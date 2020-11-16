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Наемники РФ запустили на частотах "Армія FM" свое радио

Наемники РФ запустили на частотах

Боевики запустили на частотах украинского "Армія FM" собственное "КомбатФМ".

Об этом сообщила в Фейсбуке шеф-редактор "Армія FM" Ирина Сампан, информирует Цензор.НЕТ.

"Решили слизать у нас формат военного радио и заглушить "Армія FM". В районе Счастья на наших частотах запустили эленеровское "военное" радио и обещают поднимать боевой дух всем, у кого он упал", - написала Сампан.

Шеф-редактор радиостанции связывает такой захват частот с тем, что "Армія FM" эффективно влияла на местное население.

"Если бы "Армія FM" там никто не слушал, и оно не имело бы влияния, его бы никто не трогал. Но нет. Потому что мы пытаемся влиять. И начали быть влиятельными, простите за скромность. Украинской песней, правильным роком, качественным звучанием и так далее", - написала она.

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Подконтрольные наемникам РФ СМИ сообщают, что "КомбатФМ" вещает для жителей Луганска и части Славяносербского района и обещают, что оно вскоре станет доступно для жителей других районов Луганщины.

Наемники РФ запустили на частотах Армія FM свое радио 01
Наемники РФ запустили на частотах Армія FM свое радио 02

Автор: 

радио (292) счастье (41) Сампан Ирина (36) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+27
Вчора бл###ський прокацапський інтер показував докуфільм на смерть Джигарханяна з перекладом на рюзьге ізик... Фільм було знято ще у 2009 році, і мова оригіналу - українська!!!!!!!!!!!!!!!!! Я вважаю, це зще один привід звернутися до Нацради щодо перевірки цього помийного каналу на дотримання закону про мову. АрміяFM - тримайтеся!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.11.2020 17:07
+16
Байрактар на взлет. Через полчаса только "АрмияFM" в эфире.
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16.11.2020 16:51
+15
в ссср быдлонаселение свято верило что в Афгане солдаты выполняли "интернациональный долг"! им даже и в голову не пришло что на самом деле советские солдаты пришли на чужую землю убивать чужой народ
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16.11.2020 17:42
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Наемники РФ запустили на частотах "Армія FM" свое радио - Цензор.НЕТ 9757
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16.11.2020 16:44 Ответить
підараси
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16.11.2020 18:26 Ответить
Это шедевр
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16.11.2020 16:47 Ответить
Єта.Очінь ізісккана прє думалє.
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16.11.2020 22:23 Ответить
Байрактар на взлет. Через полчаса только "АрмияFM" в эфире.
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16.11.2020 16:51 Ответить
прошло 8 часов. твои байрактары взлететь не смогли...
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17.11.2020 00:13 Ответить
Сейчас послушай зеленый. Что, не слышно? То то же))
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17.11.2020 11:14 Ответить
не слышно, действительно. а в чем причина? байрактар сломан или за пультами ссыкло?
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17.11.2020 18:10 Ответить
"Пока обычный совковый россиянин не сообразит, что это ЕГО деньги тратятся на агрессию против Украины, Грузии, Молдовы, Сирии, Ливии и ХЗ еще против кого, толку не будет. Россия обречена быть нищей". И не только россия, но и жители захваченных ею территорий…
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16.11.2020 17:05 Ответить
В СССР афганская война простым людям была на фиг не нужна, но массовых протестов не было.
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16.11.2020 17:09 Ответить
в ссср быдлонаселение свято верило что в Афгане солдаты выполняли "интернациональный долг"! им даже и в голову не пришло что на самом деле советские солдаты пришли на чужую землю убивать чужой народ
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16.11.2020 17:42 Ответить
В СССР не было источников информации кроме государственных. И была очень жесткая цензура. Но как только появилась правдивая информация СССР рухнул.
Нынче есть интернет... И только в Северной Корее интернет закрыт. При СССР правды взять было не откуда. Нынче совки не хотят знать правду...
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16.11.2020 17:58 Ответить
Мало того, тогда устраивали сьіночкам пьішньіе проводьі, а потом получало тело в цинке.
Я проводов армию не устраивал, когда пришел с сов.армии , то форму торжественно спалил.
А когда шел,а там отдельная история,то твердо знал куда меня определили,и что єто не Афган и не морфлот, с его 3 годами
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16.11.2020 18:46 Ответить
Мне в райвоенкомате сказали, что определяют типа в операторы РЛС (по гражданской специальности "Радиотехника"), а на ДВРЗ из-за зрения на правом глазе 0.5 (на левом 1) в ВСЧ отправили.
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16.11.2020 20:58 Ответить
надо учесть что в Украине много совкодрочеров русского происхождения (впрочем наверно также как и в Эстонии )
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17.11.2020 15:54 Ответить
а сколько патриотов протестовало против? или патриотам тоже в голову не пришло?
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17.11.2020 18:12 Ответить
https://censor.net/ru/user/478156,судя по тому,как ты защищаешь совок-ты наверно сам совкодрочер?

