Поставка китайской вакцины Sinovac может задержаться, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Министр здравоохранения Максим Степанов допускает задержку поставки китайской вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences.
Об этом она сказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
"Согласно контракту, мы ожидаем поставку первых 700 тыс. доз в течение 30 календарных дней после регистрации вакцины. Вакцина была зарегистрирована 6 февраля в Китае, то есть 6 марта они должны поставить в Украину. Я дал поручение, чтобы ситуацию выяснили у контрагента, но мне что-то подсказывает, что может быть перенос сроков", - заявил Степанов.
В то же время, он подчеркнул, что из-за дефицита вакцин задерживается и поставка в рамках инициативы COVAX 117 тыс. доз вакцины Pfizer.
"Мы в январе получили подтверждение поставки в середине февраля, но сегодня уже 2 марта, а вакцины нет", - сказал Степанов.
Читайте на Цензор.НЕТ: COVAX выделит Украине 1,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca до конца мая
"Посмотрите, что происходит в Европе, та же AstraZeneca переносит сроки, Pfizer переносит сроки", - резюмировал он.
Как сообщалось, Минздрав до 6 марта ожидает поставки вакцины CoronaVac, произведенной китайским производителем Sinovac и закупленной Минздравом за средства госбюджета.
Также на Цензор.НЕТ: "Призываю всех делать прививки, чтобы потом не "делать себе нервы" - появилось видео вакцинации Зеленского. ВИДЕО
Минздрав планировал начать вакцинацию против COVID-19 с использованием двух вакцин - производства Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз, которые будут получены в рамках механизма COVAX) и AstraZeneca (1 млн доз по прямым закупкам за средства государственного бюджета и 2,2-3,7 млн доз, полученных в рамках COVAX). Обе вакцины уже поданы на регистрацию в Украине. Поставка вакцины Pfizer ожидалась в конце февраля - начале марта.
Пожалуйста, подождите...
Роберт Ф. Кеннеди-младший: «Новую вакцину против COVID следует избегать любой ценой.
Срочно обращаю ваше внимание на важные вопросы, связанные со следующей вакцинацией против Covid-19.
Впервые в истории вакцинации, так называемые мРНК-вакцины последнего поколения вмешиваются непосредственно в генетический материал пациента и, следовательно, изменяют индивидуальный генетический материал, который представляет собой генетическую манипуляцию, что уже было запрещено и до этого считалось преступлентем.
ВАКЦИНА коронавируса - НЕ ВАКЦИНА! ВНИМАНИЕ!
Что всегда представляла собой вакцина?
Это был всегда сам патоген - микроб или вирус, который был убит или атенуирован, то есть ослаблен, - и его вводили в организм с целью выработки антител.
Не то вообще вакцина коронавируса!
Она совсем не то!
Она входит в новейшую группу м-РНК (mRNA) якобы "вакцин"
Попав внутрь человеческой клетки, мРНК репрограммирует нормальную РНК/ДНК, которые начинают вырабатывать другой белок.
То есть, ничего общего с традиционными вакцинами! То есть - это инструмент генетического воздействия. Генное оружие! То есть из землян собрались уничтожить, а выжившие станут ГМО!
После беспрецедентной вакцины мРНК вакцинированные больше не смогут лечить симптомы вакцины дополнительным способом.
Вакцинированным придется смириться с последствиями, потому что их уже нельзя вылечить простым удалением токсинов из человеческого тела, как человеку с генетическим дефектом, таким как синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром Тернера, генетическая остановка сердца, гемофилия, кистозный фиброз, синдром Ретта и др.), потому что генетический дефект навсегда!
Это ясно означает:
если симптом вакцинации развивается после вакцинации мРНК, ни я, ни какой-либо другой терапевт не могут вам помочь, потому что
УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ, БУДЕТ ГЕНЕТИЧЕСКИ НЕОБРАТИМЫМ.
это как с высадкой на луну - тысячи челов, даже уборщики знают что высадки не было - и все молчат.
- Вручается ли вакцинируемому пациенту сертификат о вакцинировании (Паспорт вакцинации)?
Какие государственные гарантии и страховки получает вакцинированный?
Как там фирма, прркладка Богатыревой? Как ИМЕННО БУДУТ ЗАКУПАТЬ!!! ГДЕ?
Глава МОЗ Степанов наказав заборонити поширювати інформацію про виробників і постачальників COVID-вакцини.
Міністерство охорони здоров'я видало указ, згідно з яким медичної вертикалі в регіонах забороняється поширювати будь-яку інформацію про виробників і постачальників вакцини від COVID-19.
Згідно з документом, забороняється розголошення конфіденційної інформації (будь-якої інформації щодо виробників та/або постачальників, ціни на вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 і т.д.), яка стала відома в процесі виконання даного наказу.
Достал брехун !
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ffea90d9a7947bf32a23a59