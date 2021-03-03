"Никакого запрета не существует": переболевший COVID-19 Степанов объяснил, зачем вакцинировался"

Министр здравоохранения Максим Степанов, который на днях вакцинировался от коронавируса, рассказал о целях публичной прививки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Действительно, я переболел 3 месяца назад. Согласно нашим рекомендациям и международным протоколам, человек может не прививаться 6 месяцев после болезни. В то же время никакого запрета не существует", — сказал он.

Степанов ответил на вопрос, есть ли опасность непротокольной реакции иммунной системы.

"Таких случаев зафиксировано в мире не было. Поэтому я решил, в связи с этой антивакцинальной вакханалией, которая уже в течение двух месяцев в стране, что очень важно, чтобы люди вакцинировались. Тот процент, который показывают социологические исследования, нас не устраивает. Затем послушали, что начали говорить после привоза вакцины в Украину наши политики в погоне за политическими дивидендами... Но это спекуляции на здоровье людей, поэтому я решил это сделать (вакцинироваться - ред.)", — сказал он.

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Как сообщалось, 1 марта министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева. Отметим, он стал первым украинским чиновником, который сделал прививку от коронавируса.

Напомним также, что в ноябре 2020 года Степанов перенес COVID-19.