так почему ты так мучаешься в ЕС и не уедешь в милую твоему сердцу *********?
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17.11.2020 22:02 Ответить
Вчора бл###ський прокацапський інтер показував докуфільм на смерть Джигарханяна з перекладом на рюзьге ізик... Фільм було знято ще у 2009 році, і мова оригіналу - українська!!!!!!!!!!!!!!!!! Я вважаю, це зще один привід звернутися до Нацради щодо перевірки цього помийного каналу на дотримання закону про мову. АрміяFM - тримайтеся!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.11.2020 17:07 Ответить
а Герасемьюк по-прежнему молчит - она не МОООЖЕТ ничего сделать!
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16.11.2020 17:50 Ответить
А тут чому "наші патріотики" їзьєккомь окупанта "КАКАЬають"?
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16.11.2020 22:25 Ответить
как же кацапо-фашисткая падаль боится всего украинского!
выжигать их под корень!и только так
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16.11.2020 17:10 Ответить
Ви,русккєй,теж?
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16.11.2020 22:26 Ответить
А хто і що вам заважає глушити те сепарсько-терористичне ФМ?
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16.11.2020 17:21 Ответить
Вы что-нибудь знаете о распространении КВ и УКВ, на котором идет вещание ФМ? Вы хоть знаете, что такое "глушить"? Вы думаете, Украина будет, в отличии от раши, нарушать международное право?
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16.11.2020 18:48 Ответить
Глушить могут народные мстители, партизаны с "той стороны" к которым мы не имеем отношения, просто какая-то неизвестная несущая мощностью несколько киловатт
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16.11.2020 20:08 Ответить
Попри те, що росіяни мають набагато потужніше обладнання ми перебили ворожу радіостанцію і закрили місто Щастя.
Тепер у місті Щастя знову грає https://www.facebook.com/armyuaFM/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBgJJalTX3jzfrndRrRwP8gD3w6UHYNqJd2Hj1_RElqbPLUkBBTNTOtnrWk7s3keUfbzFaurw7e8N9DX_9jP5oI89EBB-WnHDe3fl1IlkBJiPmrC2QnFZt4pbQG9tJfCv6XxezdxOnNEnqyCjnt0GC-ygJO8rieGSoH5eRt4ncYDtuByAEgWCDmPZq0gPK9sbH6kybzKVrAvhKPPqsTm8u0r3V0yziN1VVZRMl7UVLjiFiLeQVr-uU3tpfSjtkSmYkuFTPPbEBteHLxDrcstglixRyzJzNyOr9oyby8BCVMjEXkdct37UzodoN3Tf2mBNYgoENRS3g23gyaWLKZ6c23OoCP&__tn__=K-R Армія FM на частоті 91,9 ФМ https://www.facebook.com/fondmirco/?hc_ref=ARScFbV59bQ6BYnXjM4ND76iDTTmhuveDqaQW7FEUJYyk1k34eZu5XNZV0qmzyDqgOo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBgJJalTX3jzfrndRrRwP8gD3w6UHYNqJd2Hj1_RElqbPLUkBBTNTOtnrWk7s3keUfbzFaurw7e8N9DX_9jP5oI89EBB-WnHDe3fl1IlkBJiPmrC2QnFZt4pbQG9tJfCv6XxezdxOnNEnqyCjnt0GC-ygJO8rieGSoH5eRt4ncYDtuByAEgWCDmPZq0gPK9sbH6kybzKVrAvhKPPqsTm8u0r3V0yziN1VVZRMl7UVLjiFiLeQVr-uU3tpfSjtkSmYkuFTPPbEBteHLxDrcstglixRyzJzNyOr9oyby8BCVMjEXkdct37UzodoN3Tf2mBNYgoENRS3g23gyaWLKZ6c23OoCP&__tn__=kC-R Фонд Мир і Ко. Організація допомоги військовим.




https://www.facebook.com/fondmirco/posts/2900529393567578?__tn__=H-R
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16.11.2020 22:24 Ответить
Ви.Про війну чув?
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16.11.2020 22:27 Ответить
"Вы думаете, Украина будет, в отличии от раши, нарушать международное право?"
где должны содержаться военнопленные согласно международному праву?
где они содержаться по факту?
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17.11.2020 00:21 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25887236.html В - величие

Найманці РФ запустили на частотах "Армія FM" своє радіо - Цензор.НЕТ 5207

Если кто не знает, согласно официальной российской статистике, примерно 15 миллионов россиян до сих пор срут на улице в мороз.

Да, неотапливаемый туалет за пределами дома или квартиры.

Так что японская колея времен второй мировой неудивительна.

Зато не дают жить нам и еще половине мира, травят англичан Новичком, бомбят сирийцев штабами ИГИЛ и дают пасасать всем виртуальными ракетами на ядерных дровах.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1214467352258901 Anton Shvets
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16.11.2020 17:24 Ответить
"Если кто не знает, согласно официальной российской статистике, примерно 15 миллионов россиян до сих пор срут на улице в мороз."

украинской статистики нету? помню цензор печатал, что 10% сельских на западной украине не имееют туалета в здании....
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17.11.2020 00:26 Ответить
По трассе Запорожье-Мариуполь, начиная от н.п. Бильмак, в FM диапазоне российские радиостанции принимаются в отличном качестве, о как!
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16.11.2020 17:37 Ответить
аж два раза
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16.11.2020 17:48 Ответить
+расейские тв каналы у почти всех операторов.
фсбу работает в Запорожской области лихо!
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16.11.2020 17:55 Ответить
а кто им дал разрешение а еще воду свет и интернет **** 6 лет.
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16.11.2020 17:48 Ответить
и газ
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16.11.2020 17:54 Ответить
Що нам на це скаже зелена влада? Какаяразница?
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16.11.2020 17:56 Ответить
Інформаційне поле України постійно звужується. Його захоплює ворог в особі Мертветчуків і найманців кремля.
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16.11.2020 20:52 Ответить
В Ямпоьском районе Винницкой области не ловит ничего кроме ПМР...Правда есть + В ПМР и Молдове ближе к Днестру ничего не ловит кроме Украины....
Как меня у бывшей тещи закошмарила по десяь раз в день "Течет река волга" И "жители надоили больше в 3 раза молока"....
И опять был +...ни одного украинофобского высера...просто помои ссср
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16.11.2020 22:41 Ответить
такое только при говнокамандующем зеленскам возможно
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17.11.2020 08:06 Ответить
 
 