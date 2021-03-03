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До конца года вакцинируем от коронавируса 80% населения Украины, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

До конца года вакцинируем от коронавируса 80% населения Украины, - Ляшко

В Украине уже началась кампания по вакцинации от коронавируса. Минздрав планирует вакцинировать 80% населения до конца этого года.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на совместном брифинге с главой ВОЗ в Украине Ярно Хабихтом и президентом Евросовета Шарлем Мишелем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ляшко поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины в борьбе с COVID-19.

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"Поддержка, которая у нас есть, она вдохновляет, и к концу этого года как минимум 80% нашего населения мы охватим прививкой", - сообщил он.

Отметим, пока в Украине за неделю вакцинировали от коронавируса 6888 человек. За минувшие сутки привили 1983 лица.
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Топ комментарии
+14
До кінця року вакцинуємо проти коронавірусу 80% населення України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6648
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03.03.2021 10:57
+13
До кінця року вакцинуємо проти коронавірусу 80% населення України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2440
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03.03.2021 10:55
+12
Разве что президент поменяется. Был бы президентом Порошенко, вакцинация давно бы началась, и страна бы купила нормальные вакцины. При клоунах - деньги украли, а вместо вакцины предлагают шмурдяк неизвестноо происхождения, купленный через киоск, который торгует всем подряд - едой, барахлом, и "вакциной от COVID".
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03.03.2021 10:43
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судячи з темпів, так і буде
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03.03.2021 10:37 Ответить
Разве что президент поменяется. Был бы президентом Порошенко, вакцинация давно бы началась, и страна бы купила нормальные вакцины. При клоунах - деньги украли, а вместо вакцины предлагают шмурдяк неизвестноо происхождения, купленный через киоск, который торгует всем подряд - едой, барахлом, и "вакциной от COVID".
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03.03.2021 10:43 Ответить
Все вакцины одинаковы, все вредны и я не думаю, что 80% населения Украины -олигофрены и поведутся. Ляшко сам не привился, Степашка отказался, а лохов ищут. Только после привития Рады, Кабмина и офиса президента и то, они наврут что привились жижей непонятно какой, состряпанной на быструю руку с наночипами и прочей гадостью. Коронавирус не выделен до сих пор как вирус, это простудное заболевание и никаких прививок не требуется от него. Смертность идет не от короны, а от сопутствующих заболеваний. Вакцинация - это обогащение фармкомпаний и одновременно вредительство здоровью населения и сокращение его численности.
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03.03.2021 10:53 Ответить
До кінця року вакцинуємо проти коронавірусу 80% населення України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6648
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03.03.2021 10:57 Ответить
Ты прививайся, а мы понаблюдаем кем ты будешь на том свете Чипом или Дейлом.)
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03.03.2021 15:50 Ответить
Все вакцины одинаковы, все вредны и я не думаю, что 80% населения Украины -олигофрены и поведутся. Ляшко сам не привился, Степашка отказался, а лохов ищут. Только после привития Рады, Кабмина и офиса президента и то, они наврут что привились жижей непонятно какой, состряпанной на быструю руку с наночипами и прочей гадостью. Коронавирус не выделен до сих пор как вирус, это простудное заболевание и никаких прививок не требуется от него. Смертность идет не от короны, а от сопутствующих заболеваний. Вакцинация - это обогащение фармкомпаний и одновременно вредительство здоровью населения и сокращение его численности.
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03.03.2021 19:18 Ответить
До кінця року вакцинуємо проти коронавірусу 80% населення України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2499
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03.03.2021 19:34 Ответить
Он тебе уже точно вживил, судя из твоих комментариев, ботяра шоколадная и гейтсовская.
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04.03.2021 21:13 Ответить
До кінця року вакцинуємо проти коронавірусу 80% населення України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7144
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04.03.2021 21:34 Ответить
Да, был бы президент Порошенко, нарид уже с осени прививался бы Пфайзером, кляня при этом барыгу.
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03.03.2021 11:02 Ответить
Был бы Порошенко всё было бы по-другому,в лучшую сторону
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03.03.2021 12:39 Ответить
Сам веришь в этот бред ?
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03.03.2021 15:58 Ответить
Конечно , конечно.
И парад в Севастополе. Как обычно.
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03.03.2021 15:56 Ответить
Врет, как всегда. Клоуны врут каждый раз, когда рот открывают.
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03.03.2021 10:37 Ответить
вы сначала вакцинируёте а потом рассказывайте. задрали сказочники - санитары
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03.03.2021 10:38 Ответить
неа
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03.03.2021 10:39 Ответить
Та хто б у ті ваші плани вже вірив, ідіоти...
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03.03.2021 10:39 Ответить
Если быть точнее, до конца 2047 года
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03.03.2021 10:39 Ответить
А якщо не буде зроблено,Зеленський піде у відставку із усією своєю нікчемною ЗЕкомарілю ??
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03.03.2021 10:40 Ответить
Зеленский не пойдет в отставку никогда. Сразу за отставкой его ждет тюрьма
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03.03.2021 10:45 Ответить
висновок: на чесні перевибори годі й сподіватись
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03.03.2021 10:47 Ответить
Есть встречное предложение:
Повесим до Нового Года 95 процентов слуг - ибо воруют, не работают, пьянствуют, разлагаются.
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03.03.2021 10:47 Ответить
Эта Пабеда!!!
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03.03.2021 11:21 Ответить
ветеринар пациентов не спрашивает.
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03.03.2021 10:55 Ответить
До кінця року вакцинуємо проти коронавірусу 80% населення України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2440
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03.03.2021 10:55 Ответить
Чи вакцини стане більше, чи медиків стане більше, чи населення менше.
Проста математика. Але НАДТО СКЛАДНЕ РІВНЯННЯ.
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03.03.2021 10:56 Ответить
Я не собираюсь вакцинироваться и большинство моих знакомых тоже.
Так что гуляй лесом,Ляшко!
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03.03.2021 10:57 Ответить
понятно...
а сами украинци в курсе?
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03.03.2021 10:58 Ответить
Главное написать много красивых и страшных слов, и в этих словах смешать ложь и правду. Плохо только то, что если в бочку правды положить ложку лжи, вся бочка становится ложью.

