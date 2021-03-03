Мер Івано-Франківська Марцінків просить уряд дати більше вакцин проти COVID-19
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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до Кабінету Міністрів із проханням надати більше вакцин проти COVID-19 для міста, а також допомогти з розгортанням додаткових ліжок у медзакладах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Марцінків заявив в ефірі "Прямого".
За його словами, місту зараз видали приблизно 500 доз вакцин, тому Марцінків проситиме уряд надати ще, адже важливо, щоб вакцинація відбувалася.
"Скористався можливістю та звернувся до уряду, щоб надали місту більше вакцин та допомогли з питанням розгортання додаткових ліжок у закладах охорони здоров'я", - пояснив мер.
Водночас Марцінків зазначив, що проблеми з вакцинацією пов'язані, зокрема, з провалом комунікації. Уряд міг провести більш якісну роз'яснювальну кампанію, що індійська вакцина Covishield - ідентична з препаратом Oxford/AstraZeneca: "Хіба було важко привезти спеціаліста з AstraZeneca, який би сказав, що "в Індії виробляють ту саму AstraZeneca за нашою формулою? Після цього було б більше довіри до цієї вакцини".
Будь ласка, зачекайте...
Зеленй бєспрєдєл.
Ще почорніємо і покосіємо після них
Дивно , так спішити на цей титанік!
У США Верховним Судом скасовано загальна вакцинація. Білл Гейтс, головний інфекціоніст США Фаучи, і Біг Фарма програли позов у Верховному Суді США, не зумівши довести, що всі їх вакцини протягом останніх 32 років були безпечні для здоров'я громадян. Позов подала група вчених, на чолі з сенатором Кеннеді.
Роберт Ф. Кеннеді-молодший: «Нову вакцину проти COVID слід уникати ... будь-яку ціну.
Терміново звертаю вашу увагу на важливі питання, пов'язані з наступною вакцинацією проти Covid-19.
Вперше в історії вакцинації, так звані мРНК-вакцини останнього покоління втручаються безпосередньо в генетичний матеріал пацієнта і, отже, змінюють індивідуальний генетичний матеріал, який являє собою генетичну маніпуляцію, що вже було заборонено і до цього вважалося ЗЛОЧИНОМ.
ВАКЦИНА коронавируса - НЕ ВАКЦИНА! УВАГА!
Що завжди представляла собою вакцина?
Це був завжди сам патоген - мікроб або вірус, який був убитий або атенуйованих, тобто ослаблений, - і його вводили в організм з метою вироблення антитіл.
Не те взагалі вакцина коронавируса!
Вона зовсім не те!
Вона входить в новітню групу м-РНК (mRNA) нібито "вакцин"
Потрапивши всередину людської клітини, мРНК репрограмує нормальну РНК / ДНК, які починають виробляти інший білок.
Тобто, нічого спільного з традиційними вакцинами! Тобто - це інструмент генетичного впливу. Генна зброя! Тобто землян зібралися знищити, а ті, що вижили стануть ГМО!
Після безпрецедентної вакцини мРНК вакциновані більше не зможуть лікувати симптоми вакцини додатковим способом.
Вакцинованим доведеться змиритися з наслідками, тому що їх вже не можна вилікувати простим видаленням токсинів з людського тіла, як людині з генетичним дефектом, таким як синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром Тернера, генетична зупинка серця, гемофілія, кістозний фіброз, синдром Ретта і ін. ), тому що генетичний дефект назавжди!
Це ясно означає:
якщо симптом вакцинації розвивається після вакцинації мРНК, ні я, ні будь-який інший терапевт не можуть вам допомогти, тому що...
Збитки, заподіяні вакцинацією, БУДУТЬ ГЕНЕТИЧНО незворотні.