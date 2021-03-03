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МОЗ заборонило розповідати про виробників і постачальників COVID-вакцини

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ заборонило розповідати про виробників і постачальників COVID-вакцини

Міністерство охорони здоров'я видало указ, згідно з яким медичній вертикалі в регіонах забороняється поширювати будь-яку інформацію про виробників і постачальників вакцини проти COVID-19.

Указ, датований 19 лютого, опубліковано на сайті МОЗ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, пунктом 5 цього указу перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як зобов'язує керівника ДП "Укрмедпостач" забезпечити "нерозголошення конфіденційної інформації (будь-якої інформації щодо виробників та/або постачальників, ціни на вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 тощо), яка стала відома в процесі виконання цього наказу".

Таке ж нерозголошення мають забезпечити керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров'я облдержадміністрацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові, - Степанов

На цей указ звернув увагу глава експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

Він нагадав, що в Україні діє Закон "Про доступ до публічної інформації", який регламентує вільний доступ до інформації про одержувачів бюджетних коштів.

"Станом на сьогодні за вакцину з бюджету сплачено 2,6 млрд грн: 964,3 млн грн за китайську вакцину CoronaVac (504 грн/доза) - не поставлена; 1,6 млрд грн за індійську Covishield (угода відсутня у відкритому доступі) - поставлена​​", - пише глава StateWatch.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Закликаю всіх робити щеплення, щоб потім не "робити собі нерви", - з'явилося відео вакцинації Зеленського. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+67
З якого це дива? Це не військова таємниця.А люди мають право знати і не хочуть сечею колотися.
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03.03.2021 01:22
+62
Ирина Садовяк хочет рассказать следствию о своих полномочиях. Иначе невозможно пояснить появление этого приказа.
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03.03.2021 01:20
+55
Т.е. пациент уже не имеет право узнать что ему колят? Зашибись. Докерувались. И после вот таких приказов они рассчитывают что увеличится число желающих вакцинироваться? Сарафанное радио еще никто не отменял. А там, где знают двое - знают все.
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03.03.2021 01:29
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ну ни фига себе. То есть замечу - ЗДОРОВОМУ человеку будут вкалывать препарат, а он даже не в праве знать что это конкретно за препарат, страну изготовителя, поставщика и т.д. Ну что сказать.., подобным решением они еще больше человек приведут к отказу от вакцинации, чисто даже в связи с подозрениями что от них что то хотят скрыть. Да и еще уйти потом от ответственности... Дебилы... одним словом. Одним таким вот решением "спустили в унитаз" все показательные акции с вакцинированием президента и прочих лиц из власти .. Вот уж точно " заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет".
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03.03.2021 07:38 Відповісти
ширяться будут в слепую. иньекции будет вводить сборная Украины по дартсу. с расстояния 3 метра.
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03.03.2021 07:39 Відповісти
"Демократия в самой себе несёт
зерно собственного разрушения,
демократию необходимо время
от времени купать в крови, чтобы
она оставалась демократией"©
(Аугусто Пиночет)
Похоже, проотвечавшийся петух ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь оторвался от реалий, т.к. начал душить краеугольные основы демократии - свободу слова и право на информацию. А глядя на главного ЗЕ-фигляра, его посіпака Степанов решил и сам заняться тем же. Каждый вменяемый человек, перед тем как принять вовнутрь медикамент (даже если он назначен самым авторитетным врачом) всегда прочитает инструкцию. Запрет на информацию о вакцине среди адекватных граждан должен не подорвать, а похоронить доверие к вакцинации.
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03.03.2021 07:46 Відповісти