PS индийская вакцина как раз и представляет собой ослабленный вирус. Все эти страшилки написаны про Pfizer, но, странное дело, именно за ним стоит очередь.

PPS А человек, который написал тот текст, или неизлечимо больной идиот, неспособный разобраться в базовых медицинских вещах, или сильно мотивированный пропагандон, для которого ради денег даже искупаться в дерьме не проблема.
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03.03.2021 11:27 Ответить
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах.
Не обязательно на всю жизнь, хотя бы на один вечер...
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03.03.2021 11:02 Ответить
Что вы, как можно?
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03.03.2021 11:15 Ответить
Это 120 000 +- в день надо прививать. Как-то не верится
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03.03.2021 11:12 Ответить
42млн*0.8/300днів=112000 це лише одна доза
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03.03.2021 11:26 Ответить
минимум 80% нашего населения мы охватим прививкойИсточник: https://censor.net/ru/n3251146
Тобто щеплення буде тільки у 20%?
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03.03.2021 11:16 Ответить
До кінця року вакцинуємо проти коронавірусу 80% населення України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5967
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03.03.2021 11:20 Ответить
а чего эта дичь не покупает признаные цивилизованным миром вакцины, а какой то отстой? Пфайзер-биотех, Модерна, Джонсон
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03.03.2021 11:22 Ответить
тааааак.. по 2000 человек в сутки.. или суток до конца года будет больше чем мы думаем, или людей в украине поменьше.
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03.03.2021 11:23 Ответить
Суток будет сильно побольше. Новый год мы будем справлять не раньше 2047-го года...
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03.03.2021 11:29 Ответить
сохраню скриншот. Посмотрим в конце года. Хотя на 99% вранье

