МОЗ заборонило розповідати про виробників і постачальників COVID-вакцини

Міністерство охорони здоров'я видало указ, згідно з яким медичній вертикалі в регіонах забороняється поширювати будь-яку інформацію про виробників і постачальників вакцини проти COVID-19.

Указ, датований 19 лютого, опубліковано на сайті МОЗ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, пунктом 5 цього указу перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як зобов'язує керівника ДП "Укрмедпостач" забезпечити "нерозголошення конфіденційної інформації (будь-якої інформації щодо виробників та/або постачальників, ціни на вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 тощо), яка стала відома в процесі виконання цього наказу".

Таке ж нерозголошення мають забезпечити керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров'я облдержадміністрацій.

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На цей указ звернув увагу глава експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

Він нагадав, що в Україні діє Закон "Про доступ до публічної інформації", який регламентує вільний доступ до інформації про одержувачів бюджетних коштів.

"Станом на сьогодні за вакцину з бюджету сплачено 2,6 млрд грн: 964,3 млн грн за китайську вакцину CoronaVac (504 грн/доза) - не поставлена; 1,6 млрд грн за індійську Covishield (угода відсутня у відкритому доступі) - поставлена​​", - пише глава StateWatch.

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