Найманці РФ запустили на частотах "Армія FM" своє радіо
Бойовики запустили на частотах українського "Армія FM" власне "КомбатФМ".
Про це повідомила в Фейсбуці шеф-редактор "Армія FM" Ірина Сампан, інформує Цензор.НЕТ.
"Вирішили злизати у нас формат військового радіо і заглушити "Армія FM". У районі Щастя на наших частотах запустили еленерівське "військове" радіо і обіцяють піднімати бойовий дух всім, у кого він впав", - написала Сампан.
Шеф-редактор радіостанції пов'язує таке захоплення частот із тим, що "Армія FM" ефективно впливала на місцеве населення.
"Якби "Армія FM" там ніхто не слухав, і воно не мало впливу, його ніхто не чіпав би. Але ні. Тому що ми намагаємося впливати. І почали бути впливовими, вибачте за скромність. Українською піснею, правильним роком, якісним звучанням і так далі", - написала вона.
Підконтрольні найманцям РФ ЗМІ повідомляють, що "КомбатФМ" мовить для жителів Луганська і частини Слов'яносербського району, та обіцяють, що воно незабаром стане доступним для жителів інших районів Луганщини.
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Нынче есть интернет... И только в Северной Корее интернет закрыт. При СССР правды взять было не откуда. Нынче совки не хотят знать правду...
Я проводов армию не устраивал, когда пришел с сов.армии , то форму торжественно спалил.
А когда шел,а там отдельная история,то твердо знал куда меня определили,и что єто не Афган и не морфлот, с его 3 годами
так почему ты так мучаешься в ЕС и не уедешь в милую твоему сердцу *********?
выжигать их под корень!и только так
Тепер у місті Щастя знову грає https://www.facebook.com/armyuaFM/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBgJJalTX3jzfrndRrRwP8gD3w6UHYNqJd2Hj1_RElqbPLUkBBTNTOtnrWk7s3keUfbzFaurw7e8N9DX_9jP5oI89EBB-WnHDe3fl1IlkBJiPmrC2QnFZt4pbQG9tJfCv6XxezdxOnNEnqyCjnt0GC-ygJO8rieGSoH5eRt4ncYDtuByAEgWCDmPZq0gPK9sbH6kybzKVrAvhKPPqsTm8u0r3V0yziN1VVZRMl7UVLjiFiLeQVr-uU3tpfSjtkSmYkuFTPPbEBteHLxDrcstglixRyzJzNyOr9oyby8BCVMjEXkdct37UzodoN3Tf2mBNYgoENRS3g23gyaWLKZ6c23OoCP&__tn__=K-R Армія FM на частоті 91,9 ФМ https://www.facebook.com/fondmirco/?hc_ref=ARScFbV59bQ6BYnXjM4ND76iDTTmhuveDqaQW7FEUJYyk1k34eZu5XNZV0qmzyDqgOo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBgJJalTX3jzfrndRrRwP8gD3w6UHYNqJd2Hj1_RElqbPLUkBBTNTOtnrWk7s3keUfbzFaurw7e8N9DX_9jP5oI89EBB-WnHDe3fl1IlkBJiPmrC2QnFZt4pbQG9tJfCv6XxezdxOnNEnqyCjnt0GC-ygJO8rieGSoH5eRt4ncYDtuByAEgWCDmPZq0gPK9sbH6kybzKVrAvhKPPqsTm8u0r3V0yziN1VVZRMl7UVLjiFiLeQVr-uU3tpfSjtkSmYkuFTPPbEBteHLxDrcstglixRyzJzNyOr9oyby8BCVMjEXkdct37UzodoN3Tf2mBNYgoENRS3g23gyaWLKZ6c23OoCP&__tn__=kC-R Фонд Мир і Ко. Організація допомоги військовим.
https://www.facebook.com/fondmirco/posts/2900529393567578?__tn__=H-R
где должны содержаться военнопленные согласно международному праву?
где они содержаться по факту?
Если кто не знает, согласно официальной российской статистике, примерно 15 миллионов россиян до сих пор срут на улице в мороз.
Да, неотапливаемый туалет за пределами дома или квартиры.
Так что японская колея времен второй мировой неудивительна.
Зато не дают жить нам и еще половине мира, травят англичан Новичком, бомбят сирийцев штабами ИГИЛ и дают пасасать всем виртуальными ракетами на ядерных дровах.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1214467352258901 Anton Shvets
украинской статистики нету? помню цензор печатал, что 10% сельских на западной украине не имееют туалета в здании....
фсбу работает в Запорожской области лихо!
Как меня у бывшей тещи закошмарила по десяь раз в день "Течет река волга" И "жители надоили больше в 3 раза молока"....
И опять был +...ни одного украинофобского высера...просто помои ссср