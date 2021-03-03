Минздрав запретил рассказывать о производителях и поставщиках COVID-вакцины

Министерство охраны здоровья издало указ, согласно которому медицинской вертикали в регионах запрещается распространять любую информацию о производителях и поставщиках вакцины от COVID-19.

Указ, датированный 19 февраля, опубликован на сайте Минздрава, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, пунктом 5 этого указа первый замминистра здравоохранения Ирина Садовяк обязывает руководителя ГП "Укрмедпостач" обеспечить "неразглашение конфиденциальной информации (любой информации относительно производителей и/или поставщиков, цены на вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и т.д.), которая стала известна в процессе выполнения данного приказа".

Такое же неразглашение должны обеспечить руководители структурных подразделений по вопросам здравоохранения облгосадминистраций.

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На этот указ обратил внимание глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

Он напомнил, что в Украине действует Закон "О доступе к публичной информации", который регламентирует свободный доступ к информации о получателях бюджетных средств.

"По состоянию на сегодня за вакцину из бюджета оплачено 2,6 млрд грн: 964,3 млн грн за китайскую вакцину CoronaVac (504 грн/доза) – не поставлена; 1,6 млрд грн за индийскую Covishield (соглашение отсутствует в открытом доступе) – поставлена ​", – пишет глава StateWatch.

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