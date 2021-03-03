До кінця року вакцинуємо проти коронавірусу 80% населення України, - Ляшко
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В Україні вже розпочалася кампанія з вакцинації проти коронавірусу. МОЗ планує вакцинувати 80% населення до кінця цього року.
Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на спільному брифінгу з головою ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт і президентом Євроради Шарлем Мішелем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Ляшко подякував міжнародним партнерам за підтримку України в боротьбі з COVID-19.
"Підтримка, яка у нас є, вона надихає, і до кінця цього року як мінімум 80% нашого населення ми охопимо щепленням", - повідомив він.
Зазначимо, поки в Україні за тиждень вакцинували проти коронавірусу 6888 осіб. За минулу добу прищепили 1983 особи.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
И парад в Севастополе. Как обычно.
Повесим до Нового Года 95 процентов слуг - ибо воруют, не работают, пьянствуют, разлагаются.
Проста математика. Але НАДТО СКЛАДНЕ РІВНЯННЯ.
Так что гуляй лесом,Ляшко!
а сами украинци в курсе?
PS индийская вакцина как раз и представляет собой ослабленный вирус. Все эти страшилки написаны про Pfizer, но, странное дело, именно за ним стоит очередь.
PPS А человек, который написал тот текст, или неизлечимо больной идиот, неспособный разобраться в базовых медицинских вещах, или сильно мотивированный пропагандон, для которого ради денег даже искупаться в дерьме не проблема.
Не обязательно на всю жизнь, хотя бы на один вечер...
Тобто щеплення буде тільки у 20%?
Роберт Ф. Кеннеді-молодший: «Нову вакцину проти COVID слід уникати ... будь-яку ціну.
Терміново звертаю вашу увагу на важливі питання, пов'язані з наступною вакцинацією проти Covid-19.
Вперше в історії вакцинації, так звані мРНК-вакцини останнього покоління втручаються безпосередньо в генетичний матеріал пацієнта і, отже, змінюють індивідуальний генетичний матеріал, який являє собою генетичну маніпуляцію, що вже було заборонено і до цього вважалося ЗЛОЧИНОМ.
ВАКЦИНА коронавируса - НЕ ВАКЦИНА! УВАГА!
Що завжди представляла собою вакцина?
Це був завжди сам патоген - мікроб або вірус, який був убитий або атенуйованих, тобто ослаблений, - і його вводили в організм з метою вироблення антитіл.
Не те взагалі вакцина коронавируса!
Вона зовсім не те!
Вона входить в новітню групу м-РНК (mRNA) нібито "вакцин"
Потрапивши всередину людської клітини, мРНК репрограмує нормальну РНК / ДНК, які починають виробляти інший білок.
Тобто, нічого спільного з традиційними вакцинами! Тобто - це інструмент генетичного впливу. Генна зброя! Тобто землян зібралися знищити, а ті, що вижили стануть ГМО!
Після безпрецедентної вакцини мРНК вакциновані більше не зможуть лікувати симптоми вакцини додатковим способом.
Вакцинованим доведеться змиритися з наслідками, тому що їх вже не можна вилікувати простим видаленням токсинів з людського тіла, як людині з генетичним дефектом, таким як синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром Тернера, генетична зупинка серця, гемофілія, кістозний фіброз, синдром Ретта і ін. ), тому що генетичний дефект назавжди!
Це ясно означає:
якщо симптом вакцинації розвивається після вакцинації мРНК, ні я, ні будь-який інший терапевт не можуть вам допомогти, тому що...
Збитки, заподіяні вакцинацією, БУДУТЬ ГЕНЕТИЧНО незворотні.