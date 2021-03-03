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За сутки от COVID-19 привили 1983 человека, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки от COVID-19 привили 1983 человека, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

От коронавируса в Украине вакцинировали уже 6888 человек. За минувшие сутки привили 1983 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (220 прививок).

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Все вакцинированные получили по одной дозе. Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область - 50 прививок;
  • Волынская область - 60 прививок;
  • Днепропетровская область - 210 прививок;
  • Донецкая область - 220 прививок;
  • Житомирская область - 60 прививок;
  • Закарпатская область - 60 прививок;
  • Запорожская область - 30 прививок;
  • Ивано-Франковска область - 63 прививок;
  • Киевская область - 50 прививок;
  • Кировоградская область - 40 прививок;
  • Луганская область - 140 прививок;
  • Львовская область - 80 прививок;
  • г. Киев - 90 прививок;
  • Николаевская область - 60 прививок;
  • Одесская область - 80 прививок;
  • Полтавская область - 70 прививок;
  • Ровенская область - 80 прививок;
  • Сумская область - 30 прививок;
  • Тернопольская область - 80 прививок;
  • Харьковская область - 30 прививок;
  • Херсонская область - 100 прививок;
  • Хмельницкая область - 80 прививок;
  • Черкасская область - 30 прививок;
  • Черновицкая область - 50 прививок;
  • Черниговская область - 140 прививок

За сутки от COVID-19 привили 1983 человека, - Минздрав 01
За сутки от COVID-19 привили 1983 человека, - Минздрав 02
За сутки от COVID-19 привили 1983 человека, - Минздрав 03
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Топ комментарии
+2
Це перемога?
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03.03.2021 09:42
+1
Ага, если за сутки прививать по 2000 чел, то 20 млн.человек будут вакцинированы к весне 2048 года. Это однозначно перемога, Степанов лучший! За сутки от COVID-19 привили 1983 человека, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3109
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03.03.2021 09:46
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Це перемога?
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03.03.2021 09:42 Ответить
Звичайно!
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03.03.2021 09:44 Ответить
Чому про це запитую кожного разу? До президентських виборів про це запитували ЗЕлохи при кожній новині. Тепер отримують отвєтку. За добу проти COVID-19 вакцинували 1983 людини, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9718
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03.03.2021 09:50 Ответить
Шел март 2021 года. Вакцину свою произвести не могут. Запустить производство чужой вакцины в Украине не могут. Даже протестировать чужую вакцину в Украине не могут. Зато олигархи у нас какие, непуганные.
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03.03.2021 09:53 Ответить
українці мають те що обрали ,а олігархи всім забезпечені про них можна не хвилюватися.
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03.03.2021 10:02 Ответить
початок.
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03.03.2021 09:47 Ответить
Ага, если за сутки прививать по 2000 чел, то 20 млн.человек будут вакцинированы к весне 2048 года. Это однозначно перемога, Степанов лучший! За сутки от COVID-19 привили 1983 человека, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3109
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03.03.2021 09:46 Ответить
Не все сразу) давайте посмотрим сколько будут в сутки прививать хотя бы через месяц. Так как у нас в первый день старта было привито всего около 150 человек, а сейчас уже почти 2000 - то есть рост уже в 13 раз
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03.03.2021 14:03 Ответить
Украинцы, скажите, а у вас вакцинация для граждан платная? если не секрет сколько стоит?
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03.03.2021 09:50 Ответить
крапля в морі коли захворівших на порядок більше щеплених ефективність такої стратегії МОЗу викликає м'яко кажучи великі сумніви.
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03.03.2021 09:58 Ответить
Петр Алексеевич разбирается в сортах лайна..прям в Раде всё и выложил.
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03.03.2021 09:59 Ответить
Невже 2 місяця було мало, коли країни вакцинували своїх громадян, щоб наш уряд продумав як бистрими темпами вакцинувати населення.Чому раніше не записували людей на чергу на вакцивування. а ждали манни небесної?. Якщо врачі не хочуть вакцинуватись, то переходьте до 2- ї черги. Врачі, які не схотіли зараз вакцинуватись, установити мінімальний термін вакцинування, а потім нехай самі при бажанні записуються в загальну чергу по віковій категорії. Кожний день помирають люди, зростає кількість хворих і необхідно як мога більше в короткі терміни охопити українців вакцинуванням,.Зараз уряд тягне кота за хвоста.
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03.03.2021 10:02 Ответить
Привили 1 983 человека
Непривитыми остаются - 38 500 274 человека.
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03.03.2021 10:06 Ответить
Чё, так медленно?
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03.03.2021 10:49 Ответить
За добу проти COVID-19 вакцинували 1983 людини, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3973
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03.03.2021 11:38 Ответить
 
 