"Никакого запрета не существует": переболевший COVID-19 Степанов объяснил, зачем вакцинировался
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Министр здравоохранения Максим Степанов, который на днях вакцинировался от коронавируса, рассказал о целях публичной прививки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".
"Действительно, я переболел 3 месяца назад. Согласно нашим рекомендациям и международным протоколам, человек может не прививаться 6 месяцев после болезни. В то же время никакого запрета не существует", — сказал он.
Степанов ответил на вопрос, есть ли опасность непротокольной реакции иммунной системы.
"Таких случаев зафиксировано в мире не было. Поэтому я решил, в связи с этой антивакцинальной вакханалией, которая уже в течение двух месяцев в стране, что очень важно, чтобы люди вакцинировались. Тот процент, который показывают социологические исследования, нас не устраивает. Затем послушали, что начали говорить после привоза вакцины в Украину наши политики в погоне за политическими дивидендами... Но это спекуляции на здоровье людей, поэтому я решил это сделать (вакцинироваться - ред.)", — сказал он.
Как сообщалось, 1 марта министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева. Отметим, он стал первым украинским чиновником, который сделал прививку от коронавируса.
Напомним также, что в ноябре 2020 года Степанов перенес COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
Степанов, не останавливайся!
Если переболле корью - то не бьзди, кольнись от кори.
Если переболел тифом, то не стесняйся - привейся от тифа.
Если переболел полиомиелитом - то и от него привейся, хуже не станет.
Вот если по жизни клоун, то уж тут прививайся - не прививайся ...
А хто ж Бубочку буде захищати, та розповідати про видатні досягнення найвеличнішого лідера всесвіту?
Лише хамство до блиску відшліфував. Думає, що це неабияка чеснота.
Тоді і ситуація була іншою.
Давай ще раз. Коли там друга доза ?
tZE inform
@tZEinform
Анонсированная министром здравоохранения Украины Степановым поставка китайской вакцины Sinovac Biotech (CoronaVac) не состоится. А деньги ушли еще в 2020 Конечно нужно снимать Сытника. Или сажать Степанова