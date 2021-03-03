"Її величність - жінка": в Україні вперше з'являться поштові марки в жанрі "ню". ФОТО
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5 березня світло побачать перші українські поштові марки з оголеними тілами в жанрі "ню" із серії "Її величність - жінка".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".
Поштові марки, конверти та картки серії "Її величність - жінка" випущено в співробітництві з Національним музеєм Тараса Шевченка та Національним художнім музеєм України. Одну з поштових марок прикрашає картина Тараса Шевченка "Одаліска", написана 1840 року в Петербурзі. На конверті до випуску представлена ще одна робота Тараса Григоровича – "Вірсавія", написана 1860 року. На другій поштовій марці у жанрі ню відтворено роботу "Енергія ІІ", написану в 1991 році нашим сучасником Андрієм Чебикіним – художником-графіком, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка. На конверті до марки представлена ілюстрація до збірника "Опале листя" Івана Франка авторства Андрія Чебикіна.
Кількість марок в одному марковому аркуші – 9 (3х3). Тираж кожної марки – 130 000 примірників. Вартість маркового аркуша 81,00 грн (9 марок номіналом V, що еквівалентно 9 грн), конверта – 4 грн, картки – 4 грн.
В "Укрпошті" сподіваються, що нова серія марок не тільки поповнить колекції українських філателістів, ставши одним з найулюбленіших вишукано-пікантних експонатів, але й додасть художню естетику поштових відправлень. Оскільки жіноча краса, пронесена крізь століття і зображена видатними художниками, здатна зачарувати і надихнути на написання декількох щирих рядків від руки.
Фото: сайт Укрпошти
Будь ласка, зачекайте...
Во за что украинцы платят, каждый из кармана з/п $81 600 ежемесячно!
За ню-марки!
С таким раскладом эти марки - откровенная порнография!
- Что ты знаешь о женщинах? - вопросом
прервал дьявол хохот беса.
- О
женщинах? Как и ты, повелитель - все…Примитивны, злы, ограничены, развратны,
жадны, своенравны, многолики, мстительны, злопамятны, лицемерны, неверны и
невероятно этим привлекательны. В общем, это лучшая половина человечества. Ради
них предают, лгут, крадут и убивают. Когда понимают, что они того не стоят -
вешаются.
Фірташ і Ахметов - це святе. Як і їхні мільярди
Звідси - таланити, не таланити, безталанний ...