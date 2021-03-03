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"Никакого запрета не существует": переболевший COVID-19 Степанов объяснил, зачем вакцинировался

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Министр здравоохранения Максим Степанов, который на днях вакцинировался от коронавируса, рассказал о целях публичной прививки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Действительно, я переболел 3 месяца назад. Согласно нашим рекомендациям и международным протоколам, человек может не прививаться 6 месяцев после болезни. В то же время никакого запрета не существует", — сказал он.

Степанов ответил на вопрос, есть ли опасность непротокольной реакции иммунной системы.

"Таких случаев зафиксировано в мире не было. Поэтому я решил, в связи с этой антивакцинальной вакханалией, которая уже в течение двух месяцев в стране, что очень важно, чтобы люди вакцинировались. Тот процент, который показывают социологические исследования, нас не устраивает. Затем послушали, что начали говорить после привоза вакцины в Украину наши политики в погоне за политическими дивидендами... Но это спекуляции на здоровье людей, поэтому я решил это сделать (вакцинироваться - ред.)", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав запретил рассказывать о производителях и поставщиках COVID-вакцины

Как сообщалось, 1 марта министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева. Отметим, он стал первым украинским чиновником, который сделал прививку от коронавируса.

Напомним также, что в ноябре 2020 года Степанов перенес COVID-19.
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Топ комментарии
+13
Где пфайцер? После запрета минздрава на выявление происхождения вакцины можеш увольнятся. Кто в здравом уме позволит себя колоть неизвестной жидкостью с бутылочки?
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03.03.2021 07:11
+9
Він так "перехворів" на КОВІД, як і Зеленський. Шоу і клоунада, брехня уведена в ранг державної політики.
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03.03.2021 08:28
+8
Боюся, все набагато простіше. Зелень добила економіку до того, що далі падати вже нікуди. Ще й боргів нагреблися.
До речі, схоже для тебе непомітно пройшла новина, що в кінці 2020 року внутрішній державний борг України вперше перевищів 1 трильйон грн та склав 1 трильон 33 мільярдів грн, або $37,067,211,310.00
ЗЕ!
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03.03.2021 07:28
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25% не так і мало
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03.03.2021 07:30 Ответить
73% взагалі-то.
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03.03.2021 07:34 Ответить
Я бы за вакцинацию людям доплачивала. Гривен по 100. По крайней мере хотя бы цензоровские боты не передохнут. А то без них скучать будем. "Никакого запрета не существует": переболевший COVID-19 Степанов объяснил, зачем вакцинировался - Цензор.НЕТ 3356
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03.03.2021 07:29 Ответить
"Никакого запрета не существует": переболевший COVID-19 Степанов объяснил, зачем вакцинировался"

Степанов, не останавливайся!
Если переболле корью - то не бьзди, кольнись от кори.
Если переболел тифом, то не стесняйся - привейся от тифа.
Если переболел полиомиелитом - то и от него привейся, хуже не станет.
Вот если по жизни клоун, то уж тут прививайся - не прививайся ... "Никакого запрета не существует": переболевший COVID-19 Степанов объяснил, зачем вакцинировался - Цензор.НЕТ 1932
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03.03.2021 07:32 Ответить
"Вот если по жизни клоун, то уж тут прививайся - не прививайся ... "Жодної заборони не існує": Степанов, який перехворів на COVID-19, пояснив, навіщо вакцинувався - Цензор.НЕТ 3557" -чого , коровідшайсом (але оригіналом!) саме те, допоможе! "Жодної заборони не існує": Степанов, який перехворів на COVID-19, пояснив, навіщо вакцинувався - Цензор.НЕТ 4190
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03.03.2021 08:00 Ответить
Ляшко публично под камерами. Зеленский на передовой, просто фото выставил. Цирк
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03.03.2021 07:34 Ответить
А были какие то сертификаты, системы защиты на бутылках? Ой, а это же теперь закрытая инфа. Вот незадача, сами обрубили сук на котором сидели.
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03.03.2021 07:40 Ответить
Підтримую , *********** ,стіпашка і решта -відосік з QR кодом коли запілітє? "Жодної заборони не існує": Степанов, який перехворів на COVID-19, пояснив, навіщо вакцинувався - Цензор.НЕТ 6855
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03.03.2021 08:06 Ответить
Дивлюся, ботоферму Подоляка-Фьодорова ;ЗЕ!диджитал; кинули на агітацію за щеплення індійським шмурдяком.

