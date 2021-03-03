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Важкі форми COVID-19 трапляються дедалі частіше, вірус мутує, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Важкі форми COVID-19 трапляються дедалі частіше, вірус мутує, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що клінічна картина COVID-19 в Україні змінилася.

Про це глава МОЗ заявив в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дійсно бачимо з лабораторних досліджень, що нема таких високих показників реактивного білку, які були раніше відповідно до стану людини. Коли ми говоримо, що клінічна картина змінилася, це означає, що кореляція між лабораторними аналізами та клінічним станом людини не така, яка була раніше. Якщо раніше в людини, яка перебувала в реанімації, ми бачили й високі цифри цього реактивного білка, й інших показників, то зараз рівень може бути низький, але водночас стан пацієнта достатньо тяжкий", — сказав він.

Міністр пояснив, чому "помолодшав" гострий перебіг хвороби.

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"Він мутує, мутує вірус. Це ж ми знаємо на широкий загал лише про мутації з Великої Британії чи ПАР. Водночас він мутує… Є ще одна велика проблема — це коли люди не звертаються вчасно до лікаря. Людина захворіла, вона вже все зрозуміла про ковід, як їй здається, і вважає, що не треба звертатися до лікаря, а потім за тиждень, на 9-10-й день вона вже в дуже тяжкому перебігу хвороби з низькою сатурацією і киснезалежністю", — сказав він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Тяжелые формы Степанова встречаются все чаще, он мутирует, - Вирус
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03.03.2021 09:35
+2
О... готовьтесь к "росту пугалок в статистике ".... Скоро везде будет "красная зона" - что бы выполнить план по вакцинации...
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03.03.2021 11:42
+1
Салонный идиот.
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03.03.2021 09:34
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Салонный идиот.
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03.03.2021 09:34 Відповісти
Зелепупики, бегом вакцинироваться! Интересно при таком уровне коррупции и уровне медицины, есть ли в Украине возможность проводить подобные исследования? Или это все происходит визуально?
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03.03.2021 09:35 Відповісти
Тяжелые формы Степанова встречаются все чаще, он мутирует, - Вирус
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03.03.2021 09:35 Відповісти
Да здравствует ковид-21.
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03.03.2021 09:36 Відповісти
И Степанов тут не причём
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03.03.2021 09:38 Відповісти
Ще на початку епідемії Комаровський казав носіть маски, дотримуйтесь соціальної дистанції, мийте руки і буде вам щастя. Та лохи казали що він ватнік і його не потрібно слухати.
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03.03.2021 09:40 Відповісти
Так оно и есть + маски до сраки.
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03.03.2021 10:24 Відповісти
Дивно виглядає звинувачення міністра охорони здоров'я. Наша медицина сама сприяє тому аби люди не звертались, бо увесь тягар лягає на їх плечі. Нещодавно від ковіда помер батько знайомої. Звернулись вчасно, ковід був у важкій формі, чоловік пробув у реанімації більше двох тижнів, зробили тест ковіда нема, проста пневмонія, все лікування лягло на плечі сім'ї, більше 60 тис.грн. Хоч всі розуміли що ковід, так як перехворіла його дружина, онука, син. Ось так родина, менше ніж за місяць залишилась без батька, дідуся, грошей.
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03.03.2021 09:42 Відповісти
он мне комиссара Жюва чем-то напоминает
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03.03.2021 09:43 Відповісти
Степанов давно сам мутировал в лживую обезьяну...
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03.03.2021 09:48 Відповісти
Не способны вакцину нормальную закупить.....Пугают....Им больше ничего не остается как манипулировать и врать....Украинци ждут достойную вакцину.....
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03.03.2021 09:58 Відповісти
Якось знову все в цих розповідях через задницю,чим більше вірус знаходиться серед людей тим слабшим він повинен ставати,а мутації більш легшими...А усякому разі так було завжди поки за справу лікування не взялися барижні фармацевти,скуплене ними на корню ВОЗ,різні місцеві хльоцики типу
степашки та зацікавлені відкритими перед ними новими можливостями політики(що характерно різні"диктатори" в цій грі не приймають участі,навіщо?,вони вже все це мають.)
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03.03.2021 10:13 Відповісти
Степанов, что б меньше людей болело надо организовать быстрые темпы вакцинации. При нормальному министерству здравохранения можно было бы 500 тис . людей провакцинировать за 10 дней и тем самым спасти кому - то жизнь, где- то разорвать ланцюг заболеваемости. Сроки 2- й дозы составляют до 3- х месяцев и за это время можно получить вакцину от глобальной инициативы или с Индии.
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03.03.2021 10:15 Відповісти
Степанов, что б меньше людей болело надо организовать быстрые темпы вакцинации. При нормальному министерству здравохранения можно было бы 500 тис . людей провакцинировать за 10 дней и тем самым спасти кому - то жизнь, где- то разорвать ланцюг заболеваемости. Сроки 2- й дозы составляют до 3- х месяцев и за это время можно получить вакцину от глобальной инициативы или с Индии.
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03.03.2021 10:19 Відповісти
Ритуальні пляски Степанова о ниспослании чумы и мора.
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03.03.2021 10:21 Відповісти
О... готовьтесь к "росту пугалок в статистике ".... Скоро везде будет "красная зона" - что бы выполнить план по вакцинации...
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03.03.2021 11:42 Відповісти
Подохнем все и привитые и прибитые
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03.03.2021 12:29 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/

90,760 (0.4%)
Serious or Critical

І цей показник лише спадає з кінця весни 2020 року.
Степанов - патологічний брехун.
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03.03.2021 14:59 Відповісти
 
 