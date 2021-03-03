РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14830 посетителей онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
2 484 18
карантин (16730) Степанов Максим (2061) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

Тяжелые формы COVID-19 встречаются все чаще, вирус мутирует, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Тяжелые формы COVID-19 встречаются все чаще, вирус мутирует, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что клиническая картина COVID-19 в Украине изменилась.

Об этом глава Минздрава заявил в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы действительно видим по лабораторным исследованиям, что нет таких высоких показателей реактивного белка, которые были ранее в соответствии с состоянием человека. Когда мы говорим, что клиническая картина изменилась, это означает, что корреляция между лабораторными анализами и клиническим состоянием человека не такая, какая была раньше. Если раньше у человека, который находился в реанимации, мы видели и высокие цифры этого реактивного белка, и других показателей, то сейчас уровень может быть низкий, но в то же время состояние пациента достаточно тяжелое", - объяснил он.

Министр объяснил, почему "помолодело" острое течение болезни.

"Он мутирует, мутирует вирус. Это мы знаем, широкая общественность, только о мутации из Великобритании или ЮАР. В то же время он мутирует... Есть еще одна большая проблема - это когда люди не обращаются вовремя к врачу. Человек заболел, он уже все понял о ковиде, как ему кажется, и считает, что не надо обращаться к врачу, а потом через неделю, на 9-10-й день он уже в очень тяжелом течении болезни с низкой сатурацией и кислородозависимостью", - рассказал Степанов.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 185 человек, зафиксированы 7 235 новых случаев заражения, выздоровели 5 118 человек

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Тяжелые формы Степанова встречаются все чаще, он мутирует, - Вирус
показать весь комментарий
03.03.2021 09:35
+2
О... готовьтесь к "росту пугалок в статистике ".... Скоро везде будет "красная зона" - что бы выполнить план по вакцинации...
показать весь комментарий
03.03.2021 11:42
+1
Салонный идиот.
показать весь комментарий
03.03.2021 09:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Салонный идиот.
показать весь комментарий
03.03.2021 09:34 Ответить
Зелепупики, бегом вакцинироваться! Интересно при таком уровне коррупции и уровне медицины, есть ли в Украине возможность проводить подобные исследования? Или это все происходит визуально?
показать весь комментарий
03.03.2021 09:35 Ответить
Тяжелые формы Степанова встречаются все чаще, он мутирует, - Вирус
показать весь комментарий
03.03.2021 09:35 Ответить
Да здравствует ковид-21.
показать весь комментарий
03.03.2021 09:36 Ответить
И Степанов тут не причём
показать весь комментарий
03.03.2021 09:38 Ответить
Ще на початку епідемії Комаровський казав носіть маски, дотримуйтесь соціальної дистанції, мийте руки і буде вам щастя. Та лохи казали що він ватнік і його не потрібно слухати.
показать весь комментарий
03.03.2021 09:40 Ответить
Так оно и есть + маски до сраки.
показать весь комментарий
03.03.2021 10:24 Ответить
Дивно виглядає звинувачення міністра охорони здоров'я. Наша медицина сама сприяє тому аби люди не звертались, бо увесь тягар лягає на їх плечі. Нещодавно від ковіда помер батько знайомої. Звернулись вчасно, ковід був у важкій формі, чоловік пробув у реанімації більше двох тижнів, зробили тест ковіда нема, проста пневмонія, все лікування лягло на плечі сім'ї, більше 60 тис.грн. Хоч всі розуміли що ковід, так як перехворіла його дружина, онука, син. Ось так родина, менше ніж за місяць залишилась без батька, дідуся, грошей.
показать весь комментарий
03.03.2021 09:42 Ответить
он мне комиссара Жюва чем-то напоминает
показать весь комментарий
03.03.2021 09:43 Ответить
Степанов давно сам мутировал в лживую обезьяну...
показать весь комментарий
03.03.2021 09:48 Ответить
Не способны вакцину нормальную закупить.....Пугают....Им больше ничего не остается как манипулировать и врать....Украинци ждут достойную вакцину.....
показать весь комментарий
03.03.2021 09:58 Ответить
Якось знову все в цих розповідях через задницю,чим більше вірус знаходиться серед людей тим слабшим він повинен ставати,а мутації більш легшими...А усякому разі так було завжди поки за справу лікування не взялися барижні фармацевти,скуплене ними на корню ВОЗ,різні місцеві хльоцики типу
степашки та зацікавлені відкритими перед ними новими можливостями політики(що характерно різні"диктатори" в цій грі не приймають участі,навіщо?,вони вже все це мають.)
показать весь комментарий
03.03.2021 10:13 Ответить
Степанов, что б меньше людей болело надо организовать быстрые темпы вакцинации. При нормальному министерству здравохранения можно было бы 500 тис . людей провакцинировать за 10 дней и тем самым спасти кому - то жизнь, где- то разорвать ланцюг заболеваемости. Сроки 2- й дозы составляют до 3- х месяцев и за это время можно получить вакцину от глобальной инициативы или с Индии.
показать весь комментарий
03.03.2021 10:15 Ответить
Степанов, что б меньше людей болело надо организовать быстрые темпы вакцинации. При нормальному министерству здравохранения можно было бы 500 тис . людей провакцинировать за 10 дней и тем самым спасти кому - то жизнь, где- то разорвать ланцюг заболеваемости. Сроки 2- й дозы составляют до 3- х месяцев и за это время можно получить вакцину от глобальной инициативы или с Индии.
показать весь комментарий
03.03.2021 10:19 Ответить
Ритуальні пляски Степанова о ниспослании чумы и мора.
показать весь комментарий
03.03.2021 10:21 Ответить
О... готовьтесь к "росту пугалок в статистике ".... Скоро везде будет "красная зона" - что бы выполнить план по вакцинации...
показать весь комментарий
03.03.2021 11:42 Ответить
Подохнем все и привитые и прибитые
показать весь комментарий
03.03.2021 12:29 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/

90,760 (0.4%)
Serious or Critical

І цей показник лише спадає з кінця весни 2020 року.
Степанов - патологічний брехун.
показать весь комментарий
03.03.2021 14:59 Ответить
 
 