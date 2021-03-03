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Житомирщина (1040) Нацполіція (13940) катування (521) тортури в міліції (21) Офіс Генпрокурора (2351)

Поліцейський на Житомирщині катував юнака, вимагаючи зізнатися у викраденні автомобіля, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліцейський на Житомирщині катував юнака, вимагаючи зізнатися у викраденні автомобіля, - Офіс Генпрокурора

Про підозру в катуваннях за попередньою змовою повідомили співробітнику поліції та ще двом особам.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"У січні 2021 року двох юнаків, що рухалися пізно ввечері між населеними пунктами одного з районів Житомирської області, зупинила група осіб і відразу почала їх бити руками й ногами по різних частинах тіла, примушуючи стояти на колінах. При цьому вони вимагали від хлопців зізнатися у викраденні автомобіля та повідомити про місце його перебування", - йдеться в повідомленні.

Згодом на місце події прибув автомобіль патрульної поліції.

"Поліцейський замість надання допомоги юнакам дістав пістолет, перезарядив його та приставив до голови одного з них, вимагаючи надати відомості щодо угону автомобіля. Після цього правоохоронець вдарив потерпілого рукояткою пістолета по голові", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

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Правоохоронцю і двом його спільникам повідомили про підозру за фактами катувань, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України). Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

"Громадське" повідомляє, що потерпілого хлопця звуть Арсен, він - племінник Дениса Сєніка, керівника служби першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової. За словами Сєника, його племінника разом з другом забрали у відділення поліції і утримували там 4 години, вимагаючи зізнатися у викраденні автомобіля. Авто знайшли того ж дня.

Як розповів Сєнік, на наступний день Арсен з батьками поїхали в поліцію, щоб написати заяву і зняти побої. Однак і там, і в прокуратурі їм відмовили. Хлопцеві довелося зробити це в місцевій лікарні, де його зустріли поліцейські. Вони повели Арсена на зустріч з прокурором, де та постійно намагалася мінімізувати і пом'якшити дії поліції, а потім видала йому незареєстровану копію протоколу без печатки.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Все те саме,що і в часи Яника.Реформа поліції починалася добре,а закінчилося все старими мєнтами.
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03.03.2021 00:31
+8
Не треба усьо списувати на ментів.
Це ми. Не ви конкретно, а народ.
Ну таке воно життя, так і живемо, обираємо зебіляток, даємо хабарі... І вимагаємо жити по людьски(
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03.03.2021 00:18
+8
скоріше за все потерпілі в яких викрили авто, не сподіваючись на поліцію почали самі шукати своє авто та затримали осіб, яких вони підозрювали...та почали їх бити і викликали поліцію ...Коли поліція прибула на місце то намагалась розкрити злочин "по гарячому" та "поколоти" затриманих на місці...АЛЕ! Виявилось що затриманий племінник якогось крутелика з МВС...тому "непрофесійних " поліціантів взяли в оборот прокурори Венедіктової, хоча! це не їх підслідність! Тому замість притягнення до відповідальності угонщиків..посадять поліцейських)) якщо вони звичайно не відкупляться
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03.03.2021 01:08
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Не треба усьо списувати на ментів.
Це ми. Не ви конкретно, а народ.
Ну таке воно життя, так і живемо, обираємо зебіляток, даємо хабарі... І вимагаємо жити по людьски(
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03.03.2021 00:18 Відповісти
боюсь спросить - это уже реформированная при Порошенко полиция такое делает ?
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03.03.2021 02:51 Відповісти
Пояснюю для ІДІОТІВ - це поліція, реформу якої два роки тому зупинив Зеленський... Чи ви, на Лахті, вважаєте, що президентом України залишається до цих пір, Порошенко?...
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03.03.2021 06:36 Відповісти
Реформа заглохла на 2м году правления порошенка. Люстрацию вообще отменили.
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03.03.2021 07:22 Відповісти
І її "заглушив", особисто, Порошенко? От так взяв і сказав: "Реформа, заглохни!", і вона "заглушилася"... Так чого ж, "парєнь із народа", "свой, в доску", її не поновив? У нього ж, "монобольшинство" було, якого ніколи не мав Порошенко?
Чи тут питання не в "особистостях", а щоб "срач розвести"?...
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03.03.2021 07:31 Відповісти
Як це тебе ще не "обплювали" за такі слова? У нас же всі правильні"! А дають хабарі, крадуть - марсіани...
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03.03.2021 06:34 Відповісти
Нє-нє. Не народ. А конкретно 4 з 5 людини як мінімум. Так що, можна сказати, майже кожен з нас звик давати хабарі, думати жопою і т.п. Ми маємо ту владу, систему та якість життя, на яку заслуговуємо.
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03.03.2021 07:57 Відповісти
Все те саме,що і в часи Яника.Реформа поліції починалася добре,а закінчилося все старими мєнтами.
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03.03.2021 00:31 Відповісти
Раніше в правоохоронних органах обов'язковою була ротація керівництва. Щонайменше раз на п'ять років. Якщо цього не робити, то з часом ці люди починають вважати себе ангелами з усіма витікаючими з цього наслідками. Потім ангели хочуть абсолютної влади. Кому ж правити, якщо не їм? (с)
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03.03.2021 00:45 Відповісти
Да именно руководство сейчас разворовует земли, пример Чернигов и близ лежащие земли, головам местного самоуправления дают возможность барыжить, а сами все что возможно или скупают или на сессиях даже через найденные архивные ненадлежащие документы переоформлять на себя
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03.03.2021 07:13 Відповісти
Я правильно зрозумів, що спочатку на хлопців напали взагалі хрін усвідомити хто, а потім приїхали сміття і приєдналися до катувань, приставивши стовбури до голови? Тобто полюціянти діяли спільно з якимось незрозумілими харцизяками?
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03.03.2021 00:49 Відповісти
скоріше за все потерпілі в яких викрили авто, не сподіваючись на поліцію почали самі шукати своє авто та затримали осіб, яких вони підозрювали...та почали їх бити і викликали поліцію ...Коли поліція прибула на місце то намагалась розкрити злочин "по гарячому" та "поколоти" затриманих на місці...АЛЕ! Виявилось що затриманий племінник якогось крутелика з МВС...тому "непрофесійних " поліціантів взяли в оборот прокурори Венедіктової, хоча! це не їх підслідність! Тому замість притягнення до відповідальності угонщиків..посадять поліцейських)) якщо вони звичайно не відкупляться
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03.03.2021 01:08 Відповісти
помилочка в текст закралася у небожа дядько не в МВС ,а в МЗС))
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03.03.2021 11:58 Відповісти
"...а затем выдала ему не зарегистрированную копию протокола без печати " .какой еще печати ? Где не зарегистрированную ?
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03.03.2021 00:54 Відповісти
Ну ошиблись мусора, не тех взяли.... Платить много придётся, но ничё они люди не бедные!
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03.03.2021 01:21 Відповісти
Звісно поліція це покидьки але і арсену віри нема, і що тут ті арсени роблять? Може краще арсенам їхати на родіну?
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03.03.2021 01:59 Відповісти
"...он - племянник Дениса Сеника, руководителя службы первого замминистра иностранных дел Эмине Джапаровой..." (с)
А НЕ "племянникам" выбор, или тюрьма или инвалидность Полицейский на Житомирщине пытал юношу, требуя признаться в угоне автомобиля, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4239

