УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13162 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
1 376 16
вакцина (3528) карантин (16095) МОЗ (3882) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

За добу проти COVID-19 вакцинували 1983 людини, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу проти COVID-19 вакцинували 1983 людини, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Проти коронавірусу в Україні вакцинували вже 6888 осіб. За минулу добу - 1983 людини.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

За добу найбільшу кількість щеплених зафіксовано в Донецькій області (220 щеплень).

Також читайте: Важкі форми COVID-19 трапляються дедалі частіше, вірус мутує, - Степанов

Усі вакциновані отримали по одній дозі. Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область - 50 щеплень;
  • Волинська область - 60 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 210 щеплень;
  • Донецька область - 220 щеплень;
  • Житомирська область - 60 щеплень;
  • Закарпатська область - 60 щеплень;
  • Запорізька область - 30 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 63 щеплень;
  • Київська область - 50 щеплень;
  • Кіровоградська область - 40 щеплень;
  • Луганська область - 140 щеплень;
  • Львівська область - 80 щеплень;
  • м. Київ - 90 щеплень;
  • Миколаївська область - 60 щеплень;
  • Одеська область - 80 щеплень;
  • Полтавська область - 70 щеплень;
  • Рівненська область - 80 щеплень;
  • Сумська область - 30 щеплень;
  • Тернопільська область - 80 щеплень;
  • Харківська область - 30 щеплень;
  • Херсонська область - 100 щеплень;
  • Хмельницька область - 80 щеплень;
  • Черкаська область - 30 щеплень;
  • Чернівецька область - 50 щеплень;
  • Чернігівська область - 140 щеплень.

За добу проти COVID-19 вакцинували 1983 людини, - МОЗ 01
За добу проти COVID-19 вакцинували 1983 людини, - МОЗ 02
За добу проти COVID-19 вакцинували 1983 людини, - МОЗ 03

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
Це перемога?
показати весь коментар
03.03.2021 09:42
+1
Ага, если за сутки прививать по 2000 чел, то 20 млн.человек будут вакцинированы к весне 2048 года. Это однозначно перемога, Степанов лучший! За сутки от COVID-19 привили 1983 человека, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3109
показати весь коментар
03.03.2021 09:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це перемога?
показати весь коментар
03.03.2021 09:42 Відповісти
Звичайно!
показати весь коментар
03.03.2021 09:44 Відповісти
Чому про це запитую кожного разу? До президентських виборів про це запитували ЗЕлохи при кожній новині. Тепер отримують отвєтку. За добу проти COVID-19 вакцинували 1983 людини, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9718
показати весь коментар
03.03.2021 09:50 Відповісти
Шел март 2021 года. Вакцину свою произвести не могут. Запустить производство чужой вакцины в Украине не могут. Даже протестировать чужую вакцину в Украине не могут. Зато олигархи у нас какие, непуганные.
показати весь коментар
03.03.2021 09:53 Відповісти
українці мають те що обрали ,а олігархи всім забезпечені про них можна не хвилюватися.
показати весь коментар
03.03.2021 10:02 Відповісти
початок.
показати весь коментар
03.03.2021 09:47 Відповісти
Ага, если за сутки прививать по 2000 чел, то 20 млн.человек будут вакцинированы к весне 2048 года. Это однозначно перемога, Степанов лучший! За сутки от COVID-19 привили 1983 человека, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3109
показати весь коментар
03.03.2021 09:46 Відповісти
Не все сразу) давайте посмотрим сколько будут в сутки прививать хотя бы через месяц. Так как у нас в первый день старта было привито всего около 150 человек, а сейчас уже почти 2000 - то есть рост уже в 13 раз
показати весь коментар
03.03.2021 14:03 Відповісти
Украинцы, скажите, а у вас вакцинация для граждан платная? если не секрет сколько стоит?
показати весь коментар
03.03.2021 09:50 Відповісти
крапля в морі коли захворівших на порядок більше щеплених ефективність такої стратегії МОЗу викликає м'яко кажучи великі сумніви.
показати весь коментар
03.03.2021 09:58 Відповісти
Петр Алексеевич разбирается в сортах лайна..прям в Раде всё и выложил.
показати весь коментар
03.03.2021 09:59 Відповісти
Невже 2 місяця було мало, коли країни вакцинували своїх громадян, щоб наш уряд продумав як бистрими темпами вакцинувати населення.Чому раніше не записували людей на чергу на вакцивування. а ждали манни небесної?. Якщо врачі не хочуть вакцинуватись, то переходьте до 2- ї черги. Врачі, які не схотіли зараз вакцинуватись, установити мінімальний термін вакцинування, а потім нехай самі при бажанні записуються в загальну чергу по віковій категорії. Кожний день помирають люди, зростає кількість хворих і необхідно як мога більше в короткі терміни охопити українців вакцинуванням,.Зараз уряд тягне кота за хвоста.
показати весь коментар
03.03.2021 10:02 Відповісти
Привили 1 983 человека
Непривитыми остаются - 38 500 274 человека.
показати весь коментар
03.03.2021 10:06 Відповісти
Чё, так медленно?
показати весь коментар
03.03.2021 10:49 Відповісти
За добу проти COVID-19 вакцинували 1983 людини, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3973
показати весь коментар
03.03.2021 11:38 Відповісти
 
 