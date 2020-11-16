Найманці РФ запустили на частотах "Армія FM" своє радіо

Бойовики запустили на частотах українського "Армія FM" власне "КомбатФМ".

Про це повідомила в Фейсбуці шеф-редактор "Армія FM" Ірина Сампан, інформує Цензор.НЕТ.

"Вирішили злизати у нас формат військового радіо і заглушити "Армія FM". У районі Щастя на наших частотах запустили еленерівське "військове" радіо і обіцяють піднімати бойовий дух всім, у кого він впав", - написала Сампан.

Шеф-редактор радіостанції пов'язує таке захоплення частот із тим, що "Армія FM" ефективно впливала на місцеве населення.

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"Якби "Армія FM" там ніхто не слухав, і воно не мало впливу, його ніхто не чіпав би. Але ні. Тому що ми намагаємося впливати. І почали бути впливовими, вибачте за скромність. Українською піснею, правильним роком, якісним звучанням і так далі", - написала вона.

Підконтрольні найманцям РФ ЗМІ повідомляють, що "КомбатФМ" мовить для жителів Луганська і частини Слов'яносербського району, та обіцяють, що воно незабаром стане доступним для жителів інших районів Луганщини.