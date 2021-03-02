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Поставка китайської вакцини Sinovac може затриматися, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Поставка китайської вакцини Sinovac може затриматися, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов допускає затримку поставки китайської вакцини від коронавірусної інфекції CoronaVac виробництва компанії Sinovac Life Sciences.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з контрактом, ми очікуємо поставку перших 700 тис. доз протягом 30 календарних днів після реєстрації вакцини. Вакцина була зареєстрована 6 лютого в Китаї, тобто 6 березня вони повинні поставити в Україну. Я дав доручення, щоб ситуацію з'ясували в контрагента, але мені щось підказує, що може бути перенесення термінів", - заявив Степанов.

У той же час, він підкреслив, що через дефіцит вакцин затримується і поставка в рамках ініціативи COVAX 117 тис. доз вакцини Pfizer.

"Ми в січні отримали підтвердження поставки в середині лютого, але сьогодні вже 2 березня, а вакцини немає", - сказав Степанов.

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"Подивіться, що відбувається в Європі, та ж AstraZeneca переносить терміни, Pfizer переносить терміни", - резюмував він.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я до 6 березня чекає поставки вакцини CoronaVac, виробленої китайським виробником Sinovac і закупленої МОЗ за кошти держбюджету.

Також на Цензор.НЕТ: "Закликаю всіх робити щеплення, щоб потім не "робити собі нерви", - з'явилося відео вакцинації Зеленського. ВIДЕО

МОЗ планувало почати вакцинацію проти COVID-19 із використанням двох вакцин - виробництва Pfizer/BioNTech (117 тис. доз, які будуть отримані в рамках механізму COVAX) і AstraZeneca (1 млн доз за прямими закупівель за кошти державного бюджету та 2,2-3 , 7 млн доз, отриманих у рамках COVAX). Обидві вакцини вже подані на реєстрацію в Україні. Поставка вакцини Pfizer очікувалася в кінці лютого - початку березня.
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Топ коментарі
+7
Степанов еще будет следствию рассказывать про закупки шмурдяка....
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02.03.2021 20:34
+6
Степанов - мародёр и подлец! Грабит народ и потому маст дай.
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02.03.2021 20:33
+6
Судячи по географії вакцинації, мета Гейтса- залишитись на Землі в оточенні полінезійців, сомалійців і українців.
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02.03.2021 20:49
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О *** Чё за лажа)))
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02.03.2021 20:32 Відповісти
мндя Поставка китайской вакцины Sinovac может задержаться, - Степанов - Цензор.НЕТ 1423
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02.03.2021 20:32 Відповісти
В других странах пфайцер тупо выбрасуют изза сроков годности, излишки.
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02.03.2021 20:33 Відповісти
Степанов - мародёр и подлец! Грабит народ и потому маст дай.
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02.03.2021 20:33 Відповісти
Степанов еще будет следствию рассказывать про закупки шмурдяка....
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02.03.2021 20:34 Відповісти
Поставка китайской вакцины Sinovac может задержаться, - Степанов - Цензор.НЕТ 7877
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02.03.2021 20:35 Відповісти
Поставка китайской вакцины Sinovac может задержаться, - Степанов - Цензор.НЕТ 3559
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02.03.2021 20:36 Відповісти
В США Верховным Судом отменена всеобщая вакцинация. Билл Гейтс, главный инфекционист США Фаучи, и Биг Фарма проиграли иск в Верховном Суде США, не сумев доказать, что все их вакцины на протяжении последних 32 лет были безопасны для здоровья граждан! Иск подала группа учёных, во главе с сенатором Кеннеди.

Роберт Ф. Кеннеди-младший: «Новую вакцину против COVID следует избегать любой ценой.

Срочно обращаю ваше внимание на важные вопросы, связанные со следующей вакцинацией против Covid-19.

Впервые в истории вакцинации, так называемые мРНК-вакцины последнего поколения вмешиваются непосредственно в генетический материал пациента и, следовательно, изменяют индивидуальный генетический материал, который представляет собой генетическую манипуляцию, что уже было запрещено и до этого считалось преступлентем.
ВАКЦИНА коронавируса - НЕ ВАКЦИНА! ВНИМАНИЕ!
Что всегда представляла собой вакцина?
Это был всегда сам патоген - микроб или вирус, который был убит или атенуирован, то есть ослаблен, - и его вводили в организм с целью выработки антител.
Не то вообще вакцина коронавируса!
Она совсем не то!
Она входит в новейшую группу м-РНК (mRNA) якобы "вакцин"
Попав внутрь человеческой клетки, мРНК репрограммирует нормальную РНК/ДНК, которые начинают вырабатывать другой белок.
То есть, ничего общего с традиционными вакцинами! То есть - это инструмент генетического воздействия. Генное оружие! То есть из землян собрались уничтожить, а выжившие станут ГМО!
После беспрецедентной вакцины мРНК вакцинированные больше не смогут лечить симптомы вакцины дополнительным способом.
Вакцинированным придется смириться с последствиями, потому что их уже нельзя вылечить простым удалением токсинов из человеческого тела, как человеку с генетическим дефектом, таким как синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром Тернера, генетическая остановка сердца, гемофилия, кистозный фиброз, синдром Ретта и др.), потому что генетический дефект навсегда!