Прибрали Супрун і з новою силою взялися за цей мінздрав . Суки , а де ваші електронні лікарняні ? Продовжувати можна без кінця . Мене "лікували" 5 місяців , викачали купу грошей і навіть діагноз не встановили , уроди . Ну і тепер з вакциною - нам що , в Польщу їздити вакцінуватися , щоб ці зе якусь ху..ю не вкололи ?
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03.03.2021 07:47 Відповісти
И они думают это увеличит количество желающих вакцинироваться?
- А шо це ви мені збираєтесь колоти? Як це не скажете? Мінздрав заборонив? То засуньте це йому в сраку!
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03.03.2021 07:54 Відповісти
Впечатление что центр Киева - территория психбольницы. Начните уже лечиться, дурики.
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03.03.2021 08:10 Відповісти
Все сертифицированные вакцины нормальны и эффективны. От вакцинирования любой из них общий результат будет несравненно лучше, чем от невакцинирования вообще.
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03.03.2021 08:12 Відповісти
Ще такого чуда не було...
Це ж пєсєц, таваріщі... Минздрав запретил рассказывать о производителях и поставщиках COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 9413
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03.03.2021 08:16 Відповісти
все для повышения уровня доверия, прямо как в совке.
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03.03.2021 08:37 Відповісти
все зрозуміло,- чекають кремльовський супутник чи ще якісь шмурдяк
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03.03.2021 08:39 Відповісти
Задвигают фуфел, ещё и рот затыкают.
Здобули пані та панове...
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03.03.2021 08:50 Відповісти
Вы уверены, что это враги делают всё, что бы украинцы боялись прививаться?
Может пора врагов расстреливать ...
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03.03.2021 08:56 Відповісти
У нас начинают все засекречивать ?
Не к рАсии ли мы начали движение ?
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03.03.2021 08:57 Відповісти
Вы намекаете что скоро на все картах -Урассия?
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03.03.2021 09:01 Відповісти
це злочинний наказ.
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03.03.2021 08:59 Відповісти
Это в правовом государстве злочинний, а не на территории беспредела и хаоса, коей является теперь Украина.
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03.03.2021 09:03 Відповісти
МОЗ заборонило розповідати про виробників і постачальників COVID-вакцини - Цензор.НЕТ 1670
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03.03.2021 09:18 Відповісти
и состав колбасы засекретить
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03.03.2021 09:20 Відповісти
а в Германии сколько процентов колбас соответствуют германскому ГОСТу ?
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03.03.2021 12:41 Відповісти
Уже! Киевская мафия с Банковой всё разрешила "бизнесу". Полная анархия на территории.
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03.03.2021 10:24 Відповісти
на Банковой не киевская мафия, а криворогая
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03.03.2021 12:42 Відповісти
Это просто позор какой-то.
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03.03.2021 09:50 Відповісти
Правильно. Врачи и эммунологи имеют право не сообщать какое лекарство они используют. Они давали гипократу а там есть заповедь не навреди. То есть вредную вакцину или не одобреную они колоть не будут а если сказать какую колют а пацеенту она не пондравиться то пацеент может жаловаться на врачей оскорблять их и разжигать ненависть к нашему минздраву и к президенту. Не смотря на то что сам пацеент не умер а на оборот. На пользу это не пойдет и только вызовет раскол в общесте а мы стоим за едину Украину. Слава Украине!
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03.03.2021 09:51 Відповісти
Сколько уже заработала на этом? Пишешь через прокси. Врачишка
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03.03.2021 10:00 Відповісти
.... и разжигать ненависть к нашему минздраву и к президенту. Не смотря на то что сам пацеент не умер а на оборот.


Как это "на оборот" ?

Родился ?


