За добу проти COVID-19 вакцинували 1983 людини, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Проти коронавірусу в Україні вакцинували вже 6888 осіб. За минулу добу - 1983 людини.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

За добу найбільшу кількість щеплених зафіксовано в Донецькій області (220 щеплень).

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Усі вакциновані отримали по одній дозі. Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область - 50 щеплень;

Волинська область - 60 щеплень;

Дніпропетровська область - 210 щеплень;

Донецька область - 220 щеплень;

Житомирська область - 60 щеплень;

Закарпатська область - 60 щеплень;

Запорізька область - 30 щеплень;

Івано-Франківська область - 63 щеплень;

Київська область - 50 щеплень;

Кіровоградська область - 40 щеплень;

Луганська область - 140 щеплень;

Львівська область - 80 щеплень;

м. Київ - 90 щеплень;

Миколаївська область - 60 щеплень;

Одеська область - 80 щеплень;

Полтавська область - 70 щеплень;

Рівненська область - 80 щеплень;

Сумська область - 30 щеплень;

Тернопільська область - 80 щеплень;

Харківська область - 30 щеплень;

Херсонська область - 100 щеплень;

Хмельницька область - 80 щеплень;

Черкаська область - 30 щеплень;

Чернівецька область - 50 щеплень;

Чернігівська область - 140 щеплень.





