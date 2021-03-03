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За сутки спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 150 нарушений "тишины"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

За сутки спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 150 нарушений

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 1 марта 150 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и ни одного - на Луганщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете №49/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 2 марта.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 150 нарушений режима прекращения огня, в частности 127 взрывов неопределенного происхождения.

Отмечается, что большинство нарушений произошло в районах к северу от н. п. Широкино (подконтролен правительству, 100 км к югу от Донецка), в том числе 71 взрыв, а также в районах к западу от н.п. Еленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) и на северо-западной окраине Еленовки. В течение предыдущих суток зафиксировано 9 таких нарушений, пять из которых произошли к северу от Широкино.

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В Луганской области миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. В течение предыдущих суток зафиксировано 2 таких нарушения. 

Также сообщается, что после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 г., на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 г. и до конца отчетного периода СММ зафиксировала по меньшей мере 11 068 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 3740 взрывов, 1264 неопределенных боеприпасов в полете, 107 вспышек дульного пламени, 62 осветительные ракеты, а также не менее 5895 очередей и выстрелов).
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Топ комментарии
+1
150(!) порушень - це бойовi дii, какого хэра...
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03.03.2021 08:09
+1
Данная статья про ОБСЕ
можно конечно вспомнить и ООН ( и СЦКК)
Везде у кацапов одна задача - отбелить зверский режим
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03.03.2021 09:09
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Гібридні порущенння гібридної тиші на гібридному Домбасі.
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03.03.2021 07:58 Ответить
А какой смысл в этой фиксации? 😳🤔
Ничего не меняется уже 6 лет. 🥴
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03.03.2021 07:58 Ответить
А Вы в курсе какие зарплаты у офицеров ОБСЕ ??? Они таких в Европе не получат
А тут КАКБЫ НА ВОЙНЕ ( виски пьют)
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03.03.2021 08:09 Ответить
То есть только в этом и смысл?
Сомневаюсь, что только он и был заложен первоначально. 🤔
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03.03.2021 08:15 Ответить
Ну ещё там командуют кацапы полным ходом.
Вообще большинство международных структур , создаваемых с кацапами , становятся только ширмой для прикрытия нарушений кацапами
И ОБСЕ в том числе
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03.03.2021 08:19 Ответить
Вы ОБСЕ и СЦКК не перепутали?
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03.03.2021 08:42 Ответить
Только не надо включать ... В составе ОБСЕ много кацапов. И они выполняют назначенные им функции - а именно : отбеливают фашистский режим хутина во всех горячих точках
( и потом- жить в Вене ( где офис ОБСЕ в самим центре) и пить кофе - ради этого любой кацап будет подписывать любые бумажки)
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03.03.2021 08:51 Ответить
За добу Спецмісія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 150 порушень "тиші" - Цензор.НЕТ 3548А я спорил? Только называть сотрудников ОБСЕ - как минимум некорректно.
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03.03.2021 08:55 Ответить
Данная статья про ОБСЕ
можно конечно вспомнить и ООН ( и СЦКК)
Везде у кацапов одна задача - отбелить зверский режим
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03.03.2021 09:09 Ответить
Только называть сотрудников ОБСЕ офицерами - как минимум некорректно За добу Спецмісія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 150 порушень "тиші" - Цензор.НЕТ 8172 блин,
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03.03.2021 09:23 Ответить
150(!) порушень - це бойовi дii, какого хэра...
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03.03.2021 08:09 Ответить
Пострілюють, каже головний кловун.
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03.03.2021 08:16 Ответить
Пора печатать карты с указанием мест « нарушения тишины» .
Ведь враги выполняют определённые задачи - надо чтобы все видели это
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03.03.2021 08:15 Ответить
 
 