А хто ж Бубочку буде захищати, та розповідати про видатні досягнення найвеличнішого лідера всесвіту?
"Никакого запрета не существует": переболевший COVID-19 Степанов объяснил, зачем вакцинировался - Цензор.НЕТ 4540
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03.03.2021 07:44 Ответить
Шмурдяк- це те, що в тебе замість мізків.
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03.03.2021 08:05 Ответить
Саша, не хами. Казав же я тобі- не дивися ;Слуґа народа;...
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03.03.2021 08:16 Ответить
І такий бовдур, як ти, ще й лікар...
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03.03.2021 13:27 Ответить
Знову хамиш. Явна ознака обмеженого інтелекту.
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03.03.2021 13:34 Ответить
А він за все життя нічого іншого і не навчився.
Лише хамство до блиску відшліфував. Думає, що це неабияка чеснота.
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03.03.2021 13:36 Ответить
Ну як же ж без тебе...))) ти живеш тут?
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03.03.2021 13:41 Ответить
Гидко згадувати як ми просили дозволити повернутися йому на сайт...
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03.03.2021 14:56 Ответить
Але ми ж в цьому не винні.
Тоді і ситуація була іншою.
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03.03.2021 14:58 Ответить
Піди розкажи про "шмурдяк" в Канаді, де його теж купили. Так що з моєї сторони це не хамство, а тицяння тебе писком у реальність- так що не скавчи.
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03.03.2021 13:40 Ответить
Быдло - это ваши правители...
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03.03.2021 07:44 Ответить
Придурок,а давайка публично пусть откроют упаковку этого панацейного шмурдяка и всадят тебе доз этак пяток в прямом эфире без монтажных видосико дебила,слабо?
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03.03.2021 07:53 Ответить
Чтоб это сделали волонтеры.
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03.03.2021 07:54 Ответить
Да, ботов налетело, защищающих индийскую бодягу...столько же сколько и ботов защищающих позицию мвд по оружию в стране.
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03.03.2021 07:53 Ответить
Ось і перевіремо на ньому мона ширятись, чи ні.
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03.03.2021 08:01 Ответить
Господин Степанов, ваш "героический" поступок не сделает вакцину качественной. Вы, как медик, должны знать и понимать, что прививать людей этим нельзя!!!!! Это преступление!!! Себе можете хоть мочу вкалывать, хотя я не верю что Вы вкололи таки себе этот суррогат, но люди, украинцы, Вам не крысы в лаборатории.
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03.03.2021 08:30 Ответить
Света! За такие бабки, которые там маячат, он и мочу вколит
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03.03.2021 08:51 Ответить
Степанов, чуєш, ми не змогли оцінити твій торс. "Жодної заборони не існує": Степанов, який перехворів на COVID-19, пояснив, навіщо вакцинувався - Цензор.НЕТ 380
Давай ще раз. "Жодної заборони не існує": Степанов, який перехворів на COVID-19, пояснив, навіщо вакцинувався - Цензор.НЕТ 380 Коли там друга доза ?
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03.03.2021 08:32 Ответить
Так я и поверил! Вы думаете я лох. Я не лох
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03.03.2021 08:49 Ответить
Там где Степанову выгодно - ВОЗ ему не указ!
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03.03.2021 08:52 Ответить



tZE inform

@tZEinform


Анонсированная министром здравоохранения Украины Степановым поставка китайской вакцины Sinovac Biotech (CoronaVac) не состоится. А деньги ушли еще в 2020 Конечно нужно снимать Сытника. Или сажать Степанова
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03.03.2021 09:13 Ответить
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