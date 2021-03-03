Тяжелые формы COVID-19 встречаются все чаще, вирус мутирует, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что клиническая картина COVID-19 в Украине изменилась.
Об этом глава Минздрава заявил в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы действительно видим по лабораторным исследованиям, что нет таких высоких показателей реактивного белка, которые были ранее в соответствии с состоянием человека. Когда мы говорим, что клиническая картина изменилась, это означает, что корреляция между лабораторными анализами и клиническим состоянием человека не такая, какая была раньше. Если раньше у человека, который находился в реанимации, мы видели и высокие цифры этого реактивного белка, и других показателей, то сейчас уровень может быть низкий, но в то же время состояние пациента достаточно тяжелое", - объяснил он.
Министр объяснил, почему "помолодело" острое течение болезни.
"Он мутирует, мутирует вирус. Это мы знаем, широкая общественность, только о мутации из Великобритании или ЮАР. В то же время он мутирует... Есть еще одна большая проблема - это когда люди не обращаются вовремя к врачу. Человек заболел, он уже все понял о ковиде, как ему кажется, и считает, что не надо обращаться к врачу, а потом через неделю, на 9-10-й день он уже в очень тяжелом течении болезни с низкой сатурацией и кислородозависимостью", - рассказал Степанов.
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степашки та зацікавлені відкритими перед ними новими можливостями політики(що характерно різні"диктатори" в цій грі не приймають участі,навіщо?,вони вже все це мають.)
90,760 (0.4%)
Serious or Critical
І цей показник лише спадає з кінця весни 2020 року.
Степанов - патологічний брехун.