Это ясно означает:
если симптом вакцинации развивается после вакцинации мРНК, ни я, ни какой-либо другой терапевт не могут вам помочь, потому что
УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ, БУДЕТ ГЕНЕТИЧЕСКИ НЕОБРАТИМЫМ.
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02.03.2021 20:36 Відповісти
Судячи по географії вакцинації, мета Гейтса- залишитись на Землі в оточенні полінезійців, сомалійців і українців.
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02.03.2021 20:49 Відповісти
доооо, а тысячи меркелей, микронов, путиных и прочих - все в сговоре и ни один даже не пикнет, хотя все - христоеды и типо должны делать всем хорошо и прочее.
это как с высадкой на луну - тысячи челов, даже уборщики знают что высадки не было - и все молчат.
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02.03.2021 20:57 Відповісти
Та нічоо, 73%розумників зачекають, головне зелена -шмаркля вакцинувався))) здєлалі іх вмєстє))
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02.03.2021 20:38 Відповісти
Доктор-шмурдяк дал комментарий про китайский шмурдяк.
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02.03.2021 20:39 Відповісти
Послушай, ты ведь уже ширнулся Спутником! Что ты тут делаешь, руский алкаш?
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02.03.2021 20:44 Відповісти
Ватников, зебобиков и дебилов на место ставлю. Поставка китайської вакцини Sinovac може затриматися, - Степанов - Цензор.НЕТ 4839
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02.03.2021 20:56 Відповісти
Своей кипучей деятельностью ты демонстрируешь исключительно личную дурость хамство и неприкрытую принадлежность до стаи путинских пехотинцев.
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02.03.2021 21:04 Відповісти
Это исключено, потому что ватники, зебобики и дебилы это адепты русского мира и соответственно друзья стай путинских пехотинцев.
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02.03.2021 21:59 Відповісти
Та то й добре. Ви хоч цю шо привезли вспіньте використати Поставка китайской вакцины Sinovac может задержаться, - Степанов - Цензор.НЕТ 7957
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02.03.2021 20:40 Відповісти
- Будет ли использоваться у нас какая либо вакцина, рекомендованная ВОЗ?
- Вручается ли вакцинируемому пациенту сертификат о вакцинировании (Паспорт вакцинации)?
Какие государственные гарантии и страховки получает вакцинированный?
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02.03.2021 20:44 Відповісти
В жопу себе ее клизмой првакцинируйте. Пфайцер давайте.
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02.03.2021 20:44 Відповісти
степашка не устал брехать? - пусть скажет как есть:"... денежки тю-тю..."
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02.03.2021 20:46 Відповісти
й так швидше за всіх вакцінуємось, то можна й почекати трохи
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02.03.2021 20:46 Відповісти
Задержка задержки?
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02.03.2021 20:47 Відповісти
Та не може такого бути. То він напевно жартує, так, зебіли?
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02.03.2021 20:49 Відповісти
а лярд китайцам ты когда загнал логист сраный?
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02.03.2021 20:50 Відповісти
Нужно, что бы всех этих *слуг зебила* показательно вакцинировали на украинских каналах! ПОКАЗАТЕЛЬНО! ИМЕННО ЭТОЙ КИТАЙСКОЙ ВАКЦИНОЙ! Что бы показали, чем именно вакцинируют! После всего этого бреда, с этими вакцинами, люди еще, больше в шоке!
Как там фирма, прркладка Богатыревой? Как ИМЕННО БУДУТ ЗАКУПАТЬ!!! ГДЕ?
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02.03.2021 20:50 Відповісти
Приехали...

Глава МОЗ Степанов наказав заборонити поширювати інформацію про виробників і постачальників COVID-вакцини.

Міністерство охорони здоров'я видало указ, згідно з яким медичної вертикалі в регіонах забороняється поширювати будь-яку інформацію про виробників і постачальників вакцини від COVID-19.

Згідно з документом, забороняється розголошення конфіденційної інформації (будь-якої інформації щодо виробників та/або постачальників, ціни на вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 і т.д.), яка стала відома в процесі виконання даного наказу.
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02.03.2021 20:55 Відповісти
степашка, чьмо, почему покупаешь вакцину за казенные деньги через прокладку сепаршу богатыреву? вор йбаный.
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02.03.2021 20:56 Відповісти
Та сдайте вы этого Степанова на анализы в ветлечебницу!
Достал брехун !
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02.03.2021 21:00 Відповісти
не нашел пару индусов - торговцев колбсами и одноразовыми стакинчиками для новой прокладки...
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02.03.2021 21:11 Відповісти
Поставка китайської вакцини Sinovac може затриматися, - Степанов - Цензор.НЕТ 4045
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02.03.2021 21:35 Відповісти
" ... але мені щось підказує, що може бути перенесення термінів" - цирк на дроті
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02.03.2021 21:43 Відповісти
В конце ноября создатель российской вакцины «Спутник V» - Центр им. Гамалеи предложил AstraZeneca провести совместные испытания вакцин для повышения их эффективности. Компания ответила на предложение согласием и с 11 декабря стартовали клинические испытания комбинации собственной вакцины от COVID-19 со «Спутником V».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ffea90d9a7947bf32a23a59
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02.03.2021 21:54 Відповісти
Степанов ширнувся індійською вакциною і знову завівся про китайський шмурдяк з незрозумілою ефективністю. Таки хоче зрубати бабло хоч якось.
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02.03.2021 23:07 Відповісти
Об этом она сказал ?
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03.03.2021 02:27 Відповісти
 
 