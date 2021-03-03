За сутки спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 150 нарушений "тишины"

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 1 марта 150 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и ни одного - на Луганщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете №49/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 2 марта.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 150 нарушений режима прекращения огня, в частности 127 взрывов неопределенного происхождения.

Отмечается, что большинство нарушений произошло в районах к северу от н. п. Широкино (подконтролен правительству, 100 км к югу от Донецка), в том числе 71 взрыв, а также в районах к западу от н.п. Еленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) и на северо-западной окраине Еленовки. В течение предыдущих суток зафиксировано 9 таких нарушений, пять из которых произошли к северу от Широкино.

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В Луганской области миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. В течение предыдущих суток зафиксировано 2 таких нарушения.

Также сообщается, что после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 г., на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 г. и до конца отчетного периода СММ зафиксировала по меньшей мере 11 068 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 3740 взрывов, 1264 неопределенных боеприпасов в полете, 107 вспышек дульного пламени, 62 осветительные ракеты, а также не менее 5895 очередей и выстрелов).