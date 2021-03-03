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"Її величність - жінка": в Україні вперше з'являться поштові марки в жанрі "ню". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

5 березня світло побачать перші українські поштові марки з оголеними тілами в жанрі "ню" із серії "Її величність - жінка".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

Поштові марки, конверти та картки серії "Її величність - жінка" випущено в співробітництві з Національним музеєм Тараса Шевченка та Національним художнім музеєм України. Одну з поштових марок прикрашає картина Тараса Шевченка "Одаліска", написана 1840 року в Петербурзі. На конверті до випуску представлена ще одна робота Тараса Григоровича – "Вірсавія", написана 1860 року. На другій поштовій марці у жанрі ню відтворено роботу "Енергія ІІ", написану в 1991 році нашим сучасником Андрієм Чебикіним – художником-графіком, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка. На конверті до марки представлена ілюстрація до збірника "Опале листя" Івана Франка авторства Андрія Чебикіна.

Кількість марок в одному марковому аркуші – 9 (3х3). Тираж кожної марки – 130 000 примірників. Вартість маркового аркуша 81,00 грн (9 марок номіналом V, що еквівалентно 9 грн), конверта – 4 грн, картки – 4 грн.

Її величність - жінка: в Україні вперше зявляться поштові марки в жанрі ню 01

В "Укрпошті" сподіваються, що нова серія марок не тільки поповнить колекції українських філателістів, ставши одним з найулюбленіших вишукано-пікантних експонатів, але й додасть художню естетику поштових відправлень. Оскільки жіноча краса, пронесена крізь століття і зображена видатними художниками, здатна зачарувати і надихнути на написання декількох щирих рядків від руки.

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Її величність - жінка: в Україні вперше зявляться поштові марки в жанрі ню 02
Її величність - жінка: в Україні вперше зявляться поштові марки в жанрі ню 03
Її величність - жінка: в Україні вперше зявляться поштові марки в жанрі ню 04
Фото: сайт Укрпошти

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
а чого лише жінка повинна бути голою? і мужика давайте.
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03.03.2021 14:33
+11
сейчас тебе будут картинки с президентом заливать
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03.03.2021 14:34
+11
Разговор дьявола с бесом (отрывок из книги):
- Что ты знаешь о женщинах? - вопросом
прервал дьявол хохот беса.

- О
женщинах? Как и ты, повелитель - все…Примитивны, злы, ограничены, развратны,
жадны, своенравны, многолики, мстительны, злопамятны, лицемерны, неверны и
невероятно этим привлекательны. В общем, это лучшая половина человечества. Ради
них предают, лгут, крадут и убивают. Когда понимают, что они того не стоят -
вешаются.
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03.03.2021 14:40
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а чого лише жінка повинна бути голою? і мужика давайте.
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03.03.2021 14:33 Відповісти
сейчас тебе будут картинки с президентом заливать
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03.03.2021 14:34 Відповісти
Зе ми вже бачили. Але він не мужик, він припіздент.
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03.03.2021 14:38 Відповісти
Заливають вже. З ранку до вечера це "ШШастя" на весь монітор "Її величність - жінка": в Україні вперше з'являться поштові марки в жанрі "ню" - Цензор.НЕТ 4460
"Її величність - жінка": в Україні вперше з'являться поштові марки в жанрі "ню" - Цензор.НЕТ 6328
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03.03.2021 16:21 Відповісти
Какая отвратительная рожа....
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03.03.2021 17:15 Відповісти
"Її величність - жінка": в Україні вперше з'являться поштові марки в жанрі "ню" - Цензор.НЕТ 6951
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03.03.2021 19:11 Відповісти
а дюрбал начинает формироваться
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03.03.2021 21:58 Відповісти
Это же порнография!)
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03.03.2021 14:35 Відповісти
порнографія - ******* індустрія. в статті - мистецтво.
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03.03.2021 14:39 Відповісти
Эротика - это искусство, порнография - жизнь.
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03.03.2021 15:50 Відповісти
Эротика - это искусство, порнография - жизнь.
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03.03.2021 15:50 Відповісти
ну такое себе ню...)))
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03.03.2021 14:35 Відповісти
Глазу приятно !
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03.03.2021 14:36 Відповісти
Тюю, за такую зарплату Смилянский мог бы и почтовые порно-открытки выпустить!
Во за что украинцы платят, каждый из кармана з/п $81 600 ежемесячно!
За ню-марки!
"Її величність - жінка": в Україні вперше з'являться поштові марки в жанрі "ню" - Цензор.НЕТ 4697
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03.03.2021 18:30 Відповісти
А панянки зі Львова пропонують дати 7 років... За порнографію🤔😱🧐
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03.03.2021 14:39 Відповісти
"панянці"
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03.03.2021 16:38 Відповісти
Там була порнографія. Тут - еротика. Це різні речі.
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03.03.2021 17:16 Відповісти
Нельзя сидеть на гос. должности, получать $1 млн/год и из реформ Укрпочты дореформироваться только до ню-марок!
С таким раскладом эти марки - откровенная порнография!

