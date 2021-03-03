Минздрав запретил рассказывать о производителях и поставщиках COVID-вакцины
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министерство охраны здоровья издало указ, согласно которому медицинской вертикали в регионах запрещается распространять любую информацию о производителях и поставщиках вакцины от COVID-19.
Указ, датированный 19 февраля, опубликован на сайте Минздрава, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, пунктом 5 этого указа первый замминистра здравоохранения Ирина Садовяк обязывает руководителя ГП "Укрмедпостач" обеспечить "неразглашение конфиденциальной информации (любой информации относительно производителей и/или поставщиков, цены на вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и т.д.), которая стала известна в процессе выполнения данного приказа".
Такое же неразглашение должны обеспечить руководители структурных подразделений по вопросам здравоохранения облгосадминистраций.
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На этот указ обратил внимание глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.
Он напомнил, что в Украине действует Закон "О доступе к публичной информации", который регламентирует свободный доступ к информации о получателях бюджетных средств.
"По состоянию на сегодня за вакцину из бюджета оплачено 2,6 млрд грн: 964,3 млн грн за китайскую вакцину CoronaVac (504 грн/доза) – не поставлена; 1,6 млрд грн за индийскую Covishield (соглашение отсутствует в открытом доступе) – поставлена ", – пишет глава StateWatch.
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зерно собственного разрушения,
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она оставалась демократией"©
(Аугусто Пиночет)
Похоже, проотвечавшийся петух ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь оторвался от реалий, т.к. начал душить краеугольные основы демократии - свободу слова и право на информацию. А глядя на главного ЗЕ-фигляра, его посіпака Степанов решил и сам заняться тем же. Каждый вменяемый человек, перед тем как принять вовнутрь медикамент (даже если он назначен самым авторитетным врачом) всегда прочитает инструкцию. Запрет на информацию о вакцине среди адекватных граждан должен не подорвать, а похоронить доверие к вакцинации.
- А шо це ви мені збираєтесь колоти? Як це не скажете? Мінздрав заборонив? То засуньте це йому в сраку!
Це ж пєсєц, таваріщі...
Здобули пані та панове...
Может пора врагов расстреливать ...
Не к рАсии ли мы начали движение ?
Как это "на оборот" ?
Родился ?
Так зеуйобки? Намазуйте собі на лоба от ЦЕ!
"92 страны с низким и средним уровнем дохода имеют право получить доступ к вакцинам от COVID-19 через Gavi COVAX AMC.
Список из 92 стран и экономик, имеющих право на участие в программе Gavi COVAX AMC (на основе данных Всемирного банка о ВНД за 2018 и 2019 годы)"Низкий доход : Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Чад, Конго, Дем. Респ., Эритрея, Эфиопия, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Корея, Дем. Народная Республика, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сьерра-Леоне, Сомали, Южный Судан, Сирийская Арабская Республика, Таджикистан, Танзания, Того, Уганда, Йемен, Республика,Уровень дохода ниже среднего : Ангола, Алжир, Бангладеш, Бутан, Боливия, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Коморские Острова, Конго, Республика Кот-д'Ивуар, Джибути, Египет, Арабская Республика, Сальвадор, Эсватини, Гана, Гондурас, Индия, Индонезия, Кения, Кирибати, Кыргызская Республика, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Лесото, Мавритания, Микронезия, Фед. Св., Молдова, Монголия, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Нигерия, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Соломоновы Острова, Шри-Ланка, Судан, Тимор-Лешти, Тунис, Украина, Узбекистан, Вануату, Вьетнам, Западный берег и Газа, Замбия, ЗимбабвеДополнительные права на участие в программе IDA : Доминика, Фиджи, Гренада, Гайана, Косово, Мальдивы, Маршалловы острова, Самоа, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тонга, Тувалу.
https://www.gavi.org/news/media-room/92-low-middle-income-economies-eligible-access-covid-19-vaccines-gavi-covax-amc
а ***** скока детей у вас уже отжал?безоплатно?