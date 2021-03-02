Поставка китайської вакцини Sinovac може затриматися, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов допускає затримку поставки китайської вакцини від коронавірусної інфекції CoronaVac виробництва компанії Sinovac Life Sciences.
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
"Згідно з контрактом, ми очікуємо поставку перших 700 тис. доз протягом 30 календарних днів після реєстрації вакцини. Вакцина була зареєстрована 6 лютого в Китаї, тобто 6 березня вони повинні поставити в Україну. Я дав доручення, щоб ситуацію з'ясували в контрагента, але мені щось підказує, що може бути перенесення термінів", - заявив Степанов.
У той же час, він підкреслив, що через дефіцит вакцин затримується і поставка в рамках ініціативи COVAX 117 тис. доз вакцини Pfizer.
"Ми в січні отримали підтвердження поставки в середині лютого, але сьогодні вже 2 березня, а вакцини немає", - сказав Степанов.
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"Подивіться, що відбувається в Європі, та ж AstraZeneca переносить терміни, Pfizer переносить терміни", - резюмував він.
Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я до 6 березня чекає поставки вакцини CoronaVac, виробленої китайським виробником Sinovac і закупленої МОЗ за кошти держбюджету.
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МОЗ планувало почати вакцинацію проти COVID-19 із використанням двох вакцин - виробництва Pfizer/BioNTech (117 тис. доз, які будуть отримані в рамках механізму COVAX) і AstraZeneca (1 млн доз за прямими закупівель за кошти державного бюджету та 2,2-3 , 7 млн доз, отриманих у рамках COVAX). Обидві вакцини вже подані на реєстрацію в Україні. Поставка вакцини Pfizer очікувалася в кінці лютого - початку березня.
Будь ласка, зачекайте...
Роберт Ф. Кеннеди-младший: «Новую вакцину против COVID следует избегать любой ценой.
Срочно обращаю ваше внимание на важные вопросы, связанные со следующей вакцинацией против Covid-19.
Впервые в истории вакцинации, так называемые мРНК-вакцины последнего поколения вмешиваются непосредственно в генетический материал пациента и, следовательно, изменяют индивидуальный генетический материал, который представляет собой генетическую манипуляцию, что уже было запрещено и до этого считалось преступлентем.
ВАКЦИНА коронавируса - НЕ ВАКЦИНА! ВНИМАНИЕ!
Что всегда представляла собой вакцина?
Это был всегда сам патоген - микроб или вирус, который был убит или атенуирован, то есть ослаблен, - и его вводили в организм с целью выработки антител.
Не то вообще вакцина коронавируса!
Она совсем не то!
Она входит в новейшую группу м-РНК (mRNA) якобы "вакцин"
Попав внутрь человеческой клетки, мРНК репрограммирует нормальную РНК/ДНК, которые начинают вырабатывать другой белок.
То есть, ничего общего с традиционными вакцинами! То есть - это инструмент генетического воздействия. Генное оружие! То есть из землян собрались уничтожить, а выжившие станут ГМО!
После беспрецедентной вакцины мРНК вакцинированные больше не смогут лечить симптомы вакцины дополнительным способом.
Вакцинированным придется смириться с последствиями, потому что их уже нельзя вылечить простым удалением токсинов из человеческого тела, как человеку с генетическим дефектом, таким как синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром Тернера, генетическая остановка сердца, гемофилия, кистозный фиброз, синдром Ретта и др.), потому что генетический дефект навсегда!
Это ясно означает:
если симптом вакцинации развивается после вакцинации мРНК, ни я, ни какой-либо другой терапевт не могут вам помочь, потому что
УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ, БУДЕТ ГЕНЕТИЧЕСКИ НЕОБРАТИМЫМ.
это как с высадкой на луну - тысячи челов, даже уборщики знают что высадки не было - и все молчат.
- Вручается ли вакцинируемому пациенту сертификат о вакцинировании (Паспорт вакцинации)?
Какие государственные гарантии и страховки получает вакцинированный?
Как там фирма, прркладка Богатыревой? Как ИМЕННО БУДУТ ЗАКУПАТЬ!!! ГДЕ?
Глава МОЗ Степанов наказав заборонити поширювати інформацію про виробників і постачальників COVID-вакцини.
Міністерство охорони здоров'я видало указ, згідно з яким медичної вертикалі в регіонах забороняється поширювати будь-яку інформацію про виробників і постачальників вакцини від COVID-19.
Згідно з документом, забороняється розголошення конфіденційної інформації (будь-якої інформації щодо виробників та/або постачальників, ціни на вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 і т.д.), яка стала відома в процесі виконання даного наказу.
Достал брехун !
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https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ffea90d9a7947bf32a23a59