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03.03.2021 12:45 Відповісти
Эта пониженка из зе-диджитал. Пожелало смерти мне и моим близким. А само привилось в Европе . Лицо так сказать всех зебилов
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03.03.2021 18:56 Відповісти
Эти твари должны ответить за коррупцию !!! Не виданное скотство в 21 веке в свободной стране
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03.03.2021 09:58 Відповісти
Алеж не "доктор смерть"?
Так зеуйобки? Намазуйте собі на лоба от ЦЕ!
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03.03.2021 10:04 Відповісти
издавшей этот указ надо немедленно запретить( пожизненно) работать в органах государственной власти и уволить ,на,,уй без выходного пособия.В"гортоп" асфальт шлифовать.
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03.03.2021 10:10 Відповісти
Когда Степанову будут срок давать, нужно засекретить заседание для адвоката
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03.03.2021 10:30 Відповісти
"Создана первая в мире программа компенсаций без наличия вины в связи с внедрением вакцин против COVID-19. Новая программа предусматривает выплату компенсаций имеющим право на их получение лицам в 92 странах с низким или средним уровнем дохода без необходимости обращения в суд" https://www.who.int/ru/news/item/22-02-2021-no-fault-compensation-programme-for-covid-19-vaccines-is-a-world-first

"92 страны с низким и средним уровнем дохода имеют право получить доступ к вакцинам от COVID-19 через Gavi COVAX AMC.

Список из 92 стран и экономик, имеющих право на участие в программе Gavi COVAX AMC (на основе данных Всемирного банка о ВНД за 2018 и 2019 годы)"Низкий доход : Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Чад, Конго, Дем. Респ., Эритрея, Эфиопия, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Корея, Дем. Народная Республика, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сьерра-Леоне, Сомали, Южный Судан, Сирийская Арабская Республика, Таджикистан, Танзания, Того, Уганда, Йемен, Республика,Уровень дохода ниже среднего : Ангола, Алжир, Бангладеш, Бутан, Боливия, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Коморские Острова, Конго, Республика Кот-д'Ивуар, Джибути, Египет, Арабская Республика, Сальвадор, Эсватини, Гана, Гондурас, Индия, Индонезия, Кения, Кирибати, Кыргызская Республика, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Лесото, Мавритания, Микронезия, Фед. Св., Молдова, Монголия, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Нигерия, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Соломоновы Острова, Шри-Ланка, Судан, Тимор-Лешти, Тунис, Украина, Узбекистан, Вануату, Вьетнам, Западный берег и Газа, Замбия, ЗимбабвеДополнительные права на участие в программе IDA : Доминика, Фиджи, Гренада, Гайана, Косово, Мальдивы, Маршалловы острова, Самоа, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тонга, Тувалу.
https://www.gavi.org/news/media-room/92-low-middle-income-economies-eligible-access-covid-19-vaccines-gavi-covax-amc
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03.03.2021 10:37 Відповісти
якщо ви 80% виборців довірили керувати країною та своїм життям Зеленському то навіщо вам знати що там налито в тій баночці.
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03.03.2021 11:12 Відповісти
Идиот, не публикуй всякую херню. Нашу землю уже давно раздерибанили местные олигархи вместе с власть-придержащими.
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03.03.2021 12:42 Відповісти
Видать очень хорошо хапнули раз так секретятся. И Бубочка в теме раз нет никаких уголовных дел.
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03.03.2021 12:38 Відповісти
кацапа,а скока ваших детей они уже купили? МОЗ заборонило розповідати про виробників і постачальників COVID-вакцини - Цензор.НЕТ 7308
а ***** скока детей у вас уже отжал?безоплатно?
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03.03.2021 12:59 Відповісти
МОЗ заборонило розповідати про виробників і постачальників COVID-вакцини - Цензор.НЕТ 2458
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03.03.2021 13:20 Відповісти
Какое отношение это изображение имеет к теме с мтьи?
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03.03.2021 13:27 Відповісти
И правильно пишется"купимо". Пусть куратор оплатит хороший платный перекладач
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03.03.2021 13:29 Відповісти
...ТЕМА = МАЛанці РУЛять .. андестенд .? ..хех ..
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03.03.2021 14:00 Відповісти
А не пішли б ви на юх!
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03.03.2021 14:02 Відповісти
Вообще уже мрази окуели!
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03.03.2021 23:17 Відповісти
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