До кінця року вакцинуємо проти коронавірусу 80% населення України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2727
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03.03.2021 11:29 Ответить
Такое искрометное юмористическое выступление, и нет ни одного восторженно хлопающего зрителя. Неблагодарные вы.
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03.03.2021 11:31 Ответить
У США Верховним Судом скасовано загальна вакцинація. Білл Гейтс, головний інфекціоніст США Фаучи, і Біг Фарма програли позов у ​​Верховному Суді США, не зумівши довести, що всі їх вакцини протягом останніх 32 років були безпечні для здоров'я громадян. Позов подала група вчених, на чолі з сенатором Кеннеді.
Роберт Ф. Кеннеді-молодший: «Нову вакцину проти COVID слід уникати ... будь-яку ціну.
Терміново звертаю вашу увагу на важливі питання, пов'язані з наступною вакцинацією проти Covid-19.
Вперше в історії вакцинації, так звані мРНК-вакцини останнього покоління втручаються безпосередньо в генетичний матеріал пацієнта і, отже, змінюють індивідуальний генетичний матеріал, який являє собою генетичну маніпуляцію, що вже було заборонено і до цього вважалося ЗЛОЧИНОМ.
ВАКЦИНА коронавируса - НЕ ВАКЦИНА! УВАГА!
Що завжди представляла собою вакцина?
Це був завжди сам патоген - мікроб або вірус, який був убитий або атенуйованих, тобто ослаблений, - і його вводили в організм з метою вироблення антитіл.
Не те взагалі вакцина коронавируса!
Вона зовсім не те!
Вона входить в новітню групу м-РНК (mRNA) нібито "вакцин"
Потрапивши всередину людської клітини, мРНК репрограмує нормальну РНК / ДНК, які починають виробляти інший білок.
Тобто, нічого спільного з традиційними вакцинами! Тобто - це інструмент генетичного впливу. Генна зброя! Тобто землян зібралися знищити, а ті, що вижили стануть ГМО!
Після безпрецедентної вакцини мРНК вакциновані більше не зможуть лікувати симптоми вакцини додатковим способом.
Вакцинованим доведеться змиритися з наслідками, тому що їх вже не можна вилікувати простим видаленням токсинів з людського тіла, як людині з генетичним дефектом, таким як синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром Тернера, генетична зупинка серця, гемофілія, кістозний фіброз, синдром Ретта і ін. ), тому що генетичний дефект назавжди!
Це ясно означає:
якщо симптом вакцинації розвивається після вакцинації мРНК, ні я, ні будь-який інший терапевт не можуть вам допомогти, тому що...
Збитки, заподіяні вакцинацією, БУДУТЬ ГЕНЕТИЧНО незворотні.
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03.03.2021 11:34 Ответить
Невже 2 місяця було мало, коли країни вакцинували своїх громадян, щоб наш уряд продумав як бистрими темпами провакцинувати населення?Чому раніше не записували людей на чергу на вакцивування. а ждали манни небесної?. Якщо врачі не хочуть вакцинуватись, то переходьте до 2- ї черги. Врачі, які не схотіли зараз вакцинуватись, установити мінімальний термін вакцинування, а потім нехай самі при бажанні записуються в загальну чергу по віковій категорії. Кожний день помирають люди, зростає кількість хворих і необхідно як мога більше в короткі терміни охопити українців вакцинуванням,.Зараз уряд тягне кота за хвоста. 500 тис громадян України при нормальному уряді можна було б вакцинувати по одному разу за 10 днів. . На 2- гу дозу встановлені терміни до 3 місяців і за цей час можна придбати відповідну вакцину. . Бистрі темпи вакцинації могли б врятувати комусь життя, і розірвати ланцюг епідемії. Зараз іде емітація вакцинування.Для вакцинації повно сімейних лікарів, які консультують хворих по телефону, можна научити вакцинації студентів старших курсів і інтернів медичних закладів. ПОЗОР уряду з такими темпами вакцинації. З такою вакцинацією як зараз у нас буде не одна хвиля епідемії і не одна мутація вірусу. Для уряду це на руку, менше пенсіонерів, менші витрати на пенсії
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03.03.2021 11:37 Ответить
Фантазер До кінця року вакцинуємо проти коронавірусу 80% населення України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5681
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03.03.2021 11:50 Ответить
Странное заявление, в связи с тем что к середине осени 2021 года придется уже начинать по новому вакцинировать тех кто пройдет вакцинацию в феврале- марте. И так по кругу... Так что не все так " радужно" как об этом говорится. Для того что бы говорить о 80% привитых, прививку нужно производить масштабную и в очень короткий период - 2-3 месяца, а это не реально.
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03.03.2021 12:08 Ответить
Если не отвакцинируют - Ляшко сделает себе харакири?
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03.03.2021 12:46 Ответить
Чем? Спутник-5 под видом индийской или китайской вакцины???
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03.03.2021 13:13 Ответить
Очередные "Новости из будущего". Интересно, он что-то нюхает или курит? Или не умеет калькулятором пользоваться?
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03.03.2021 14:20 Ответить
Сказочный идиот этот Ляшко!!! Фамилия что ли такая, первый с вилами бегал...
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03.03.2021 14:54 Ответить
Стал министром, ЛЯШКО мигом забыл все обещания - и про 80%, и про 70% и про "11млн. прививок в месяц"...
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05.08.2021 14:23 Ответить
 
 