"Її величність - жінка": в Україні вперше з'являться поштові марки в жанрі "ню" - Цензор.НЕТ 8609
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04.03.2021 11:11 Відповісти
Ну, если бы ты получал лимон в год за просто так, ты бы тоже занимался ню-марками. В остальном же Укрпочту реформировать не обязательно. Со своей обязанностью транспортировать судебные повестки и межведомственную документацию она справляется, а для доставки посылок населению есть частная "Новая Почта"
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05.03.2021 11:06 Відповісти
В дитинстві займався філателією (це було в 70-ті)- а зараз взагалі не цікавить.
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03.03.2021 14:40 Відповісти
Я теж...аж до 25 років. Треба якось галопоїдну картину свою провірити.. "Її величність - жінка": в Україні вперше з'являться поштові марки в жанрі "ню" - Цензор.НЕТ 5776
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03.03.2021 14:42 Відповісти
Ну да, возраст... "Її величність - жінка": в Україні вперше з'являться поштові марки в жанрі "ню" - Цензор.НЕТ 8355
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03.03.2021 14:43 Відповісти
Скоріше зміна пріорітетів.
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03.03.2021 14:57 Відповісти
Мій дід раніше займався еротикою (це було до 70-ти), а зараз взагалі не цікавить.
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03.03.2021 17:17 Відповісти
Разговор дьявола с бесом (отрывок из книги):
- Что ты знаешь о женщинах? - вопросом
прервал дьявол хохот беса.

- О
женщинах? Как и ты, повелитель - все…Примитивны, злы, ограничены, развратны,
жадны, своенравны, многолики, мстительны, злопамятны, лицемерны, неверны и
невероятно этим привлекательны. В общем, это лучшая половина человечества. Ради
них предают, лгут, крадут и убивают. Когда понимают, что они того не стоят -
вешаются.
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03.03.2021 14:40 Відповісти
"Її величність - жінка": в Україні вперше з'являться поштові марки в жанрі "ню" - Цензор.НЕТ 7510
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03.03.2021 14:41 Відповісти
Все вірно
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03.03.2021 17:18 Відповісти
Для Укрпочты могу еще картинок набросать "па приколу", пусть размещают хуже не будет!
"Її величність - жінка": в Україні вперше з'являться поштові марки в жанрі "ню" - Цензор.НЕТ 8351
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03.03.2021 14:41 Відповісти
Це що?
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03.03.2021 14:58 Відповісти
Ти збоченець. І це не питання.
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03.03.2021 15:06 Відповісти
А ти пальто. А пальто це тряпка.
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03.03.2021 15:24 Відповісти
Це нік, кретине.
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03.03.2021 15:36 Відповісти
Это шутка, дебил.
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03.03.2021 15:37 Відповісти
Ти такий, як і твої дебільні жартики.
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03.03.2021 15:38 Відповісти
Мне не интересно мнение идиота без чувства юмора. Пальто иди лучше коня поищи, может добрее будешь.
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03.03.2021 15:42 Відповісти
альонушка в натуре
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03.03.2021 22:00 Відповісти
Ой, кошмарище!🥱
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03.03.2021 16:18 Відповісти
Ничегосе, где отдел К? Орлы, вам за что зарплату платят?
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03.03.2021 14:42 Відповісти
"Її величність - жінка": в Україні вперше з'являться поштові марки в жанрі "ню" - Цензор.НЕТ 5966
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03.03.2021 14:43 Відповісти
"Її величність - жінка": в Україні вперше з'являться поштові марки в жанрі "ню" - Цензор.НЕТ 6666
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03.03.2021 14:43 Відповісти
Давно пора. Коругом порнуха а на марках нету =непорядок.
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03.03.2021 14:44 Відповісти
Воинствующие феминистки сейчас порвут Укрпошту
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03.03.2021 14:46 Відповісти
..ну.. высокоморальные блюстители порядка Авакова уже готовы и знают что делать с "проститутками и наркоманами"
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03.03.2021 14:47 Відповісти
Или вот это рыгочудовище Лукашленка тоже "ее величество"?
"Її величність - жінка": в Україні вперше з'являться поштові марки в жанрі "ню" - Цензор.НЕТ 2188
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03.03.2021 14:51 Відповісти
Ще бондарєнчиха з ротом на літрову банку
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03.03.2021 15:01 Відповісти
Не надо Ленку обижать, у неё с ЮВТ один пластический хирург "Її величність - жінка": в Україні вперше з'являться поштові марки в жанрі "ню" - Цензор.НЕТ 1479