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03.03.2021 06:13 Відповісти
Джамал на своїй темі писав як заарештовані миють їм у відділку спеціально засрані туалети і працюють в мусорів вдома. Схоже, абсолютно всіх мусорів треба знову люструвати.
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03.03.2021 06:17 Відповісти
А ти не читав, коли Джамал на трьох темах хвалився, як йому колишні "урки" у вечірній час крадений ліс привозять? Я його підшпигнув, стосовно цього, так він другий тиждень заспокоїться не може, "лайном плюється"...
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03.03.2021 06:43 Відповісти
Він мєнт старої системи. Цікаво що після Помаранчевої революції він подав у відставку, а зараз повернувся. Моє ставлення до нього змінилося коли на своїй темі він написав що готовий розстрілювати протестуючих проти капітуляції під ОПою Зеленського. Я побачив беркутівця.
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03.03.2021 07:01 Відповісти
То у нас мкнталитет такой да? Мы не готоаы к цивилизованному владению оружием?
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03.03.2021 07:05 Відповісти
Оо вот это стражи порядка, полиция всё-таки выродки
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03.03.2021 07:06 Відповісти
Моей семье начальник полиции Бугай Виктор Петрович, его жена Бугай тоже работник отныне полициило этого ОДА, ее нужно вообще повесить,, отец Бугай Виктор Петрович назначенный когда-то Януковичем,зять Бугая Пулинец в Чернигове такого воротили - смертную казнь нужно вернуть для таких
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03.03.2021 07:09 Відповісти
Що за "словесний понос"? Ти хоч перечитуєш те, що пишеш?
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03.03.2021 07:37 Відповісти
Мда. Это ЧТО-ТО. ГРУППА избила, угрожала убийством. Остальное "кодло" где?
10 лет это МАЛО. За такие преступления нужно давать по 25 лет. Их наделили властью, оружием. Вместо этого имеем вопиющие факты. За все эти подвиги должны улетать с должностей десятки людей с КОМПЕНСАЦИЕЙ пострадавшим.
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03.03.2021 07:55 Відповісти
как сказал глав - мусор аваков - главное - не дать народу оружие!
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03.03.2021 07:58 Відповісти
 
 