQG9tJfCv6XxezdxOnNEnqyCjnt0GC-ygJO8rieGSoH5eRt4ncYDtuByAEgWCDmPZq0gPK9sbH6kybzKVrAvhKPPqsTm8u0r3V0yziN1VVZRMl7UVLjiFiLeQVr-uU3tpfSjtkSmYkuFTPPbEBteHLxDrcstglixRyzJzNyOr9oyby8BCVMjEXkdct37UzodoN3Tf2mBNYgoENRS3g23gyaWLKZ6c23OoCP&__tn__=K-R Армія FM на частоті 91,9 ФМ https://www.facebook.com/fondmirco/?hc_ref=ARScFbV59bQ6BYnXjM4ND76iDTTmhuveDqaQW7FEUJYyk1k34eZu5XNZV0qmzyDqgOo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBgJJalTX3jzfrndRrRwP8gD3w6UHYNqJd2Hj1_RElqbPLUkBBTNTOtnrWk7s3keUfbzFaurw7e8N9DX_9jP5oI89EBB-WnHDe3fl1IlkBJiPmrC2QnFZt4pbQG9tJfCv6XxezdxOnNEnqyCjnt0GC-ygJO8rieGSoH5eRt4ncYDtuByAEgWCDmPZq0gPK9sbH6kybzKVrAvhKPPqsTm8u0r3V0yziN1VVZRMl7UVLjiFiLeQVr-uU3tpfSjtkSmYkuFTPPbEBteHLxDrcstglixRyzJzNyOr9oyby8BCVMjEXkdct37UzodoN3Tf2mBNYgoENRS3g23gyaWLKZ6c23OoCP&__tn__=kC-R Фонд Мир і Ко. Організація допомоги військовим.




https://www.facebook.com/fondmirco/posts/2900529393567578?__tn__=H-R
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16.11.2020 22:24 Відповісти
Ви.Про війну чув?
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16.11.2020 22:27 Відповісти
"Вы думаете, Украина будет, в отличии от раши, нарушать международное право?"
где должны содержаться военнопленные согласно международному праву?
где они содержаться по факту?
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17.11.2020 00:21 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25887236.html В - величие

Найманці РФ запустили на частотах "Армія FM" своє радіо - Цензор.НЕТ 5207

Если кто не знает, согласно официальной российской статистике, примерно 15 миллионов россиян до сих пор срут на улице в мороз.

Да, неотапливаемый туалет за пределами дома или квартиры.

Так что японская колея времен второй мировой неудивительна.

Зато не дают жить нам и еще половине мира, травят англичан Новичком, бомбят сирийцев штабами ИГИЛ и дают пасасать всем виртуальными ракетами на ядерных дровах.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1214467352258901 Anton Shvets
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16.11.2020 17:24 Відповісти
"Если кто не знает, согласно официальной российской статистике, примерно 15 миллионов россиян до сих пор срут на улице в мороз."

украинской статистики нету? помню цензор печатал, что 10% сельских на западной украине не имееют туалета в здании....
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17.11.2020 00:26 Відповісти
По трассе Запорожье-Мариуполь, начиная от н.п. Бильмак, в FM диапазоне российские радиостанции принимаются в отличном качестве, о как!
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16.11.2020 17:37 Відповісти
аж два раза
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16.11.2020 17:48 Відповісти
+расейские тв каналы у почти всех операторов.
фсбу работает в Запорожской области лихо!
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16.11.2020 17:55 Відповісти
а кто им дал разрешение а еще воду свет и интернет **** 6 лет.
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16.11.2020 17:48 Відповісти
и газ
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16.11.2020 17:54 Відповісти
Що нам на це скаже зелена влада? Какаяразница?
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16.11.2020 17:56 Відповісти
Інформаційне поле України постійно звужується. Його захоплює ворог в особі Мертветчуків і найманців кремля.
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16.11.2020 20:52 Відповісти
В Ямпоьском районе Винницкой области не ловит ничего кроме ПМР...Правда есть + В ПМР и Молдове ближе к Днестру ничего не ловит кроме Украины....
Как меня у бывшей тещи закошмарила по десяь раз в день "Течет река волга" И "жители надоили больше в 3 раза молока"....
И опять был +...ни одного украинофобского высера...просто помои ссср
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16.11.2020 22:41 Відповісти
такое только при говнокамандующем зеленскам возможно
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17.11.2020 08:06 Відповісти
 
 