"Її величність - жінка": в Україні вперше з'являться поштові марки в жанрі "ню" - Цензор.НЕТ 5264
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03.03.2021 15:53 Відповісти
Ти вже сплатив комірне? Ні? Біжи, бо Зєля викине на помийку за борги "Її величність - жінка": в Україні вперше з'являться поштові марки в жанрі "ню" - Цензор.НЕТ 4770
Фірташ і Ахметов - це святе. Як і їхні мільярди
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03.03.2021 17:43 Відповісти
Недавно женщине дали 7 лет за это же. В чем разница?
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03.03.2021 14:54 Відповісти
Мля-а, тут одной девке срок шьют за обнаженку, и тут же марки таки выпускают. Что за страна, блдь.
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03.03.2021 14:56 Відповісти
Треба мати мізки щоб розрізняти порнографію та еротику. І не всім це дано. Тому облиш думати в цьому напрямку якщо не розумієш.
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03.03.2021 17:19 Відповісти
Що? А ну давай, гімно, розкажи мені про відмінність єротики й порнографії.
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03.03.2021 17:22 Відповісти
"Її величність - жінка": в Україні вперше з'являться поштові марки в жанрі "ню" - Цензор.НЕТ 7058
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03.03.2021 15:01 Відповісти
"Її величність - жінка": в Україні вперше з'являться поштові марки в жанрі "ню" - Цензор.НЕТ 701
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03.03.2021 15:41 Відповісти
"Її величність - жінка": в Україні вперше з'являться поштові марки в жанрі "ню" - Цензор.НЕТ 547
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03.03.2021 15:03 Відповісти
Вы или крестик снимите или трусы наденьте. Ато до семи лет голой девке за вареник и тут марки в стиле ню , всякие дрочеры, аналтабу, сосны корабельные в раде и полцентра Киева в интим услугах под крышей мусоров.
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03.03.2021 15:10 Відповісти
ага, спеціально для відправки пошти в мусульманські країни "Її величність - жінка": в Україні вперше з'являться поштові марки в жанрі "ню" - Цензор.НЕТ 2258
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03.03.2021 15:15 Відповісти
"Її величність - жінка": в Україні вперше з'являться поштові марки в жанрі "ню" - Цензор.НЕТ 8971
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03.03.2021 20:17 Відповісти
срамота !
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03.03.2021 15:17 Відповісти
Путин и Янелох с голым торсом верхом на лошадках.
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03.03.2021 15:25 Відповісти
Вообще то я знаю более достойных украинок. Тимошенко, Черновол, Геращенко.
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03.03.2021 15:26 Відповісти
Как у тебя все запущено, у нас много действительно достойных женщин (война многих проявила), но только не эти продажные сучки.
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03.03.2021 16:43 Відповісти
Твій язик був у дупі Янека, коли він Юлю тримав у катівні?
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03.03.2021 17:48 Відповісти
Да видел я "умирающую" жулю капительман в "пыточной" палате Качановской колонии, посмеялся от души, актриса еще та. Кстати посадили эту пархатую крысу за дело (сдачу национальных интересов страны кацапам), пожалуй единственный поступок режима янукоовоща. который я одобрял.
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03.03.2021 21:33 Відповісти
"Її величність - жінка": в Україні вперше з'являться поштові марки в жанрі "ню" - Цензор.НЕТ 9443
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03.03.2021 15:29 Відповісти
Ну навіщо ви приховали його музичний талан??? "Її величність - жінка": в Україні вперше з'являться поштові марки в жанрі "ню" - Цензор.НЕТ 401
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03.03.2021 17:45 Відповісти
Іване, талан - то доля, успіх, а талант - то хист.
Звідси - таланити, не таланити, безталанний ... "Її величність - жінка": в Україні вперше з'являться поштові марки в жанрі "ню" - Цензор.НЕТ 228
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03.03.2021 20:19 Відповісти
Какие-то почти все толстухи. Пропагандируем нездоровый образ жизни? "Її величність - жінка": в Україні вперше з'являться поштові марки в жанрі "ню" - Цензор.НЕТ 6077
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03.03.2021 15:43 Відповісти
Фу какие. Это типа отбить у пОдростков интерес к девкам? Пусть друг другом интересуются.
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03.03.2021 15:50 Відповісти
Тарас Шевченко мав тільки 26 років,коли намалював «Одаліску».Який це був талановитий чоловік!
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03.03.2021 15:58 Відповісти
Алкаш и развратник. Только заработал бабла - сдрыснул в Питер и больше на Украине не появлялся. Это советы сделали из него нац. героя.
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03.03.2021 16:19 Відповісти
Кацапское быдло как всегда "знает" историю по своим "учебникам"?
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03.03.2021 16:44 Відповісти
Ну это точно перемога, событие достойное обсуждений и дебатов, а так же заголовков во всех СМИ. Было бы смешно если бы не было бы так грустно за страну и народ.
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03.03.2021 16:46 Відповісти
А мені подобається.
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03.03.2021 17:06 Відповісти
Ужасно, когда рядом с неплохими работами Шевченко, такая хрень плохого графика. Даже смотреть противно.
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03.03.2021 22:54 Відповісти
 
 