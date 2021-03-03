За добу Спецмісія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 150 порушень "тиші"

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 1 березня 150 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області і жодного - на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в щоденному звіті №49/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 2 березня.

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 150 порушень режиму припинення вогню, зокрема 127 вибухів невизначеного походження.

Зазначається, що більшість порушень сталися в районах на північ від н. п. Широкине (підконтрольний уряду, 100 км на південь від Донецька), зокрема 71 вибух, а також у районах на захід від н.п. Оленівка (непідконтрольний уряду, 23 км на північний захід від Донецька) і на північно-західній околиці Оленівки. Протягом попередньої доби зафіксовано 9 таких порушень, п'ять з яких сталися на північ від Широкиного.

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У Луганській області місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. Протягом попередньої доби зафіксовано 2 такі порушення.

Також повідомляється, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 р., на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала щонайменше 11 068 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 3740 вибухів, 1264 невизначені боєприпаси в польоті, 107 спалахів дульного полум'я, 62 освітлювальні ракети, а також щонайменше 5895 черг і пострілів).