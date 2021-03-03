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Мэр Ивано-Франковска Марцинкив просит правительство дать больше вакцин от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив просит правительство дать больше вакцин от COVID-19

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к Кабинету Министров с просьбой предоставить больше вакцин от COVID-19 для города, а также помочь с развертыванием дополнительных коек в медуреждчениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Марцинкив заявил в эфире "Прямого".

По его словам, городу сейчас выдали около 500 доз вакцин, поэтому Марцинкив будет просить правительство предоставить еще, ведь важно, чтобы вакцинация происходила.

"Воспользовался возможностью и обратился к правительству, чтобы предоставили городу больше вакцин и помогли с вопросом развертывания дополнительных коек в учреждениях здравоохранения", - объяснил мэр.

В то же время, Марцинкив отметил, что проблемы с вакцинацией - связаны, в частности, с провалом коммуникации. Правительство могло провести более качественную разъяснительную кампанию, что индийская вакцина Covishield - идентична с препаратом Oxford/AstraZeneca: "Разве было трудно привезти специалиста из AstraZeneca, который бы сказал, что "в Индии производят ту самую AstraZeneca по нашей формуле? После этого было бы большее доверие к этой вакцине".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Це не той Марцинків, який у січні відміняв на території Франківська загальнонаціональний карантин?
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03.03.2021 09:58
+1
зара під шумок заборони про місцепоходження вакцин нам якогось щмурдяка привезуть.
Зеленй бєспрєдєл.
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03.03.2021 09:21
+1
Китайськго шмурдяка. Астразенека непогана вакцина, але можливо для своїх та віп- медиків, іі якось раптово завезли, а пропонували китайську. усю дорогоу, й зараз Степанов белькоче про китайську.
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03.03.2021 09:30
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зара під шумок заборони про місцепоходження вакцин нам якогось щмурдяка привезуть.
Зеленй бєспрєдєл.
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03.03.2021 09:21 Ответить
Китайськго шмурдяка. Астразенека непогана вакцина, але можливо для своїх та віп- медиків, іі якось раптово завезли, а пропонували китайську. усю дорогоу, й зараз Степанов белькоче про китайську.
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03.03.2021 09:30 Ответить
Привозять британську для віпів і індуську для решти, плюс сіновак.
Ще почорніємо і покосіємо після них Мер Івано-Франківська Марцінків просить уряд дати більше вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 7705
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03.03.2021 09:53 Ответить
Да, но Степанов из Индии разве привез вакцины? Вчера же только на Цензор инфа вышла, что зебарыги засекретили то, чем прививают. Так же как ***** засекретил военные потери в мирное время.
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03.03.2021 09:26 Ответить
Интересно кому он её вкалывать собирается.Может человек сто,кому нечего терять найдется.
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03.03.2021 09:34 Ответить
Марцінків пробує влізти в дупу без мила зеленій срані?
Дивно , так спішити на цей титанік!
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03.03.2021 09:38 Ответить
Мер Івано-Франківська Марцінків просить уряд дати більше вакцин проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2903
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03.03.2021 09:38 Ответить
ВІН ПРАВИЙ стосовно вакцини.
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03.03.2021 09:45 Ответить
Це не той Марцинків, який у січні відміняв на території Франківська загальнонаціональний карантин?
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03.03.2021 09:58 Ответить
..- добряче НАГНУЛИ Р.Марценківа - маргелізована Свобода - ЗДУЛАСЬ після ПРОТИВСІХСТВА ... таке ...що ПРАВДА -




У США Верховним Судом скасовано загальна вакцинація. Білл Гейтс, головний інфекціоніст США Фаучи, і Біг Фарма програли позов у ​​Верховному Суді США, не зумівши довести, що всі їх вакцини протягом останніх 32 років були безпечні для здоров'я громадян. Позов подала група вчених, на чолі з сенатором Кеннеді.
Роберт Ф. Кеннеді-молодший: «Нову вакцину проти COVID слід уникати ... будь-яку ціну.
Терміново звертаю вашу увагу на важливі питання, пов'язані з наступною вакцинацією проти Covid-19.
Вперше в історії вакцинації, так звані мРНК-вакцини останнього покоління втручаються безпосередньо в генетичний матеріал пацієнта і, отже, змінюють індивідуальний генетичний матеріал, який являє собою генетичну маніпуляцію, що вже було заборонено і до цього вважалося ЗЛОЧИНОМ.
ВАКЦИНА коронавируса - НЕ ВАКЦИНА! УВАГА!
Що завжди представляла собою вакцина?
Це був завжди сам патоген - мікроб або вірус, який був убитий або атенуйованих, тобто ослаблений, - і його вводили в організм з метою вироблення антитіл.
Не те взагалі вакцина коронавируса!
Вона зовсім не те!
Вона входить в новітню групу м-РНК (mRNA) нібито "вакцин"
Потрапивши всередину людської клітини, мРНК репрограмує нормальну РНК / ДНК, які починають виробляти інший білок.
Тобто, нічого спільного з традиційними вакцинами! Тобто - це інструмент генетичного впливу. Генна зброя! Тобто землян зібралися знищити, а ті, що вижили стануть ГМО!
Після безпрецедентної вакцини мРНК вакциновані більше не зможуть лікувати симптоми вакцини додатковим способом.
Вакцинованим доведеться змиритися з наслідками, тому що їх вже не можна вилікувати простим видаленням токсинів з людського тіла, як людині з генетичним дефектом, таким як синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром Тернера, генетична зупинка серця, гемофілія, кістозний фіброз, синдром Ретта і ін. ), тому що генетичний дефект назавжди!
Це ясно означає:
якщо симптом вакцинації розвивається після вакцинації мРНК, ні я, ні будь-який інший терапевт не можуть вам допомогти, тому що...
Збитки, заподіяні вакцинацією, БУДУТЬ ГЕНЕТИЧНО незворотні.
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03.03.2021 11:15 Ответить
Цікаво, все-таки, як кабмін може допомогти "с вопросом развертывания дополнительных коек в учреждениях здравоохранения"? Приїдуть міністри допомагати заносить ліжка в лікарню і розставляти їх по палатах? Проясніть, хто знає.Источник: https://censor.net/ru/n3251124
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03.03.2021 12:32 Ответить
Видать канал на таможне открылся..
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03.03.2021 12:33 Ответить
 
 