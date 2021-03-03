Мэр Ивано-Франковска Марцинкив просит правительство дать больше вакцин от COVID-19
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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к Кабинету Министров с просьбой предоставить больше вакцин от COVID-19 для города, а также помочь с развертыванием дополнительных коек в медуреждчениях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Марцинкив заявил в эфире "Прямого".
По его словам, городу сейчас выдали около 500 доз вакцин, поэтому Марцинкив будет просить правительство предоставить еще, ведь важно, чтобы вакцинация происходила.
"Воспользовался возможностью и обратился к правительству, чтобы предоставили городу больше вакцин и помогли с вопросом развертывания дополнительных коек в учреждениях здравоохранения", - объяснил мэр.
В то же время, Марцинкив отметил, что проблемы с вакцинацией - связаны, в частности, с провалом коммуникации. Правительство могло провести более качественную разъяснительную кампанию, что индийская вакцина Covishield - идентична с препаратом Oxford/AstraZeneca: "Разве было трудно привезти специалиста из AstraZeneca, который бы сказал, что "в Индии производят ту самую AstraZeneca по нашей формуле? После этого было бы большее доверие к этой вакцине".
Пожалуйста, подождите...
Зеленй бєспрєдєл.
Ще почорніємо і покосіємо після них
Дивно , так спішити на цей титанік!
У США Верховним Судом скасовано загальна вакцинація. Білл Гейтс, головний інфекціоніст США Фаучи, і Біг Фарма програли позов у Верховному Суді США, не зумівши довести, що всі їх вакцини протягом останніх 32 років були безпечні для здоров'я громадян. Позов подала група вчених, на чолі з сенатором Кеннеді.
Роберт Ф. Кеннеді-молодший: «Нову вакцину проти COVID слід уникати ... будь-яку ціну.
Терміново звертаю вашу увагу на важливі питання, пов'язані з наступною вакцинацією проти Covid-19.
Вперше в історії вакцинації, так звані мРНК-вакцини останнього покоління втручаються безпосередньо в генетичний матеріал пацієнта і, отже, змінюють індивідуальний генетичний матеріал, який являє собою генетичну маніпуляцію, що вже було заборонено і до цього вважалося ЗЛОЧИНОМ.
ВАКЦИНА коронавируса - НЕ ВАКЦИНА! УВАГА!
Що завжди представляла собою вакцина?
Це був завжди сам патоген - мікроб або вірус, який був убитий або атенуйованих, тобто ослаблений, - і його вводили в організм з метою вироблення антитіл.
Не те взагалі вакцина коронавируса!
Вона зовсім не те!
Вона входить в новітню групу м-РНК (mRNA) нібито "вакцин"
Потрапивши всередину людської клітини, мРНК репрограмує нормальну РНК / ДНК, які починають виробляти інший білок.
Тобто, нічого спільного з традиційними вакцинами! Тобто - це інструмент генетичного впливу. Генна зброя! Тобто землян зібралися знищити, а ті, що вижили стануть ГМО!
Після безпрецедентної вакцини мРНК вакциновані більше не зможуть лікувати симптоми вакцини додатковим способом.
Вакцинованим доведеться змиритися з наслідками, тому що їх вже не можна вилікувати простим видаленням токсинів з людського тіла, як людині з генетичним дефектом, таким як синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром Тернера, генетична зупинка серця, гемофілія, кістозний фіброз, синдром Ретта і ін. ), тому що генетичний дефект назавжди!
Це ясно означає:
якщо симптом вакцинації розвивається після вакцинації мРНК, ні я, ні будь-який інший терапевт не можуть вам допомогти, тому що...
Збитки, заподіяні вакцинацією, БУДУТЬ ГЕНЕТИЧНО незворотні.