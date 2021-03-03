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Мер Івано-Франківська Марцінків просить уряд дати більше вакцин проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Мер Івано-Франківська Марцінків просить уряд дати більше вакцин проти COVID-19

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до Кабінету Міністрів із проханням надати більше вакцин проти COVID-19 для міста, а також допомогти з розгортанням додаткових ліжок у медзакладах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Марцінків заявив в ефірі "Прямого".

За його словами, місту зараз видали приблизно 500 доз вакцин, тому Марцінків проситиме уряд надати ще, адже важливо, щоб вакцинація відбувалася.

"Скористався можливістю та звернувся до уряду, щоб надали місту більше вакцин та допомогли з питанням розгортання додаткових ліжок у закладах охорони здоров'я", - пояснив мер.

Водночас Марцінків зазначив, що проблеми з вакцинацією пов'язані, зокрема, з провалом комунікації. Уряд міг провести більш якісну роз'яснювальну кампанію, що індійська вакцина Covishield - ідентична з препаратом Oxford/AstraZeneca: "Хіба було важко привезти спеціаліста з AstraZeneca, який би сказав, що "в Індії виробляють ту саму AstraZeneca за нашою формулою? Після цього було б більше довіри до цієї вакцини".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спалах COVID-19 в Івано-Франківську: із 26 лютого в місті запроваджують обмеження на проїзд у громадському транспорті

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Це не той Марцинків, який у січні відміняв на території Франківська загальнонаціональний карантин?
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03.03.2021 09:58
+1
зара під шумок заборони про місцепоходження вакцин нам якогось щмурдяка привезуть.
Зеленй бєспрєдєл.
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03.03.2021 09:21
+1
Китайськго шмурдяка. Астразенека непогана вакцина, але можливо для своїх та віп- медиків, іі якось раптово завезли, а пропонували китайську. усю дорогоу, й зараз Степанов белькоче про китайську.
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03.03.2021 09:30
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зара під шумок заборони про місцепоходження вакцин нам якогось щмурдяка привезуть.
Зеленй бєспрєдєл.
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03.03.2021 09:21 Відповісти
Китайськго шмурдяка. Астразенека непогана вакцина, але можливо для своїх та віп- медиків, іі якось раптово завезли, а пропонували китайську. усю дорогоу, й зараз Степанов белькоче про китайську.
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03.03.2021 09:30 Відповісти
Привозять британську для віпів і індуську для решти, плюс сіновак.
Ще почорніємо і покосіємо після них Мер Івано-Франківська Марцінків просить уряд дати більше вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 7705
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03.03.2021 09:53 Відповісти
Да, но Степанов из Индии разве привез вакцины? Вчера же только на Цензор инфа вышла, что зебарыги засекретили то, чем прививают. Так же как ***** засекретил военные потери в мирное время.
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03.03.2021 09:26 Відповісти
Интересно кому он её вкалывать собирается.Может человек сто,кому нечего терять найдется.
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03.03.2021 09:34 Відповісти
Марцінків пробує влізти в дупу без мила зеленій срані?
Дивно , так спішити на цей титанік!
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03.03.2021 09:38 Відповісти
Мер Івано-Франківська Марцінків просить уряд дати більше вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2903
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03.03.2021 09:38 Відповісти
ВІН ПРАВИЙ стосовно вакцини.
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03.03.2021 09:45 Відповісти
Це не той Марцинків, який у січні відміняв на території Франківська загальнонаціональний карантин?
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03.03.2021 09:58 Відповісти
..- добряче НАГНУЛИ Р.Марценківа - маргелізована Свобода - ЗДУЛАСЬ після ПРОТИВСІХСТВА ... таке ...що ПРАВДА -




У США Верховним Судом скасовано загальна вакцинація. Білл Гейтс, головний інфекціоніст США Фаучи, і Біг Фарма програли позов у ​​Верховному Суді США, не зумівши довести, що всі їх вакцини протягом останніх 32 років були безпечні для здоров'я громадян. Позов подала група вчених, на чолі з сенатором Кеннеді.
Роберт Ф. Кеннеді-молодший: «Нову вакцину проти COVID слід уникати ... будь-яку ціну.
Терміново звертаю вашу увагу на важливі питання, пов'язані з наступною вакцинацією проти Covid-19.
Вперше в історії вакцинації, так звані мРНК-вакцини останнього покоління втручаються безпосередньо в генетичний матеріал пацієнта і, отже, змінюють індивідуальний генетичний матеріал, який являє собою генетичну маніпуляцію, що вже було заборонено і до цього вважалося ЗЛОЧИНОМ.
ВАКЦИНА коронавируса - НЕ ВАКЦИНА! УВАГА!
Що завжди представляла собою вакцина?
Це був завжди сам патоген - мікроб або вірус, який був убитий або атенуйованих, тобто ослаблений, - і його вводили в організм з метою вироблення антитіл.
Не те взагалі вакцина коронавируса!
Вона зовсім не те!
Вона входить в новітню групу м-РНК (mRNA) нібито "вакцин"
Потрапивши всередину людської клітини, мРНК репрограмує нормальну РНК / ДНК, які починають виробляти інший білок.
Тобто, нічого спільного з традиційними вакцинами! Тобто - це інструмент генетичного впливу. Генна зброя! Тобто землян зібралися знищити, а ті, що вижили стануть ГМО!
Після безпрецедентної вакцини мРНК вакциновані більше не зможуть лікувати симптоми вакцини додатковим способом.
Вакцинованим доведеться змиритися з наслідками, тому що їх вже не можна вилікувати простим видаленням токсинів з людського тіла, як людині з генетичним дефектом, таким як синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром Тернера, генетична зупинка серця, гемофілія, кістозний фіброз, синдром Ретта і ін. ), тому що генетичний дефект назавжди!
Це ясно означає:
якщо симптом вакцинації розвивається після вакцинації мРНК, ні я, ні будь-який інший терапевт не можуть вам допомогти, тому що...
Збитки, заподіяні вакцинацією, БУДУТЬ ГЕНЕТИЧНО незворотні.
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03.03.2021 11:15 Відповісти
Цікаво, все-таки, як кабмін може допомогти "с вопросом развертывания дополнительных коек в учреждениях здравоохранения"? Приїдуть міністри допомагати заносить ліжка в лікарню і розставляти їх по палатах? Проясніть, хто знає.Источник: https://censor.net/ru/n3251124
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03.03.2021 12:32 Відповісти
Видать канал на таможне открылся..
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03.03.2021 12:33 Відповісти
 
 