Наемники РФ запустили на частотах "Армія FM" свое радио

Боевики запустили на частотах украинского "Армія FM" собственное "КомбатФМ".

Об этом сообщила в Фейсбуке шеф-редактор "Армія FM" Ирина Сампан, информирует Цензор.НЕТ.

"Решили слизать у нас формат военного радио и заглушить "Армія FM". В районе Счастья на наших частотах запустили эленеровское "военное" радио и обещают поднимать боевой дух всем, у кого он упал", - написала Сампан.

Шеф-редактор радиостанции связывает такой захват частот с тем, что "Армія FM" эффективно влияла на местное население.

"Если бы "Армія FM" там никто не слушал, и оно не имело бы влияния, его бы никто не трогал. Но нет. Потому что мы пытаемся влиять. И начали быть влиятельными, простите за скромность. Украинской песней, правильным роком, качественным звучанием и так далее", - написала она.

Также на Цензор.НЕТ: В ОРДЛО в этом году закрыли более 40 шахт, а шахтеров вербуют на работу в РФ, - представитель омбудсмена Лисянский

Подконтрольные наемникам РФ СМИ сообщают, что "КомбатФМ" вещает для жителей Луганска и части Славяносербского района и обещают, что оно вскоре станет доступно для жителей других районов Луганщины.



