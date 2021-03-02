Зеленський про ситуацію на Донбасі: відбуваються регулярні провокації, які ускладнюють шлях до миру
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Президент України Володимир Зеленський назвав деструктивними дії РФ, як сторони конфлікту, щодо блокування відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Золоте" і "Щастя" на лінії зіткнення в Луганській області.
"На жаль, ці старання української сторони стикаються з абсолютно деструктивною позицією Російської Федерації. Російська сторона, яка давно наполягала на відкритті пункту пропуску "Щастя", продовжує блокувати його роботу так само, як і в пункті пропуску "Золоте", - сказав Зеленський в під час спільного брифінгу з главою Європейської ради Шарлем Мішелем на КПВВ "Щастя" в Луганській області у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Звертаючись до глави Євроради, Зеленський зазначив, що досі немає доступу міжнародних гуманітарних організацій через лінію дотику до постраждалих, до осіб, яких утримують, назвавши це "неприйнятним, негуманним і деструктивним".
Він додав, що "Україна бажає миру і повернення окупованих територій".
"Зусилля України з будівництва та відкриття КПВВ "Щастя" спрямовані на те, щоб люди з окупованих територій відчували надійні, зручні й безпечні канали зв'язку з батьківщиною", - сказав глава держави.
Крім того, за словами Зеленського, в останні тижні "відбуваються регулярні провокації з боку незаконних збройних формувань, які ускладнюють ситуацію на сході країни та ускладнюють шлях до миру".
Будь ласка, зачекайте...
Может и ты тоже, наживаешься на войне? "Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны"!
Мерзко.
Хіба не знаєте хто? Той "кто-то" вже шо тіки не робить, щоб найвеличнішому зашкодити: і в капці гадить, і "трекі" тасує, і каталізатори міняє... А ще, мабуть, ручки-олівці ховає (щоб ініциатива в логістиці заплуталась) і в кошмарах нічних приходить, чим збільшує використання підгузків найвеличнішим за день
а вот об этом я впервые слышу. А можно поподробнее?
Не бийте, я просто намагаюсь вигадувати все, в чому не розуміюсь або чого не знаю, як наші нинішні керманичи Адже, як казав янєлох: "Ми всі президенти!"
То тільки це хвилює найвеличніше антитіло? А те, що майже кожного дня гинуть наші військовики - ні? Яке ж воно падло! А як репетувало навесні 19-го, як репетувало! Аж з підгузкив вистрибувало! А тепер вже все норм? Курва занюхана!
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Когда уже этот регулярный дебил начнёт называть вещи своими именами? Если ты говоришь о "незаконных вооружённых формированиях", то так и скажи: - незаконные вооружённые формирования РФ на территории Украины!
Я выразился так как говорит международное право, а не какие-то там соглашения и не какой-то "комплекс мер".
Вы Вашей отечественной пропаганде можете и не доверять, ей мало кто доверяет. Вам насильно "в уши заливают"?
В вашей реальности может и не "комплекс мер", а в нашей так:
2. Ну так ведь черным же по белому во втором пункте обозначены стороны конфликта с абзаца ..
- для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;
- для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.
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Миссия ОБСЕ в Украине называется мониторинговой, не расследовательская, не следственная комиссия. Вы в курсе что такое мониторинг?
МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ а НЕ МИНСКИЙ КОМПЛЕКС МЕР.. комплекс мер это то что должны выполнить стороны конфликта которые обозначены в документе.. их обязанности по договору.
Я Вам дал фото первой страницы документа, как Вы там сказали?: - "под которым подписались официально уполномоченные президентом лица". И это не договор.
Статья 3
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;
b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;
с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;
d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;
e) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращению действия соглашения;
f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.
Статья 4
Вышеприведенный перечень актов не является исчерпывающим, и Совет Безопасности может определить, что другие акты представляют собой агрессию согласно положениям Устава. Статья 5
1. Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии.
2. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность.
3. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.
Я дал Вам определение агрессии от ООН. То что РФ войну не объявила и её незаконные ВФ на территории Украины не носят знаки отличия армии РФ, не отменяет того что она ведёт агрессивную войну против Украины.
Миссия ОБСЕ в Украине действует в рамках мандата, который согласован с РФ и Украиной, она не имеет права проводить расследования и вы ходить за его рамки делая выводы во время выступления в ООН. Представитель миссии сказал в ООН, что он не может подтвердить наличие регулярных войск на оккупированных территориях, потому что это не входит в его компетенцию, так же как он не может утверждать, что их там нет. Выводы будут делать другие - расследователи и другие заинтересованные лица, в том числе выводы основанные на отчётах мониторинговой миссии ОБСЕ. Что в этом не ясно?
Мне вообще не нужны доказательства присутствия регулярной армии РФ в ОРДЛО, мне достаточно посмотреть на карту и прочитать определение агрессии от ООН, чтобы сделать вывод - кто на нас напал и чьи вооружённые формирования с нами воюют. В Крыму тоже не армия РФ действовала, они же тоже нашивки снимали, и значит ОБСЕ тоже не сказала бы что это армия РФ? Или если "комплекс мер" Крым не затрагивает, значит это какое-то отдельное дело?
Кто виноват что Рашка действует подло, а такие как Вы ей подыгрываете? Почему Гитлеровская Германия войну СССР объявила, а РФ Украине - нет.
и как мерзко и придурашно про "провокации"... которые больше похожи на сафари на наших бойцов... и что должно произойти чтоб главнокакбыкомандующий перестал талдычить про провокации и непонятные вооруженные формирования которые ему чуть-чуть что-то там усложняют???
- обстрел - провокация
- та сторона - наемники РФ
- перемирие - отказ вести боевые действия
- инвестиции - семейные туры в Давос, Оман, ОАЭ
- татаров - свой в доску
- ермак - правая рука
- мендель - подстилка
- глаза путина - типа мир
- беня - спонсор офиса.....
Що в нього з головою ?