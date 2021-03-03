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За добу Спецмісія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 150 порушень "тиші"

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За добу Спецмісія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 150 порушень

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 1 березня 150 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області і жодного - на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в щоденному звіті №49/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 2 березня.

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 150 порушень режиму припинення вогню, зокрема 127 вибухів невизначеного походження.

Зазначається, що більшість порушень сталися в районах на північ від н. п. Широкине (підконтрольний уряду, 100 км на південь від Донецька), зокрема 71 вибух, а також у районах на захід від н.п. Оленівка (непідконтрольний уряду, 23 км на північний захід від Донецька) і на північно-західній околиці Оленівки. Протягом попередньої доби зафіксовано 9 таких порушень, п'ять з яких сталися на північ від Широкиного.

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У Луганській області місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. Протягом попередньої доби зафіксовано 2 такі порушення.

Також повідомляється, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 р., на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала щонайменше 11 068 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 3740 вибухів, 1264 невизначені боєприпаси в польоті, 107 спалахів дульного полум'я, 62 освітлювальні ракети, а також щонайменше 5895 черг і пострілів).

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
150(!) порушень - це бойовi дii, какого хэра...
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03.03.2021 08:09
+1
Данная статья про ОБСЕ
можно конечно вспомнить и ООН ( и СЦКК)
Везде у кацапов одна задача - отбелить зверский режим
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03.03.2021 09:09
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Гібридні порущенння гібридної тиші на гібридному Домбасі.
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03.03.2021 07:58 Відповісти
А какой смысл в этой фиксации? 😳🤔
Ничего не меняется уже 6 лет. 🥴
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03.03.2021 07:58 Відповісти
А Вы в курсе какие зарплаты у офицеров ОБСЕ ??? Они таких в Европе не получат
А тут КАКБЫ НА ВОЙНЕ ( виски пьют)
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03.03.2021 08:09 Відповісти
То есть только в этом и смысл?
Сомневаюсь, что только он и был заложен первоначально. 🤔
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03.03.2021 08:15 Відповісти
Ну ещё там командуют кацапы полным ходом.
Вообще большинство международных структур , создаваемых с кацапами , становятся только ширмой для прикрытия нарушений кацапами
И ОБСЕ в том числе
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03.03.2021 08:19 Відповісти
Вы ОБСЕ и СЦКК не перепутали?
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03.03.2021 08:42 Відповісти
Только не надо включать ... В составе ОБСЕ много кацапов. И они выполняют назначенные им функции - а именно : отбеливают фашистский режим хутина во всех горячих точках
( и потом- жить в Вене ( где офис ОБСЕ в самим центре) и пить кофе - ради этого любой кацап будет подписывать любые бумажки)
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03.03.2021 08:51 Відповісти
За добу Спецмісія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 150 порушень "тиші" - Цензор.НЕТ 3548А я спорил? Только называть сотрудников ОБСЕ - как минимум некорректно.
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03.03.2021 08:55 Відповісти
Данная статья про ОБСЕ
можно конечно вспомнить и ООН ( и СЦКК)
Везде у кацапов одна задача - отбелить зверский режим
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03.03.2021 09:09 Відповісти
Только называть сотрудников ОБСЕ офицерами - как минимум некорректно За добу Спецмісія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 150 порушень "тиші" - Цензор.НЕТ 8172 блин,
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03.03.2021 09:23 Відповісти
150(!) порушень - це бойовi дii, какого хэра...
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03.03.2021 08:09 Відповісти
Пострілюють, каже головний кловун.
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03.03.2021 08:16 Відповісти
Пора печатать карты с указанием мест « нарушения тишины» .
Ведь враги выполняют определённые задачи - надо чтобы все видели это
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03.03.2021 08:15 Відповісти
 
 