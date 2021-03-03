Важкі форми COVID-19 трапляються дедалі частіше, вірус мутує, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що клінічна картина COVID-19 в Україні змінилася.

Про це глава МОЗ заявив в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дійсно бачимо з лабораторних досліджень, що нема таких високих показників реактивного білку, які були раніше відповідно до стану людини. Коли ми говоримо, що клінічна картина змінилася, це означає, що кореляція між лабораторними аналізами та клінічним станом людини не така, яка була раніше. Якщо раніше в людини, яка перебувала в реанімації, ми бачили й високі цифри цього реактивного білка, й інших показників, то зараз рівень може бути низький, але водночас стан пацієнта достатньо тяжкий", — сказав він.

Міністр пояснив, чому "помолодшав" гострий перебіг хвороби.

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"Він мутує, мутує вірус. Це ж ми знаємо на широкий загал лише про мутації з Великої Британії чи ПАР. Водночас він мутує… Є ще одна велика проблема — це коли люди не звертаються вчасно до лікаря. Людина захворіла, вона вже все зрозуміла про ковід, як їй здається, і вважає, що не треба звертатися до лікаря, а потім за тиждень, на 9-10-й день вона вже в дуже тяжкому перебігу хвороби з низькою сатурацією і киснезалежністю", — сказав він.